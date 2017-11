Studie zum Shopping-Event Black Friday: So beliebt ist die US-Tradition in Deutschland und Europa (FOTO)

Berlin (ots) -Auf einen Blick:++ Neun von zehn Deutschen kennen den Black Friday, sechs von zehnkaufen an ihm ein++ 41,3 Prozent der Deutschen geben bis zu 100 Euro, 3,5 Prozentgeben mehr als 300 Euro aus++ Verbraucher möchten vor allem Kosmetik, Mode und Lebensmittelkaufen++ Online geben 6,0 Prozent der Verbraucher mehr als 300 Euro aus,im klassischen Handel sind es nur 2,8 ProzentNeun von zehn Deutschen kennen den Black Friday alsShopping-Event. Sechs von zehn kaufen dieses Jahr am Black Friday(24. November) ein. Das ist das Ergebnis einer vom Verbraucherforummydealz.de in Auftrag gegebenen repräsentativen Studie. Die vonStatista erhobenen Daten zeigen, wie bekannt das 2006 aus den USAimportierte Shopping-Event hierzulande ist, wieviel wir Deutschendieses Jahr am Black Friday ausgeben und welche Produkte besondershäufig im Warenkorb landen. Die Studie lässt zudem einen Vergleichmit den vier anderen großen Wirtschaftsnationen Europas zu.Deutschland liegt mitten in Europa - geographisch und auch, wasden Black Friday angeht. Das zeigt die nun erstmals von mydealzvorgestellte Studie zum Black Friday. Das Verbraucherforum wollte von6.000 Konsumenten in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italienund Spanien wissen, wie sie zum Black Friday stehen.* Das Ergebniszeigt: Elf Jahre nach seiner Premiere ist der Black Friday inDeutschland angekommen.Der Black Friday ist in Deutschland und Europa angekommenHändler dürfen sich dieses Jahr am Black Friday auf starke Umsätzefreuen. Ein Garant hierfür ist die hohe Bekanntheit der schon 2006von Apple in Deutschland eingeführten Tradition: Nur 112 von 1.002Befragten (11,18 Prozent) gaben bei der von mydealz beauftragtenStudie an, sie würden den Black Friday nicht kennen. Neun von zehnDeutschen (88,82 Prozent) kennen das Shopping-Event hingegen. Sehrbekannt ist der Black Friday vor allem in der Altersgruppe der 25 bis34-jährigen (99,3 Prozent) und 16 bis 24-jährigen (96,24 Prozent).Ältere Verbraucher fremdeln hingegen mit dem Shopping-Event: Jedervierte Verbraucher im Alter über 65 Jahren (25,11 Prozent) kennt denBlack Friday noch nicht.Unterschiede zeigen sich auch beim Vergleich mit den vier anderengrößten Wirtschaftsnationen Europas: Was die Bekanntheit des BlackFriday angeht, rangiert Deutschland hier nur auf dem vorletztenPlatz. Etwas weniger bekannt ist der Black Friday in Frankreich:"Nur" 88,57 Prozent der Franzosen kennen den Black Friday.Verbreiteter ist das Shopping-Event hingegen in Italien (94,85Prozent) und Spanien (96,62 Prozent). In Großbritannien verfügt derBlack Friday über die längste Tradition in Europa und damit - wenigüberraschend - auch über die größte Bekanntheit: 98,35 Prozent derBriten kennen das Shopping-Event, das auf der Insel dieses Jahrbereits zum fünfzehnten Mal stattfindet.Vor allem jüngere Verbraucher möchten am Black Friday einkaufenSo bekannt der Black Friday in Deutschland ist, so beliebt ist erauch bei vielen Konsumenten: Sechs von zehn Deutschen (62,33 Prozent)planen dieses Jahr am Black Friday einzukaufen. Vor allem jüngereVerbraucher fiebern der "Rabattschlacht" entgegen: Von den 16 bis24-jährigen möchten, der mydealz-Umfrage zufolge, 78,95 Prozent, vonden 25 bis 34-jährigen sogar 82,04 Prozent am Black Friday aufShopping-Tour gehen. Auf weniger