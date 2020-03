Studie zum Marketing in Krisenzeiten: Verbraucher brauchen Orientierung / Thematisierung des Krisenzustandes in der Markenkommunikation kontraproduktiv

Hamburg (ots) - Das weltweit grassierende Coronavirus verunsichert derzeitMenschen und Unternehmen. Aus Angst vor sinkender Nachfrage und rückläufigenEinnahmen reagieren viele Entscheider drastisch: Ausgaben für das Marketingwerden zum Teil massiv reduziert oder sogar gestoppt.Doch gerade in Krisenzeiten brauchen Menschen Orientierung und suchen nachSicherheit - auch und gerade bei bekannten Marken. Dies ermittelte das BrandScience Institute in einer Adhoc-Studie, für die rund 1.100 Personen im Alterzwischen 18 und 65 Jahren zur Rolle des Marketings und der Marke in Krisenzeitenbefragt wurden."Irritation, Unsicherheit und Orientierungslosigkeit sind dominante Treiber inKrisen. Sie wirken sich signifikant negativ auf Kauf- undInvestitionsentscheidungen aus. Allerdings ist dieser schockartige Zustand nurvon kurzer Dauer. Die durch Krisen produzierten Dissonanzen werden versuchtdurch die Stabilisierung des eigenen Zustandes und gewohnter Abläufewiederherzustellen", so Dr. Nils Andres, Gründer und Geschäftsführer des BrandScience Institute.Nach der Krisenwahrnehmung: verstärkter BelohnungsmechanismusKurzfristig wirken diese Faktoren also. Dann jedoch beginnt ein Prozess, der denMenschen in den Normalzustand zurückführen möchte. Hierbei spielen der vermehrteAustausch mit dem sozialen Umfeld und ein Belohnungsmechanismus eine Rolle, derein verstärktes Konsumtreiben mit sich bringt."Wir haben in der Studie festgestellt, das traditionelle und gelebte Werte vonMarken kommunikative Sicherheit schaffen können. Diese kommunikative Sicherheitgepaart mit einer Perspektive - der Schaffung einer Welt mit positivenzukünftigen Ereignissen - sind Faktoren im Marketing, die ausgereizt werdensollten. Damit kommt Marken eine besondere Bedeutung in der Wiederherstellungdes Normalzustands zu", so Andres.Wie Krisen in unterschiedlichen Altersgruppen wirkenGerade bei Menschen zwischen 45 und 65 Jahren führt die Schaffung kommunikativerSicherheit nach der Krisenwahrnehmung häufig zu Kaufakten.Verbraucher zwischen 18 und 35 Jahren versuchen auf ähnliche Art und Weise denNormalzustand wiederherzustellen. Sie haben aber im relativen Vergleich einewesentlich stärkere Neigung zur Erlebnisschaffung. Diese Erlebnisse können vonMarken sowohl real als auch virtuell über die massive Aussendung von Bildern undBewegtbildinhalten auch über soziale Medien gefördert werden.Ältere Zielgruppen bewerten also das Zurückerinnern traditioneller Werte vonMarken positiv, während jüngere Zielgruppen versuchen, ihren Normalzustand überAblenkung und einen massiven Erlebnisdrang zurückzuerlangen. Dieser muss nichtzwangsläufig real sein, sondern kann auch durch Bild- und Videoinhalte vonMarken funktionieren.Thematisierung der Krise kontraproduktivDas Fazit der Studie: "Die Wahrnehmung von Marken in Krisenzeiten führt beirichtiger Ansprache im doppelten Sinne zur Verbesserung. Während die einenBudgets streichen und ihre Aktivitäten auf Eis legen, können die anderen einPfeiler in unsicheren Zeiten sein, der verstärkt wahrgenommen wird", erklärt Dr.Nils Andres.Das Thematisieren des Krisenzustandes wirkt sich jedoch kontraproduktiv aus, dadie Irritation nach anderen Lösungsmodellen sucht. Auch gleichbleibendeKommunikation wie vor der Krise bleibt hinter den Erwartungen zurück. Gerade beimassiven Krisen werden Marken, die in gewohnter Weise kommunizieren noch wenigerwahrgenommen.Die Empfehlung des Experten: "Marken sollten die Grundmotive der Verunsicherungadressieren und eine Lösung in Form gelebter Werte und zusätzlicherErlebnisschaffung bieten".Über das Brand Science Institute:Das Brand Science Institute ist ein international tätiges Beratungsunternehmenmit Sitz in Hamburg, das sich auf die Entwicklung moderner Kommunikationsansätzeund Markenführungsmodelle spezialisiert hat. Es versteht sich alsWissenstransformator zwischen Wissenschaft und Praxis und unterstütztUnternehmen und Agenturen bei der Umsetzung innovativer Markenforschung.Pressekontakt:Brand Science Institute GmbH & Co. KGNeuer Wall 5020354 HamburgTel.: +49 40-822 186 390Mail: info@bsi.agInternet: http://www.bsi.agWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/58990/4536016OTS: Brand Science Institute (BSI)Original-Content von: Brand Science Institute (BSI), übermittelt durch news aktuell