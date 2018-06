Studie zur Arbeitsmarktintegration von Unternehmensberatung Roland-Berger und UNO-Flüchtlingshilfe: Gute Chancen für Geflüchtete bei der Arbeitsmarktintegration

Bonn (ots) - Die Studie "Voraussetzungen einer gelingendenArbeitsmarktintegration von Flüchtlingen im deutschen Mittelstand",die die Unternehmensberatung Roland Berger in Zusammenarbeit mit derUNO-Flüchtlingshilfe, dem nationalen Partner desFlüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR), erarbeitet hat,kommt zu einem eindeutigen Ergebnis: Zwei von drei Flüchtlingen inDeutschland verfügen über die Grundvoraussetzungen eines schnellenEinstiegs in den Beruf oder eine Weiterbildung.So sehen die Roland-Berger-Berater bei den Geflüchteten mit etwa16 Prozent die Gruppe der sog. "High Potentials". Über die Hälfte derFlüchtlinge werden als "Potentials" betrachtet: Diejenigen, die einGymnasium oder eine Mittelschule besucht haben und in derMuttersprache fließend lesen und schreiben können. Deshalb kommen dieBerater zum Schluss: Freie Arbeitsplätze durch Flüchtlinge zubesetzen, sei nicht nur vorteilhaft für eine erfolgreicheIntegration, sondern könne im Rahmen des Fachkräftemangels auch denUnternehmen zugutekommen, die längst nicht mehr alle Ausbildungs- undArbeitsplätze über den heimischen Arbeitsmarkt abdecken könnten. Sosei eine Win-Win-Situation für Geflüchtete und Unternehmen möglich."Die Studie räumt mit dem Vorurteil auf, dass Flüchtlinge eineBelastung für Unternehmen bedeuten. Im Gegenteil, sie sind eineBereicherung. Das hohe Potential, das die Studie einem Großteil derFlüchtlinge bescheinigt, zeigt den Gewinn für beide Seiten - fürFlüchtlinge und Unternehmen", so Peter Ruhenstroth-Bauer,Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe.Aufgrund der wachsenden Nachfrage an Arbeitsplätzen seitens derFlüchtlinge und der langfristig positiven Effekte einer erfolgreichenArbeitsmarktintegration für die Wirtschaft geben dieRoland-Berger-Berater in der Studie Handlungsempfehlungen fürmittelständische Unternehmen in Bezug auf die Einstellung, Ausbildungund Beschäftigung von Flüchtlingen.Die Studie "Voraussetzungen einer gelingendenArbeitsmarktintegration von Flüchtlingen im deutschen Mittelstand"steht unter folgendem Link zum Download zur Verfügung:http://ots.de/Us3uiyDie UNO-Flüchtlingshilfe ist der nationale Partner desFlüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR). Die NGO hat essich zur Aufgabe gemacht, die Zivilgesellschaft für die weltweiten,lebensrettenden Einsätze des UNHCR zu mobilisieren. In Deutschlandunterstützt die UNO-Flüchtlingshilfe außerdem rund 70 Initiativen undVereine, die sich für Geflüchtete und Asylsuchende einsetzen.Weitere Informationen und Spenden online:www.uno-fluechtlingshilfe.dePressekontakt:Dietmar KappeTel. 0228 90 90 86-41kappe@uno-fluechtlingshilfe.deOriginal-Content von: UNO-Flüchtlingshilfe e.V., übermittelt durch news aktuell