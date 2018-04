Studie zeigt: Das sind die günstigsten und teuersten Städte Deutschlands (FOTO)

Berlin (ots) -"Berlin ist zwar arm, aber trotzdem sexy" urteilte Klaus Wowereit,damals seit zweieinhalb Jahren Regierender Bürgermeister, am 6.November 2003 in einem Interview mit "Focus Money" über seine Stadt.Heute sieht die Situation anders aus: Berlin ist nicht mehr ganz soarm, sondern baut seit einigen Jahren Schulden ab. "Sexy" ist dienicht mehr ganz so neue Hauptstadt aber unverändert: 3,71 MillionenMenschen leben aktuell an der Spree - so viele wie seit dem Jahr 1944nicht mehr. Und jedes Jahr ziehen Tausende Menschen neu nach Berlin.41.300 "Neuberliner" zählte das Amt für Statistik alleine 2017. Fragtman nach den Gründen, nennen viele Zugezogene die niedrigenLebenskosten. Aber ist Berlin wirklich so günstig? Das wollte dasVerbraucherforum mydealz.de wissen und hat die Lebensbedingungen inden 16 Landeshauptstädten und acht weiteren größten StädtenDeutschlands verglichen.Das Ergebnis zeigt:* Mieter leben in Berlin besonders günstig. FürEigentümer ist die Hauptstadt aber vergleichsweise teuer. Wer inseiner eigenen Immobilie wohnt, ist andernorts besser aufgehoben: alsSingle in Münster, als Familie in Dortmund und Magdeburg. Auch sonstzeigten sich bei der Studie große Unterschiede: Von Stadt zu Stadtschwankten die mittleren Einkommen von Alleinverdienern derSteuerklasse 1 nicht nur um 829 Euro (52,3 Prozent). Auch die Kostenfür den gleichen Lebensstil unterschieden sich drastisch, nämlich um501 Euro (76,5 Prozent). Singles in Stuttgart haben nach Abzug allerKosten so 658 Euro mehr in der Tasche als alleinstehende Potsdamer.Und das Monat für Monat. Bei Familien sieht es ähnlich aus. Dochworan liegt das genau? Eine Spurensuche.Im Südwesten sind die Gehälter 50 Prozent höher als im Osten undim Ruhrgebiet2.414 Euro beträgt das mittlere Netto-Monatseinkommen einesSingles in Frankfurt am Main. 1.585 Euro netto verdient einAlleinstehender in Gelsenkirchen. Geografisch liegen zwischen beidenStädten nur 191 Kilometer Luftlinie. Finanziell trennen sie jedochWelten. In keiner der 24 größten Städte ist das Mittlere Einkommenhöher als in Frankfurt, in keiner Stadt geringer als inGelsenkirchen. Auf den ersten Blick bestätigt der Vergleich das Bildvom reichen Südwesten und armen Rest der Republik.Und tatsächlich verfestigt sich der Eindruck auch bei genaueremHinsehen: Für Singles der Steuerklasse 1, verheirateteAlleinverdiener mit zwei Kindern der Steuerklasse 3 und Familien mitzwei Kindern, in denen ein Ehepartner in Steuerklasse 3 ganztags undein Ehepartner in Steuerklasse 5 halbtags arbeitet, hat mydealz dasmittlere Einkommen verglichen. Frankfurt, Stuttgart, München undDüsseldorf führen die Gehaltsrankings für alle drei Personas an.Leipzig, Schwerin, Halle (Saale) und Gelsenkirchen bilden dieSchlusslichter. Bei Singles klaffen die Mittleren Einkommen zwischenFrankfurt (2.414 Euro) und Gelsenkirchen (1.585 Euro) um 829 Euro(52,3 Prozent) auseinander. Bei Familien mit einem Verdiener liegtFrankfurt (2.829 Euro) um 935 Euro (49,4 Prozent) vor Gelsenkirchen(1.894 