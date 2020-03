Studie zum Frauentag: Frauen in Deutschland laufen für mentales Wohlbefinden

Neuss (ots) -- Eine Studie von ASICS zeigt, dass Frauen zur Verbesserung desmentalen Wohlbefindens mit doppelt so hoher Wahrscheinlichkeitlaufen als Yoga oder Pilates zu machen.- Die Hälfte der Frauen nutzt Bewegung, um Zeit in der Natur zuverbringen.- Frauen lassen sich am ehesten von Freunden oder der Familie zusportlichen Aktivitäten inspirieren.- ASICS würdigt anlässlich des Internationalen Frauentages, wasFrauen "bewegt".Frauen in Deutschland gehen lieber laufen, um das mentale Wohlbefinden zuverbessern, als Yoga oder Pilates als Entspannungssportarten zu machen. Und esist viermal wahrscheinlicher, dass sie laufen gehen als dass sie sich inpsychisch anstrengenden Phasen ärztliche Hilfe suchen. Zu diesem Ergebnis kommteine unabhängige Studie, die im Auftrag von ASICS anlässlich des diesjährigenInternationalen Frauentags in Auftrag gegeben wurde.Im Vergleich zu anderen europäischen Frauen - zum Beispiel aus Spanien - ist fürdie deutschen Fragen außerdem die Verbindung zur Natur ein wichtiger Motivatorfür das Laufen. Von den Befragten versprechen sich 58 Prozent psychischesWohlbefinden, 51 Prozent gaben an, dass sie die Verbindung mit der Natur suchen,und 40 Prozent wollen mit Bewegung ihren Arbeitsstress bekämpfen.Mehr als ein Drittel (34%) der Frauen empfand den Mangel an Freizeit als größtesHindernis für Bewegung, und fast ein Drittel (29%) war der Meinung, dass dieArbeit in einem Büro sie für die Notwendigkeit der Bewegung sensibilisiert hat.Die Studie ergab auch, dass Frauen oft von Personen inspiriert werden, die ihnennahestehen: 4 von 10 (40%) Frauen gaben an, dass entweder Freunde oder ihreFamilie sie zu Bewegung anregen. Umgekehrt wurde nur 1 von 10 Frauen (12%) vonSpitzensportlern, Prominenten und Influencern zu sportlichen Aktivitätenanimiert.Europaweit ergab die Studie, dass körperliche Fitness und geistiges Wohlbefindendie beiden Hauptgründe von Frauen für sportliche Bewegung sind. Ein Drittel derFrauen (33%) gab an, dass sie zur Verbesserung ihres geistigen WohlbefindensLaufen gehen. Über alle Länder hinweg wurde Zeitmangel (35%) als größtesHindernis für Bewegung angesehen, wobei Körperbild (22%) und Überarbeitung (20%)die beiden anderen wichtigen einschränkenden Faktoren waren.Im Gegensatz zu anderen Europäerinnen, vor allem den britischen Frauen, scheinensich die deutschen Frauen mit 13 Prozent sich jedoch deutlich weniger von ihremKörperbild einschränken zu lassen, sich zu bewegen.ASICS steht als Unternehmen und mit seinem Akronym für den lateinischen Ausdruck"Anima Sana In Corpore Sano" oder "Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper".Die Überzeugung, dass Sport und Bewegung der Schlüssel zu einem glücklichen underfüllten Leben sein können, ist fest in der Philosophie des Unternehmensverankert. Anlässlich des Internationalen Frauentags und zur Wertschätzungdieses Credos würdigt die japanische Marke die weiblichen Mitglieder seinerLauf-Community ASICS FrontRunner. Als "Bewegungs-Botschafterinnen" erzählen sieihre persönlichen Geschichten und welche Bedeutung der Internationalen Frauentagfür sie hat.Ab dem 8. März wird ASICS eine Serie von Bildern und Zitaten seinerASICS-FrontRunner veröffentlichen: https://www.instagram.com/asicseurope/ANMERKUNGEN DES HERAUSGEBERS:Die gesamte deutsche Stichprobengröße umfasste eine Anzahl von 506 Frauen imAlter von 18 bis 55+ Jahren. Die Umfrage wurde zwischen dem 21. Januar und dem5. Februar 2020 online durchgeführt. Die Zahlen wurden gewichtet und sindrepräsentativ für alle deutschen Erwachsenen (ab 18 Jahren).Die Befragung wurde insgesamt bei einer Stichprobe von 3.004 Frauen in ganzEuropa (Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien) durchgeführt.- die wichtigsten Ergebnisse noch einmal zusammengefasst:- 40 Prozent der Frauen in ganz Europa nutzten in den letzten 12Monaten Bewegung zur Bekämpfung von Arbeitsstress (deutlich mehrals andere Stressfaktoren).- Ein Viertel der Frauen erkannte (26%), dass eine sitzendeArbeitstätigkeit ihnen die Notwendigkeit von Bewegung bewusstmacht.- In ganz Europa bewegen sich mehr als doppelt so viele Frauen ausGründen des psychischen Wohlbefindens (61%) als im Zusammenhangmit persönlichen Zielen und Bestleistungen (26%).- In ganz Europa ließen sich Frauen durchweg eher von Freunden undFamilie (39%) zu sportlichen Aktivitäten inspirieren als vonSpitzensportlern oder Prominenten (10%).Pressekontakt:ASICS MedienbüroMelanie Sommer-Jöstmelanie@schroederschoembs.comTel: +49 (0)30 349 96 4 34Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/132818/4537870OTS: ASICSOriginal-Content von: ASICS, übermittelt durch news aktuell