Akzeptanz stößt das Verkaufs-Eventhingegen bei älteren Verbrauchern: Nur jeder zweite 55 bis 64-jährige(50,0 Prozent) und nur vier von zehn Konsumenten (38,24 Prozent) imAlter über 65 Jahren planen, am Black Friday einzukaufen.Das Stimmungsbild bestätigt sich beim Blick auf den Teil derKonsumenten, die den Black Friday zwar kennen, aber an ihm bewusstnicht einkaufen möchten: Dieser ist mit 35,36 Prozent bei den 55 bis64-jährigen und mit 36,65 Prozent bei den über 65-jährigen amstärksten ausgeprägt. Von den jüngeren Verbrauchern im Alter von 16bis 24 Jahren (17,29 Prozent) und 25 bis 34 Jahren (17,25 Prozent)verzichtet hingegen nur jeder sechste bewusst darauf, am Black Fridayeinzukaufen.Männer sind dem Black Friday gegenüber aufgeschlossener alsFrauen: Von den für mydealz befragten Deutschen gaben 64,87 Prozentder Männer, aber nur 62,08 Prozent der Frauen an, am Black Fridayeinzukaufen. Der Anteil der Konsumenten, die den Black Friday kennen,aber an ihm nicht einkaufen möchten, lag bei den Frauen mit 28,14Prozent etwas höher als bei den Männern (24,85 Prozent).Im internationalen Vergleich liegt Deutschland - was die Zahl der"Black-Friday-Käufer" angeht - auf dem dritten Platz. InGroßbritannien (59,28 Prozent) und Frankreich (59,43 Prozent) planenweniger Verbraucher, am Black Friday einzukaufen. In Italien (71,95Prozent) und Spanien (72,94 Prozent) möchten sich - vielleicht auchwegen der angespannten wirtschaftlichen Situation - hingegen deutlichmehr Verbraucher am Black Friday das eine oder andere Schnäppchensichern.Deutsche Verbraucher geben am Black Friday vergleichsweise wenigausDass viele Deutsche am Black Friday einkaufen möchten, heißtnicht, dass sie dann auch viel ausgeben. Das macht ein anderer Teilder Umfrage deutlich: mydealz wollte von den Konsumenten wissen, fürwie viel Euro beziehungsweise Pfund sie am Black Friday, grobgeschätzt und voraussichtlich, einkaufen werden. Zur besserenVergleichbarkeit haben die Studienautoren Verbraucher dabei in dreiGruppen eingeteilt: "Small spender" (Ausgaben unter 100 Euro),"Medium Spender" (Ausgaben von 100 bis 300 Euro) und "Big Spender"(Ausgaben über 300 Euro).Dieser Einteilung folgend, entpuppen sich 41,32 Prozent derDeutschen als "Low Spender" und 17,51 Prozent als "Medium Spender".Der Anteil der "Big Spender" ist hingegen vergleichsweise gering: Nur3,49 Prozent der Deutschen möchten am Black Friday mehr als 300 Euroausgeben. Und nur jeder Hundertste Deutsche plant, am Black Fridaymehr als 500 Euro auszugeben.Auch beim Budget unterscheiden sich jüngere und ältere Verbraucherdeutlich in ihrem Einkaufsverhalten: Vor allem Konsumenten im Alterzwischen 25 und 44 Jahren planen für den diesjährigen Black Fridaymit größeren Ausgaben. Jeder vierte Verbraucher zwischen 25 und 34(24,65 Prozent) und fast jeder Dritte zwischen 35 und 44 Jahren(28,92 Prozent) möchte zwischen 100 und 300 Euro ausgeben. Der Anteilder "Big Spender" liegt in beiden Altersgruppen sogar deutlichoberhalb des Durchschnitts - bei 4,23 beziehungsweise 7,03 Prozent.Auf der anderen Seite stehen - auch hier wieder - ältere Verbraucher,allen voran die über 65: Der Anteil der "Medium Spender" liegt unterden vor dem Jahr 1952 Geborenen nur bei 5,43 Prozent, der Anteil der"Big Spender" sogar bei mageren 0,45 Prozent.Bei den Pro-Kopf-Ausgaben zum Black Friday liegt Deutschland aufdem vorletzten Platz - sowohl bei den "Medium" als auch bei den "BigSpendern". Spitzenreiter bei den "Medium Spendern" sind Spanien undItalien: 25,72 Prozent der