Euro). Und bei Familien mit zwei Einkommen unterscheiden sichdie Gehälter um 49,8 Prozent: Familien, bei denen beide Elternteileberufstätig sind, verfügen in Gelsenkirchen über ein mittleresEinkommen von 2.665 Euro, in Frankfurt über ein mittleres Einkommenvon 3.962 Euro.Lebt es sich im Südwesten Deutschlands also besser als imRuhrgebiet oder in den nicht mehr ganz so neuen Bundesländern?Pauschal lässt sich die Frage kaum beantworten. Aus zwei Gründen: Dasvon den Statistischen Landesämtern ermittelte Mittlere oderMedianeinkommen ist ein reichlich theoretisches Konstrukt: Bei ihmhandelt es sich um das exakte rechnerische Mittelmaß, von dem aus dieZahl der Haushalte mit niedrigeren Einkommen gleich groß ist wie dieZahl der Haushalte mit höheren Einkommen. In Frankfurt wird also kaumein Single genau 2.414 Euro netto verdienen. Zudem unterscheiden sichdie Lebenshaltungskosten von Stadt zu Stadt stark. Ein hohes Gehaltbedeutet nicht grundsätzlich, dass Frankfurter am Ende des Monatsmehr in der Tasche haben als Berliner.Fürs "Dach über'm Kopf" zahlen Singles im Schnitt 30,1 undFamilien 58,5 Prozent ihres GehaltsDie Wohnkosten sind bei Singles und Familien der mit Abstandgrößte Kostenblock. Für die Warmmiete einer 50 m2 großen Wohnungzahlen Singles in den 24 Städten - den durchschnittlichenQuadratmeterpreisen und Grundtarifen zufolge - 638 Euro oder 32,0Prozent ihres Monatseinkommens. Für ein 120 m2 großes Haus müssenFamilien in den 24 Städten monatlich durchschnittlich 1.615 Euroaufbringen. Das entspricht bei Familien mit einem Gehalt 69,6Prozent, bei Familien mit zwei Gehältern immerhin noch 49,7 Prozentdes Monatseinkommens. Je nach Stadt unterscheiden sich die Wohnkostenallerdings stark.Singles wohnen in Berlin und Gelsenkirchen am günstigsten zurMiete. 320 Euro Kaltmiete müssen Mieter in Berlin, zumindest lautMietspiegel, für eine 50 m2 große Wohnung aufbringen. Hinzu kommen109 Euro Wohnnebenkosten. Für 429 Euro, 22,7 Prozent desHaushaltsnettos, können Singles in Berlin also eine Wohnung mieten.In Gelsenkirchen werden warm sogar nur 390 Euro fällig. Diesentspricht angesichts des niedrigen Einkommens jedoch 24,6 Prozentdes Monatsnettos. Deutlich teurer wohnt es sich in Hamburg undPotsdam: 879 Euro, 41,2 Prozent ihres Einkommens, müssen Singles inHamburg für eine 50 m2 große Wohnung ausgeben. In Potsdam ist dieWarmmiete einer gleich großen Wohnung mit 791 Euro deutlichgünstiger, fällt angesichts des niedrigeren Medianeinkommens aber mit45,2 Prozent besonders stark ins Gewicht.Ähnlich stark unterscheiden sich auch die Mietkosten, die Familienstemmen müssen: Für die Warmmiete eines 120 m2 großen Hauses müssenFamilien mit einem Einkommen in Potsdam (97,7 Prozent des Einkommens,1.984 Euro), Hamburg (86,9 Prozent, 2.163 Euro) und München (81,6Prozent, 2.215 Euro) Großteile ihres Monatsnettos aufbringen. InSaarbrücken (56,9 Prozent, 1.311 Euro), Gelsenkirchen (53,5 Prozent,1.013 Euro) und Berlin (49,4 Prozent, 1.089 Euro) wohnen sievergleichsweise günstig. Auch hier übersteigen die Aufwendungen fürdie Miete aber bei weitem die Marke von 30 Prozent, zu der Expertenals Obergrenze raten.Das Gleiche gilt für Familien mit zwei Einkommen. Einzig