Studie zum Online-Lebensmittelhandel: Erst jeder Fünfte nutzt Lieferdienste (FOTO)

München/Köln (ots) -Frische frei Haus? Da sind Deutschlands Verbraucher skeptisch. Sobezieht aktuell nur eine Minderheit ihre Lebensmittel überOnline-Retailer. Dies ist zentrales Ergebnis einer aktuellen Studieder Word-of-Mouth-Experten von trnd und TERRITORY BESTSELLER, denSpezialisten für Handelsmarketing. In einer bundesweiten Studiebefragten die Experten knapp 10.000 Verbraucher zu ihren Erfahrungenmit Onlineshopping von Lebensmitteln. Sie zeigt: Gerade einmal 20Prozent der Befragten geben an, online bereits frische Lebensmittelgekauft zu haben. Der Großteil (80 Prozent), hat diesen Servicebisher nicht in Anspruch genommen - die Hälfte von ihnen (51,6Prozent) möchte ihn nach eigener Aussage auch künftig nicht bzw. ehernicht nutzen. Die überwiegende Mehrheit aller Befragten (88 Prozent),so zeigt die Studie, glaubt nicht, dass der Online-Lebensmittelhandeldas stationäre Geschäft zukünftig ablösen wird.Geteiltes Lager: Mehrheit noch zögerlich - die Erfahrenen jedochsehr zufriedenDas Hauptproblem: Der Großteil der Befragten, die den Servicebisher noch nicht in Anspruch genommen haben, ist davon überzeugt,dass seine Erwartungen an die Qualität der Produkte nicht erfülltwerden können - das gilt vor allem für Obst und Gemüse. Die Zweifelbeziehen sich hierbei vor allem auf die Frische der geliefertenLebensmittel. Weitere Gründe, diesen Service nicht zu nutzen, sinddas Preis-Leistungs-Verhältnis sowie die Skepsis, dass die Warepünktlich geliefert wird.Vorbehalte, die die erfahrenen Online-Lebensmitteleinkäufer nichtnachvollziehen können: 60 Prozent von ihnen haben im vergangenenHalbjahr zumindest einmal Lebensmittel im Web eingekauft - das istinsgesamt jeder achte Befragte. Jeder 20. ordert sein Essen sogarfünfmal pro Halbjahr. Sie schätzen vor allem den reibungslosenZahlungs- und Bestellprozess und die Angebotsvielfalt. Die relativeMehrheit (39,9 Prozent) gibt dabei zwischen 25 und 50 Euro proBestellung aus - 4,7 Prozent lassen sich das sogar über 100 Eurokosten.REWE liegt deutlich vor AllyouneedFresh auf Platz 1Von dieser Entwicklung, so legt die Untersuchung offen, profitiertvor allem die REWE Group: 44,3 Prozent nutzen den Service derHandelskette, AllyouneedFresh folgt auf Rang zwei mit 21,4 Prozentund erst dann folgt AmazonFresh mit 14,5 Prozent. Die beidenErstplatzierten profitieren hier unmittelbar von ihrer bundesweitenAbdeckung - AmazonFresh ist hingegen nur in Berlin und Hamburgvertreten. "Besonders die kaufkräftigen Menschen aus urbanen Gebietensind affin für die Onlinebestellung von frischen Lebensmitteln. Unddas, obwohl die Dichte von Supermärkten und Discountern dortwesentlich höher ist als in ländlichen Regionen. DerConvenience-Faktor 'Einkaufsstättennähe' wird damit als wichtigesDifferenzierungsmerkmal des stationären LEH durch noch mehrConvencience ausgehebelt", so Bernd Meyer, Geschäftsleiter vonTERRITORY BESTSELLER."Konsumenten erwarten beim Onlinekauf neben einem speziellenMehrwert wie Zeitersparnis oder Kosteneinsparung zusätzlichInspiration für den Alltag. Mittels kreativer Rezeptideen oderLifehacks, die den Alltag der Konsumenten geschickt erleichtern,können Onlinehändler die Kundenbindung und das Vertrauen zusätzlichausbauen", ergänzt Torsten Wohlrab, Geschäftsführer von trnd. Dasbestätigen auch die Umfrageteilnehmer: 64 Prozent bereiten ihrenEinkauf klassisch vor, indem sie Prospekte lesen. 61 Prozent lassensich gerne beim Bummeln inspirieren.Im Rahmen der Studie "Der Onlinehandel für frische Lebensmittel"befragten trnd und TERRITORY BESTSELLER im Zeitraum vom 19.07. bis26.07.2017 insgesamt 9.922 Konsumenten über die trnd-Community.Über TERRITORYTERRITORY ist die Agentur für Markeninhalte. Rund 1.000Mitarbeiter arbeiten mit Leidenschaft und Überzeugung daran, fürUnternehmen und ihre Marken inhaltliche Territorien zu definieren,diese kontinuierlich mit Inhalten, Aktionen und Services zu belebenund so Relevanz und Aufmerksamkeit zu erzielen. Wir sind überall da,wo Content entscheidenden Einfluss auf den Unternehmenserfolg hat,der beste Partner. Als Content-Kreations-Haus, Influencer-, Social-und Digital-Marketing-Spezialist, Mediaagentur, Vermarkter,Handelsexperte, Employer-Branding-Berater und Plattformbetreiber. Wirnennen das "Content to Results".Pressekontakt:Nadine Dübbelpresse@territory.deTELEFON +49 (0) 89 46 | 133 46 -12Original-Content von: TERRITORY, übermittelt durch news aktuell