Spanier und 25,4 Prozent der Italienerplanen am Black Friday zwischen 100 und 300 Euro auszugeben. InFrankreich sind es 18,56 Prozent, in Großbritannien sogar nur magere16,60 Prozent.Unter den Briten finden sich dafür aber vergleichsweise viele "BigSpender": 4,64 Prozent der Briten möchten am Black Friday -umgerechnet - mehr als 300 Euro ausgeben. Weder Händler aus Spanien(4,58 Prozent) oder Italien (4,4 Prozent) dürfen sich über ähnlichviele "Big Spender" freuen. Wenig ausgabefreudig scheinen dieFranzosen zu sein: Nur 3,44 Prozent unserer westlichen Nachbarnplanen, am Black Friday mehr als 300 Euro auszugeben.Kosmetik, Mode und Lebensmittel sind die "Bestseller" am BlackFridayApple war - Medienberichten zufolge - 2006 das erste großeUnternehmen in Deutschland, das zum Black Friday mit Rabattengeworben hat. Sein Ziel war es damals, den Verkauf des iPodsanzukurbeln. Ob der Plan aufging, ist nicht bekannt. Fest steht nur,dass Verbraucher elf Jahre später andere Produkte im Visier haben:Kosmetikartikel (36,34 Prozent), Mode und Accessoires (32,3 Prozent)und - überraschender Weise - auch Lebensmittel (29,04 Prozent) wurdenvon Verbrauchern besonders häufig als Antwort auf die Frage genannt,welche Produkte sie am Black Friday kaufen möchten. Den Tag nutzenVerbraucher so scheinbar auch, um sich - angesichts der dannvielerorts niedrigen Preise - auch mit Dingen des täglichen Bedarfseinzudecken.Dieser Eindruck verfestigt sich beim Blick auf die übrigenWarengruppen in den Top-10. Hier finden sich pragmatische Produkteneben solchen, die auch als Weihnachtsgeschenk gedacht sein könnten.Produkte für Haus und Garten (28,26 Prozent) und Sport und Freizeit(26,55 Prozent) liegen so auf Rang vier und fünf. Auf sie folgenHaushaltselektronik (23,76 Prozent), Schmuck und Uhren (21,58Prozent) sowie Filme auf DVD und Blu-ray Disc (19,72 Prozent) aufRang sechs bis acht. Vervollständigt werden die Top-10 vonVideospielen und Konsolen (19,57 Prozent) und Notebooks und Computern(19,41 Prozent), mit deren Kauf am Black Friday jeder fünfteVerbraucher liebäugelt.Je nach Alter und Geschlecht variieren die Vorlieben leicht: Modeund Accessoires liegen so beispielsweise bei Frauen (39,81 Prozent)auf Rang zwei, bei Männern (25,15 Prozent) jedoch nur auf Rang sechsder am Black Friday beliebtesten Warengruppen. Produkte aus demBereich Sport und Freizeit liegen dafür bei Männern (29,70 Prozent)auf Rang zwei, bei Frauen (23,25 Prozent) aber nur auf dem sechstenPlatz der am Black Friday begehrten Produkte. Bei Verbrauchernzwischen 55 und 64 Jahren (33,33 Prozent) und ab 65 Jahren (28,89Prozent) stehen Lebensmittel hingegen am höchsten im Kurs während siees bei den 25 bis 34-jährigen (23,73 Prozent) gerade einmal auf Platz13 schaffen. Nur in dieser Altersgruppe schaffen es hingegenVideospiele und Konsolen auf den fünften Platz: Fast jeder dritte 25bis 34-jährige (31,36 Prozent) hat sie für den Black Friday aufseinem Einkaufszettel stehen.Online-Händler liegen am Black Friday leicht im VorteilAnders als in den USA fand der Black Friday hierzulande in denersten Jahren überwiegend im Internet statt. Statt klassischenHändlern läuteten vor allem Online-Shops mit Rabatten die "heißePhase" des Weihnachtsgeschäfts ein. Stationäre Einzelhändler zogenerst später nach. Seit drei, vier Jahren versuchen Händler ausmehreren Städten, Kunden mit gemeinsamen Aktionen in dieEinkaufszonen zu locken und so ein Gegengewicht zur Konkurrenz ausdem Internet zu schaffen.An den Studienergebnissen lässt