in Berlin(34,9 Prozent, 1.089 Euro) und Gelsenkirchen (39,2 Prozent, 1.037Euro) hält sich die Miete für ein 120 m2 großes Haus annähernd imRahmen. In den übrigen 22 Städten beträgt die Miete mit 1.680 Eurohingegen 50,7 Prozent des Einkommens. Den Spitzenwert erreichtPotsdam: Für die 2.076 Euro teure Warmmiete eines 120 m2 großenHauses müssten Familien in Potsdam 71,7 Prozent ihres Nettosausgeben. Wer finanziell über die Runde kommen möchte, ist so gutberaten, sich zu verkleinern oder in günstigere Gegenden zu ziehen.Auch der Kauf einer Immobilie kann helfen, Wohnkosten zu senken.Der Kaufpreis für eine 50 m2 große Wohnung beträgt in den 24 Städten201.032 Euro, der Kaufpreis für ein 120 m2 großes Haus 489.491 Euro.Die für die Studie konfigurierten Singles verfügten über 75.000 Euro,die konfigurierten Familien über 100.000 Euro Eigenkapital. Zahlensie den nötigen Immobilienkredit mit einem anfänglichen Sollzins vonzwei Prozent über zehn Jahre ab, müssen Singles inklusiveWohnnebenkosten monatlich im Mittel 578 Euro für ihre selbstbewohnteEigentumswohnung, Familien 1.600 Euro für ihr selbstbezahltes Hausaufbringen. Singles mit dem nötigen Kleingeld stellen sich alsEigentümer so deutlich besser: Statt 32,0 Prozent für die Miete einer50 m2 Wohnung müssen sie als Eigentümer, inklusive des Kredits, nur28,1 Prozent ihres Monatsnettos fürs Wohnen zahlen. Für Familienbedeutet Eigentum allerdings in der Regel nur eine kleineVerbesserung: Statt 69,6 Prozent ihres Einkommens für die Mietemüssen Familien mit einem Gehalt 66,8 Prozent ihres Einkommens fürden Kredit und den Unterhalt ihres Eigenheims aufbringen. Familienmit zwei Gehältern müssen fürs Wohnen im Eigenheim statt 49,7 nur47,8 Prozent aufbringen.Von Stadt zu Stadt unterscheiden sich die Kosten fürs Wohnen imEigenheim aber extrem. Singles mit Eigentumswohnung müssen in Münster(15,6 Prozent, 319 Euro), Kiel (16,4 Prozent, 319 Euro), Bremen (17,2Prozent, 330 Euro) und Dortmund (17,4 Prozent, 300 Euro) nur einSechstel ihres Einkommens zur Deckung der Wohnkosten aufbringen.Familien mit einem Einkommen können als Eigentümer in Gelsenkirchen(36,4 Prozent, 689 Euro) und Magdeburg (36,6 Prozent, 735 Euro)relativ günstig wohnen. Für Familien mit zwei Einkommen und demnötigen Eigenkapital lohnt es sich zusätzlich, über einen Hauskauf inDortmund (28,3 Prozent, 812 Euro), Halle (29,5 Prozent, 820 Euro),Bremen (29,8 Prozent, 943 Euro), Münster (31,3 Prozent, 1.039 Euro)und Kiel (34,8 Prozent, 1.113 Euro) nachzudenken.Am anderen Ende der Preisskala bewegen sich Städte im Südwestender Republik. In Städten wie Stuttgart (7.186 Euro), Frankfurt (7.543Euro) und - mit großem Abstand - München (9.162 Euro) kennt der MarktKaufpreise pro Quadratmeter, die Familien, aber auch Singles mitMedianeinkommen Schweißperlen auf die Stirn treiben. In Münchenkosten eine 50 m2 kleine Wohnung beispielsweise 499.669 Euro, ein 120m2 großes Haus sogar 1,19 Millionen Euro. Singles müssten hier 62,7Prozent ihres Monatsnettos zum Wohnen aufbringen, Familien 143,7beziehungsweise 104,4 Prozent. Teurer sind Immobilien in keineranderen Stadt.Die Kaltmieten schwanken zwischen 5,96 und 15,94 Euro proQuadratmeterEntsprechend stark unterscheiden sich auch die Kaltmieten.Durchschnittlich 532,88 Euro und damit 26,6 Prozent ihresMonatsnettos müssen Singles in den 24 Städten für die Miete einer 50m2 großen Wohnung ausgeben. Für die Kaltmiete eines 120 m2 großenHauses müssen Familien in den 24 Städten monatlich im Mittel 1.279Euro aufbringen, 54,9 Prozent beziehungsweise, bei Familien mit zweiEinkommen, 38,7 Prozent ihres Monatsnettos. Mit hohen Kaltmietensehen sich Mieter vor allem in München (15,94 Euro/m2), Hamburg(15,79 Euro/m2) und Frankfurt (14,30 Euro/m2) konfrontiert. Schwerin(6,51 Euro/m2), Berlin (6,40 Euro/m2) und Gelsenkirchen (5,96Euro/m2) bewegen sich hingegen am unteren Ende der Preisskala. Fürdie Kaltmiete einer 50 m2 großen Wohnung müssen Singles in Münchenmit 797 Euro so 34,3 Prozent ihres Monatsnettos ausgeben. InGelsenkirchen zahlen Singles für eine gleichgroße Wohnung hingegennur 298 Euro - 18,8 Prozent ihres Einkommens.Ähnlich sieht es bei Häusern aus: Berlin ist hier mit einerdurchschnittlichen Kaltmiete von 768 Euro für 120 m2 und einermonatlichen Belastung von 34,9 Prozent beziehungsweise 24,6 Prozentdes Familieneinkommens besonders günstig. München (1.912 Euro) ist inabsoluten Zahlen, Potsdam in relativen Zahlen die teuerste Stadt.Familien müssen in Potsdam für ein Haus "kalt" zwar nur 1.612 Eurozahlen. Dies entspricht angesichts der niedrigen Löhne aber satten79,4 Prozent beziehungsweise 55,7 Prozent ihres Einkommens. InMünchen ist die Kaltmiete eines 120 m2 großen Hauses mit 1.913 Euroam teuersten. Wegen des hohen Medianeinkommens müssen Familien aber"nur" 70,5 Prozent beziehungsweise 50,3 Prozent ihres Monatsnettosfür die Miete aufbringen.Singles müssen 5,8 Prozent ihres Gehalts für Wohnnebenkostenaufbringen, Familien 11,9 ProzentZusätzlich zu den Kaufpreisen und Kaltmieten unterscheiden sichauch die Wohnnebenkosten von Stadt zu Stadt deutlich. Singles müssenfür Strom, Wasser, Straßenreinigung und Müllabfuhr monatlich 113 Euroausgeben, 5,8 Prozent ihres Einkommens. Familien mit zwei kleinenKindern und entsprechend höherem Verbrauch müssen monatlich 287 Euroaufbringen, 12,6 Prozent beziehungsweise 11,1 Prozent ihres Nettos.Um die Kosten besser vergleichen zu können, hat das mydealz-Teamimmer die Grundtarife der jeweiligen Versorger berücksichtigt und istvom immer gleichen Verbrauch ausgegangen.8 Der für die Studiekonfigurierte Single benötigt so beispielsweise einen 60 Liter großenMülleimer und verbraucht 3.990 Liter Wasser, 417 Kilowattstunden Gasund 125 Kilowattstunden Strom pro Monat. Die für die Studiekonfigurierte vierköpfige Familie benötigt einen 240 Liter großenMülleimer und verbraucht 1.667 Kilowattstunden Gas sowie 350Kilowattstunden Strom pro Monat.Folgt man diesen Zahlen, so ergeben sich von Stadt zu Stadt großeUnterschiede. Besonders hoch sind die Wohnnebenkosten in Saarbrückenmit 157,52 Euro für Singles und 370,16 Euro für Familien. Besondersniedrig fallen sie in Bremen aus. Mit 78,96 Euro zahlen Singles mitdem gleichen Verbrauch hier nur halb so viel wie in Saarbrücken.Familien zahlen nur 207,42 Euro, sparen also immerhin 162,74 Euro.München (111,82 bzw. 262,71 Euro) und Frankfurt (110,83 Euro bzw.285,01 