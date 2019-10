Studie zur Agentur-Vergütung offenbart: Rahmenverträge werden seltener

Hamburg (ots) - Das Marketing der Werbetreibenden verändert sich - Kundenfordern von ihren Agenturen mehr Flexibilität und die Bereitschaft zukurzfristigen Engagements. In der Folge steigen die Umsätze aus Projektgeschäft,während langfristige Rahmenverträge seltener geschlossen werden. Zu diesemErgebnis kommt die Studie "Abrechnung & Pricing in Agenturen" des Fachmagazinsnew business zusammen mit Marktforschungsinstitut GESS Gesellschaft für Softwarein der Sozialforschung mbH, für die 177 Agenturmanager befragt wurden.Abrechnung nach Aufwand ist das häufigste AbrechnungsmodellIn der Praxis bieten Agenturen mehrere Modelle parallel an und verhandeln mitdem Kunden, nach welchem abgerechnet wird. Die große Mehrheit (90 Prozent) derAgenturen bietet eine projektbezogene Abrechnung (Leistungshonorar) an. Diepauschale Bezahlung für definierte Leistung - unabhängig vom tatsächlichangefallenen Agentur-Aufwand - ist mit 77 Prozent ebenfalls weit verbreitet. DerRetainer, also die fixe Monats-bzw. Jahrespauschale kommt in zwei von dreiAgenturen zur Anwendung. "Auffällig ist die Dominanz von Leistungshonorareninnerhalb networkgeführter und umsatzstarker Agenturen: Hier hat jede Agenturmindestens einen Kunden, welcher auf dieser Basis vergütet. Erfolgsbeteiligungenauf Basis von definierten Zielen und KPIs sind weniger üblich", erklärtGESS-Geschäftsführer Uwe Stüve.Strategen und Planner mit den höchsten StundensätzenIn der Studie wurden zudem die Stundensätze für verschiedene Positionen(darunter Kreation, Text, Beratung, Strategie, SEO) auf mehrerenHierarchie-Stufen (Junior, Senior, Director) erfragt. Im Vergleich rufenAgenturen bei ihren Strategen und Plannern die höchsten Stundensätze auf. Beirund jeder siebten Agentur werden für erfahrene Kräfte auf Senior-Level mehr als150 Euro berechnet. Bei den Gewerken Layout, Text und Suchmaschinenoptimierungbewegen sich die Stundensätze hingegen überwiegend zwischen 50 und 100 Euro.Kunden haben wenig Bewusstsein für den Wert einer LeistungBei der Frage, ob die eigene Kundschaft ein gutes Bewusstsein für den Wert dererbrachten Agenturleistung hat und diesen gut einschätzen kann, kommt dieAuftraggeberseite nicht gut weg. Nur rund jede zehnte Agentur bescheinigt ihrerKundschaft ein gutes Gespür für den erbrachten Mehrwert.Zur Studie:Die Studie "Abrechnung & Pricing in Agenturen" umfasst die Befragungsergebnissevon 177 Agenturentscheidern zu deren Abrechnungs- und Pricing-Strategien.Fragestellungen sind unter anderem eingesetzte Abrechnungsmodelle, die Rolle derEinkaufsabteilungen, die Anpassung von Stundensätzen, sowie die Höhe vonStundensätzen für elf Positionen nach Hierarchiestufe. Weitere Informationenfinden Sie unter: www.new-business.de/marketinsightsÜber new businessnew business - das Fachmagazin für Medien und Kommunikation aus dem New BusinessVerlag berichtet seit mehr als 40 Jahren über Branchenthemen, analysiertVeränderungen von Märkten und bringt Hintergründe zu aktuellen Geschehnissen.Immer im Fokus: Etatwechsel, Pitches, Neugeschäft und aktuelle Themen derBranche. Weitere Informationen finden Sie unter: www.new-business.dePressekontakt:new businessThomas OlbrischTelefon: +49 (40) 609009-86Mail: olbrisch@new-business.deOriginal-Content von: new business, übermittelt durch news aktuell