sich diese Entwicklung noch heuteablesen: 63,47 Prozent der Deutschen möchten dieses Jahr am BlackFriday im Internet einkaufen, aber nur 61,18 Prozent im klassischenHandel. Zwar ist der Online-Handel nirgends so sehr im Vorteil wie inder Altersgruppe der 35 bis 44-jährigen, von denen 75,68 Prozentonline, aber nur 72 Prozent im klassischen Handel einkaufen möchten.Selbst in der Altersgruppe der über 65-jährigen liegen Online-Händleraber leicht im Plus: 38,44 Prozent der Senioren planen, am BlackFriday online zu shoppen. Nur 37,0 Prozent möchten an dem Taghingegen im klassischen Handel einkaufen.Noch stärker unterscheiden sich die Ausgaben, mit denenVerbraucher für den Black Friday planen. Online-Händler sind auchhier im Vorteil. Einerseits liegt der Anteil der "Small spender" -also der Verbraucher die weniger als 100 Euro ausgeben möchten - imklassischen Handel bei 43,11 Prozent, im Internethandel aber nur bei39,52 Prozent. Andererseits dürfen sich Online-Shops auf größereWarenkörbe freuen: Jeder fünfte Verbraucher (19,46 Prozent) möchte amBlack Friday online zwischen 100 und 300 ausgeben während der Anteilder "Medium Spender" im klassischen Handel nur bei 15,57 Prozentliegt. Der Anteil der "Big Spender" dürfte am Black Friday imInternethandel hingegen bei 5,99 Prozent liegen, im klassischenHandel aber mit 2,8 Prozent bei weniger als der Hälfte.Die Ausgaben zwischen Online- und klassischem Handel unterscheidensich auch deshalb so stark, weil Verbraucher am Black Friday imInternet andere Produkte kaufen als im Laden um die Ecke.Lebensmittel etwa dürften am Black Friday bei jedem viertenVerbraucher (24,63 Prozent) im Warenkorb landen, der im klassischenHandel einkauft. Für den Online-Handel spielen sie aber kaum eineRolle. Hier rangieren Lebensmittel nicht auf Rang 1, sondern auf Rang18 und stehen bei gerade einmal 7,08 Prozent der Verbraucher auf demEinkaufszettel. Kostspieligere Produkte wie Mode und Accessoires(25,16 vs. 20,39 Prozent), Haushaltselektronik (17,45 vs. 12,89Prozent) und selbst Schmuck und Uhren (15,88 vs. 11,09 Prozent)möchten hingegen deutlich mehr Verbraucher im Internet als imklassischen Handel kaufen.- *Hinweis zur Methodik:Die oben genannten Zahlen sind Ergebnisse einer Studie, die dasMarktforschungsunternehmen Statista Ende September 2017 im Auftragdes zu Pepper.com gehörenden Verbraucherforums mydealz.dedurchgeführt hat. In Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien hatStatista hierbei jeweils 1.000, in Großbritannien 2.000 Konsumentennach ihrem Einkaufsverhalten befragt. Die Fragestellung lautete "Grobgeschätzt, für wie viel Euro werden Sie voraussichtlich am BlackFriday einkaufen?" und "Welche Produkte werden Sie am Black Fridayvoraussichtlich kaufen?". - *Hinweis zur Methodik:Die oben genannten Zahlen sind Ergebnisse einer Studie, die dasMarktforschungsunternehmen Statista Ende September 2017 im Auftragdes zu Pepper.com gehörenden Verbraucherforums mydealz.dedurchgeführt hat. In Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien hatStatista hierbei jeweils 1.000, in Großbritannien 2.000 Konsumentennach ihrem Einkaufsverhalten befragt. Die Fragestellung lautete "Grobgeschätzt, für wie viel Euro werden Sie voraussichtlich am BlackFriday einkaufen?" und "Welche Produkte werden Sie am Black Fridayvoraussichtlich kaufen?". Gearbeitet wurde mit online-repräsentativenBevölkerungstichproben, die für jedes Land einzeln mittels festerQuoten bezüglich des Geschlechts, Alters und der Region gebildetwurden. 