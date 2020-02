Studie zur E-World: Jedes dritte Unternehmen bezieht bereits Ökostrom

München (ots) - Nachhaltigkeit wird für Betriebe in Deutschland immer wichtiger.Das zeigt eine repräsentative Civey-Umfrage unter Entscheidern in kleinen undmittleren Firmen im Auftrag von E.ON: "Mit 35 % bezieht mehr als jedes drittemittelständische Unternehmen inzwischen Ökostrom, jedes fünfte produziert ihnselbst", erklärt Victoria Ossadnik, Vorsitzende Geschäftsführerin der E.ONEnergie Deutschland im Rahmen der Branchenmesse E-World, die vom 11. bis 13.Februar in Essen stattfindet.Mit Ökostrom die Energiewende vorantreibenLaut Studie glauben mehr als 60 % der Entscheider in kleinen und mittlerenUnternehmen (KMU), dass sie durch Ökostromproduktion die Energiewende bedeutendvorantreiben können. In Firmen, die grünen Strom bereits herstellen (22,2 %)oder nutzen, sind es mehr als 70 %. Insgesamt verfügen 82,2 % derökostromproduzierenden KMU über eine Solaranlage, 17,1 % über einBlockheizkraftwerk, 6,9 % über eine Biomasseanlage und 4,8 % über ein Windrad.Anteil der Grünstromnutzer unter KMU höher als unter PrivatenWie wichtig Klimaschutz für den Mittelstand ist, zeigt auch ein Blick auf dieMotive der Firmen, die bereits Ökostrom beziehen (35 %): Fast zwei Drittel derUnternehmer in diesen Betrieben nennen Nachhaltigkeit als Grund für ihre Wahl(62 %). Auch im Vergleich mit privaten Verbrauchern schneidet diemittelständische Wirtschaft gut ab: Der Anteil der Grünstromnutzer ist unter KMUrund 70 % höher als unter Privatpersonen. Bisher versorgt sich jeder fünfteDeutsche (21 %) mit Energie aus Wind, Sonne, Wasser und Co., wie einerepräsentative E.ON Umfrage ergab.Das Meinungsforschungsinstitut Civey befragte im Auftrag von E.ON 2.500Entscheider aus kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland zwischen dem05.12.2019 und dem 08.01.2020. Die Ergebnisse zu Privatpersonen stammen auseiner repräsentativen E.ON Umfrage, durchgeführt vom Institut YouGov im Zeitraumvom 15. bis 22. August 2019 unter insgesamt 2.048 Teilnehmerinnen undTeilnehmern in Deutschland.Pressekontakt:E.ON Energie Deutschland GmbHArnulfstraße 20380634 Münchenwww.eon.dePressekontakt:Birthe BruhnsTel.: 0151 / 1561 3133birthe.bruhns@eon.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/109984/4518177OTS: E.ON Energie Deutschland GmbHOriginal-Content von: E.ON Energie Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell