Studie zur Industrie 4.0: Wissenslücken der Führungskräfte bremsen digitale Transformation aus

Köngen (ots) - Das fehlende Wissen der Führungskräfte ist dasgrößte Hindernis bei der digitalen Transformation der deutschenIndustrie. Drei von vier Unternehmen beklagen das mangelndeDigital-Know-how ihrer Manager. Damit ist dieser Wert innerhalb dervergangenen zwölf Monate nur minimal abgesunken. Die Wissenslückegilt es schneller als bisher zu schließen. Werden die Vorgesetztendoch dringend gebraucht, um ihre Mitarbeiter in die digitale Zukunftzu führen. Allerdings haben viele bisher keine sehr hohe Meinung vonihren Vorgesetzten. Das sind Ergebnisse des bereits zum dritten Malerhobenen Deutschen Industrie 4.0 Index. Im Auftrag derUnternehmensberatung Staufen wurden 277 Industrieunternehmen sowie1.000 Arbeitnehmer in Deutschland befragt.So geben 40 Prozent der Arbeitnehmer an, in ihrem Betriebdominiere noch immer das Prinzip "Befehl und Gehorsam". DieUnternehmenskultur in Deutschland steht damit vor einer gewaltigenHerausforderung. "Mit einem derart autoritären Führungsstil sindUnternehmen für die digitale Transformation denkbar schlechtaufgestellt. Denn ohne ein neues Verständnis von Führung wird esUnternehmen nur sehr schwer gelingen, die innovativen Potenzialeihrer Mitarbeiter zu heben", sagt Thomas Rohrbach, Geschäftsführerder Staufen-Tochter Digital Workx, die Unternehmen strategisch undoperativ bei der digitalen Transformation begleitet."Innovationen leben auch von einem Klima der Selbstverwirklichung.Wer mit starkem Hierarchiedenken den kreativen Keim im eigenen Hauserstickt, kann keine großen Sprünge erwarten", soDigitalisierungs-Experte Rohrbach weiter. Mangelnde Wertschätzung istebenfalls wenig geeignet, Mitarbeiter zu Höchstleistungen zu führen.Auf den ersten Blick scheint es hier in der deutschen Arbeitsweltnoch recht gut auszusehen: 77 Prozent der Arbeitnehmer glauben, alsMensch voll respektiert zu werden. 71 Prozent halten ihrenArbeitgeber für kritikfähig. Das gilt in zahlreichen Firmenallerdings nur für die guten Zeiten. In rund einem Drittel derUnternehmen vergreifen sich Vorgesetzte in Stresssituationen im Ton.Die Mehrheit der Befragten geht davon aus, dass ihr Vorgesetzterdabei den Druck aus der Geschäftsleitung direkt an sie weitergibt."Fairerweise muss man sagen, dass viele Führungskräfte mit demAufbau von digitalem Wissen einerseits und dem gleichzeitigenErlernen eines neuen Führungsstils andererseits wirklich massivgefordert sind", gibt Remco Peters, Partner bei der Staufen AG, zubedenken. Sie müssen ihr teilweise über Jahre gewachsenesSelbstverständnis hinter sich lassen und sich zum Mentor entwickeln,der Mitarbeiter durch sein Vorbild begeistert."Technische Qualifikationen lassen sich durch Weiterbildungerlernen und dann auch in der Belegschaft verankern, eineinnovationsfreundliche Kultur dagegen muss vorgelebt werden", soLean-Leadership-Experte Peters. Dazu ist es auch nötig, dassFührungskräfte nah an der Wertschöpfung agieren. Das muss nicht mehrzwingend die physische Fabrikhalle sein. Digitale Kooperationssystemeermöglichen es heute, selbst standortübergreifend dicht an seinenMitarbeitern zu bleiben.Die Studie "Deutscher Industrie 4.0 Index" kann unter folgendemKontakt angefordert werden: Kathrin Kurz, k.kurz@staufen.agPressegrafiken zum Thema Industrie 4.0 finden Sie unter folgendemLink: http://www.staufen.ag/de/news-events/presse/pressebilder.htmlÜber die Staufen AG - www.staufen.agAls "Partner auf dem Weg zur Spitzenleistung" unterstützt dieStaufen AG Unternehmen dabei, ihre Wertschöpfungs- undManagementprozesse zu optimieren sowie Innovations- undProduktentstehungsprozesse effizient zu machen. Darüber hinausentwickeln die Berater als Turnaround- oder Interim-Manager Konzeptezur Bewältigung von Krisensituationen. Mit der Staufen-Akademiebietet das Beratungs-Unternehmen zudem zertifizierte,praxisorientierte Schulungen an. Mehr als 260 Mitarbeiter betreuendie Kunden an den Standorten Deutschland, Schweiz, Italien, Polen,Tschechische Republik, Slowakei, Ungarn, China, Brasilien und Mexiko.Das international operierende Consultinghaus ist laut der aktuellenBranchen-Studie "Hidden Champions" Deutschlands beste Lean ManagementBeratung. 2016 wurde die Staufen AG gleich mit zwei renommiertenPreisen ausgezeichnet. So konnte sich das Consulting-Unternehmen beiden Wettbewerben "Beste Berater" (Brand eins Wissen) und "Best ofConsulting" (Wirtschaftswoche) in die Siegerlisten eintragen.Über die Staufen.Digital-Workx GmbH - www.digital-workx.comDie Digital-Workx GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Staufen AGund berät mittelständische Produzenten während ihrer DigitalenTransformation. Neben pragmatischen Digitalstrategien für denMittelstand stehen Themen rund um Smart Factory, Data Science undDigitalisierung des Produktprogrammes bzw. Geschäftsmodells auf demProgramm. Die beteiligten Menschen werden bei Digital Workx nichtalleine gelassen. Die Unsicherheit und eventuelles Misstrauen werdendurch maßgeschneiderte Qualifizierungsprogramme minimiert. Denn fürStaufen gilt auch in einer Smart Factory: Der Mensch macht denUnterschied.Pressekontakt:Weitere Informationen:STAUFEN.AG Beratung.Akademie.BeteiligungKathrin KurzBlumenstr. 5 - D-73257 KöngenTel: +49 7024 8056 155 - Fax: +49 7024 8056 111k.kurz@staufen.ag - www.staufen.agPresse und Öffentlichkeitsarbeit:Thöring & StuhrPartnerschaft für KommunikationsberatungArne StuhrMittelweg 19 - D-20148 HamburgTel: +49 40 207 6969 83 - mobil: +49 177 3055 194arne.stuhr@corpnewsmedia.deOriginal-Content von: Staufen AG, übermittelt durch news aktuell