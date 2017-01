Studie zur Beamtenbeihilfe: Absurde Methodik und fatale Folgen für die Gesundheitsversorgung

Berlin (ots) - Zu einer von der Bertelsmann-Stiftungveröffentlichten Studie zur Krankenversicherung der Beamten erklärtder Direktor des Verbandes der Privaten Krankenversicherung (PKV),Volker Leienbach:"Die Bertelsmann-Stiftung erhebt die Forderung nach einemRadikalumbau der Gesundheitsversorgung aller Beamten in Bund, Ländernund Kommunen - hat dabei jedoch nach eigenen Angaben die(verfassungs-)rechtliche Zulässigkeit und Umsetzbarkeit gar nichterst geprüft. Eine solche 'Studie' ist auf Sand gebaut und kann schonim Ansatz nicht ernst genommen werden.Auch das Rechenwerk der Studie ist nicht tragfähig. Es blendetwesentliche Kostenfaktoren aus. Die unvollständige Datenauswahl istaugenscheinlich von der Absicht geprägt, zu einem von vornhereingewünschten Ergebnis zu gelangen. So beziffert die Studie zwar dievermeintlichen Einsparungen der Staatshaushalte bis 2030 durch dieVerlagerung der Kosten für die Versorgung der Beamten auf dieGesetzliche Krankenversicherung (GKV). Sie verschweigt aber dieAuswirkungen auf die GKV-Versicherten im selben Zeitraum. Dabei istabsehbar, dass die GKV-Versicherten durch steigende Beitragssätzemittel- und langfristig wesentlich stärker belastet würden.Die von Bertelsmann propagierte 'Zwangsversicherung' der Beamtenbedeutet für die Betroffenen eine Kürzung ihrer Leistungsansprüche,verbunden mit erheblichen Mehrbelastungen. Darüber hinaus würden dieVorschläge von Bertelsmann milliardenschwere Verluste für Arztpraxenebenso wie Hebammen, Physiotherapeuten und viele andereGesundheitsberufe bringen. Schon ab dem ersten Jahr sollen sie 6,1Milliarden Euro einbüßen - wodurch im Ergebnis die Infrastruktur unddie medizinische Versorgungsqualität für alle Patientenverschlechtert würden.Die Bertelsmann-Vorschläge brächten eine soziale Umverteilung vonunten nach oben, indem die bisher von allen Steuerzahlernfinanzierten Beihilfeausgaben auf die schmalere Basis derGKV-Beitragszahler verlagert würden. Überdies würden nur Einkünftebis zur GKV-Beitragsbemessungsgrenze zur Finanzierung beitragen, waseine überproportionale Belastung der Versicherten mit kleinerenEinkünften bedeutet.Die nachhaltige und generationengerechte Vorsorge der PKV für dieKrankheitskosten der Beamten im Alter würde entfallen. Stattdessenwürde die vom demografischen Wandel ohnehin stark belasteteUmlagefinanzierung der GKV ausgeweitet. Nachfolgende Generationenwürden noch stärker belastet.Auch die massiven Auswirkungen auf die Pflegeversicherung werdenin der Studie ausgeklammert. Durch den Leistungsanspruch allerpflegebedürftigen Beamten, Pensionäre und ihrer Angehörigen an einVersicherungssystem, in das sie nie einbezahlt haben, droht einefinanzielle Schieflage der sozialen Pflegeversicherung, die andersals die PKV für diese Kosten keine Vorsorge getroffen hat.In der Bertelsmann-Studie wird ausdrücklich eingeräumt: 'Diebeamten- und verfassungsrechtlichen Fragen, die bei einer solchenUmstellung zu klären wären, waren nicht Gegenstand der Studie.' Damitfehlt dieser kuriosen Betrachtung jegliche Grundlage."Pressekontakt:Stefan Reker- Geschäftsführer -Leiter des Bereiches KommunikationVerband der Privaten Krankenversicherung e.V.Glinkastraße 4010117 BerlinTelefon 030 / 20 45 89 - 44Telefax 030 / 20 45 89 - 33E-Mail stefan.reker@pkv.deInternet www.pkv.deTwitter www.twitter.com/pkv_verbandOriginal-Content von: PKV - Verband der Privaten Krankenversicherung e.V., übermittelt durch news aktuell