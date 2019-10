Berlin (ots) - Wie schnell fließt der Straßenverkehr in deutschenStädten? Welche Städte sind schnell und welche besonders langsam? Wieverändert sich der Verkehrsfluss im Tagesverlauf? Und was könnenStädte und Logistiker tun, damit in der Stadt alle besser ans Zielkommen? Diese und weitere Fragen stehen im Fokus der gemeinsamenStudie von BVL.digital und HERE Technologies. Basis der Untersuchungsind 58 Mrd. Verkehrsdatenpunkte und die Einschätzungen von rund 400Logistikern.Die sprichwörtliche rheinische Gemütlichkeit spiegelt sich inDüsseldorf - ungewollt - im Straßenverkehr wider. Denn mit 35,6 km/him Tagesdurchschnitt auf den Hauptverkehrsadern fließt der Verkehr inder nordrheinwestfälischen Landeshauptstadt in ganz Deutschland amlangsamsten. Aber auch in Köln, Stuttgart, Frankfurt oder Hamburgzeigt die Tachonadel nicht höher als 38 km/h. Im Gegensatz dazuzählen Bremen und Dresden mit jeweils 42 und 41 km/h zu denSpitzreitern. Blickt man auf die nachmittägliche Rushhour, scheintsich in ganz Deutschland bereits ein Tempo von 30 km/h etabliert zuhaben. In Berlin und Frankfurt bewegt sich der Verkehr teilweisesogar nur mit 17 km/h.Möglich wurde diese Vermessung des Großstadtverkehrs durch dieAnalyse von 58 Milliarden Verkehrsdatenpunkten. DieNavigationssysteme vieler deutscher Automobilhersteller sind mit demIT- und Geodatendienstleister HERE Technologies verbunden. DieMessung der Geschwindigkeit beruht damit auf den anonymisiertenBewegungsdaten der Pkws und Nutzfahrzeuge. Um eine Vergleichbarkeitder Daten zwischen den Städten sicherzustellen, wurden nur Straßender gleichen Größenklassifikation und Geschwindigkeitsbegrenzungeinbezogen.Die Einschätzungen und Bewertungen aus der Logistikpraxis wurdendurch eine Befragung von 400 Logistik-Experten aus dem Netzwerk derBundesvereinigung Logistik gewonnen. Auch sie beurteilen dielogistische Erreichbarkeit in Dresden, Bremen und auch Leipzig besserals in Stuttgart oder Köln. Als größte Problemfelder im städtischenStraßenverkehr sehen Logistiker vor allem die Verkehrsleitung, alsoAmpelschaltungen und Geschwindigkeitsregelungen, aber auch fehlendePark- und Haltemöglichkeiten für die Warenauslieferung.Wenngleich es begrüßenswert ist, dass viele Kommunen ihreStraßeninfrastruktur sanieren, so sehen viele Logistiker doch nocherhebliches Verbesserungspotenzial im Bereich der Baustellenplanung,denn hier scheint es noch Defizite bei Koordination und Informationzu geben.Aber auch die befragten Logistiker selbst unternehmen viel zurOptimierung ihrer Transporte in Städten und planen weitere Maßnahmen.Beispielsweise wollen 53 Prozent von ihnen mehr Nachtlieferungenausführen, 44 Prozent wollen intensiver mit anderen Unternehmenkooperieren. Zum Repertoire zählt außerdem die strategische Standort-und Netzwerkplanung, diese ist bei 52 Prozent bereits Praxis und bei24 Prozent in Planung. Dynamischer Software für die Tourenplanungsetzen 47 Prozent der Befragten bereits ein, während weitere 31Prozent dies zukünftig tun wollen. Ein dynamischesZeitfenstermanagement betreiben 31 Prozent der Umfrageteilnehmer,weitere 39 Prozent haben dies in Planung.Ein besserer Verkehrsfluss in der Stadt wirkt sich nicht zuletztmindernd auf die Schadstoffemissionen aus. Als direkter Effektreduziert eine höhere städtische Geschwindigkeit deutlich dieEmission von Kohlendioxid, Stickoxid und Feinstaub. Als indirekterEffekt kann eine höhere Geschwindigkeit ermöglichen,Fahrzeugkapazitäten im KEP-Verkehr einzusparen. Alle Ergebnisse derStudie stehen auf einer Website unter acceleratingurbanlogistics.comzur Verfügung. Zusätzlich gibt es dort Videointerviews mitLogistikexperten sowie ein Tool, mit dem Lieferrouten inunterschiedlichen Städten simuliert werden können.Pressekontakt:Ulrike Grünrock-Kern, Pressestelle der Bundesvereinigung Logistik,Tel.: 0421 173 84 21; Mail: gruenrock-kern@bvl.deDr. Christian Grotemeier, Geschäftsführer BVL.digital GmbH,Tel.: +49 / 163 / 309 6164; Mail: grotemeier@bvl.de; www.bvl.digitalOriginal-Content von: BVL Bundesvereinigung Logistik e.V., übermittelt durch news aktuell