Euro) liegen bei den Wohnnebenkosten im Mittelfeld, Berlin(123,73 bzw. 294,33 Euro) ist vergleichsweise teuer.Den größten Teil ihres monatlichen Nettos müssen Singles inSaarbrücken (8,6 Prozent) für die Wohnnebenkosten berappen, dengeringsten Teil in Stuttgart. Wohnnebenkosten machen am Neckar mit103,89 Euro lediglich 4,4 Prozent vom Netto aus. Für Familien istMünchen besonders günstig: Sie geben hier mit 311,38 Euro nur 11,5Prozent beziehungsweise 8,2 Prozent ihres Haushaltsnettos fürWohnebenkosten aus. Besonders stark fallen die Wohnnebenkostenhingegen für Familien in Potsdam mit 22,8 Prozent beziehungsweiseglatten 16 Prozent ins Gewicht.In allen Städten sind Wärme und Energie noch vor Wasser diegrößten Kostenfaktoren. Singles zahlen monatlich im Mittel 41,52 Eurofür Strom, der damit einen Anteil von 34,4 Prozent an denWohnnebenkosten hat. Gas trägt mit 31,68 Euro weitere 26,2 Prozent zuden Kosten bei. Für Trink- und Abwasser zahlen Singles 23,68 Euro(19,6 Prozent der Wohnnebenkosten). Müllabfuhr (13,69 Euro, 11,3Prozent) und Straßenreinigung (2,47 Euro, 2,1 Prozent) fallenhingegen kaum ins Gewicht. Bei Familien sieht die Kostenstrukturähnlich aus: Auch hier sind Strom (101,89 Euro, 29,2 Prozent), Gas(101,60 Euro, 29,1 Prozent) und Wasser (70,56 Euro, 20,2 Prozent) diewesentlichen Kostentreiber. Für die Müllabfuhr werden monatlich imMittel 40,58 Euro und damit 11,6 Prozent der Wohnnebenkosten fällig,für die Straßenreinigung 3,53 Euro und damit ein Prozent der Kosten.Familien geben gut ein Zehntel ihres Einkommens für dieKinderbetreuung ausDie Kinderbetreuung bildet bei vielen Familien nach den Wohnkostenden zweitgrößten Kostenblock. Durchschnittlich 178,57 Euro muss dievon mydealz beispielhaft konfigurierte Familie mit einem Kind unterund einem Kind über drei Jahren für die Halbtagsbetreuung und 295,51Euro für die Ganztagsbetreuung ausgeben. Bei Familien mit einemEinkommen entspricht dies im Mittel 7,8 Prozent für die Halbtags- und12,8 Prozent für die Ganztagsbetreuung. Bei Familien mit zweiGehältern fällt die Kinderbetreuung mit durchschnittlich 5,5beziehungsweise 9,0 Prozent ins Gewicht. Alle Kommunen bieten Elternjedoch an, sich individuell einstufen zu lassen und sehenHärtefallregelungen vor. Die tatsächlichen Betreuungskosten können soabweichen.Die einzelnen Städte verfolgen unterschiedliche Gebührenmodelle.Die Stadt Hamburg berechnet beispielsweise keine Gebühren für dieHalbtagsbetreuung. In Wiesbaden und Düsseldorf wird für dieHalbtagsbetreuung monatlich lediglich ein kleinerer Betrag für dieVerpflegung von 20 beziehungsweise 30 Euro fällig. Am oberen Ende derKostenskala bewegen sich Stuttgart (378 Euro), Erfurt (375 Euro) undMünchen (357 Euro). In allen drei Städten werden schon für dieHalbtagsbetreuung von zwei Kindern mehr als 300 Euro fällig. InStuttgart und München müssen Familien mit zwei Einkommen so 9,7beziehungsweise 9,4 Prozent für die Betreuung aufbringen und Familienmit einem Einkommen 13,6 Prozent beziehungsweise 13,2 Prozent. Härtertrifft es Familien in Erfurt: Familien mit nur einem Medianeinkommenmüssen stolze 18,7 Prozent ihres Nettos für die Halbtagsbetreuungzahlen, Familien mit zwei Einkommen immerhin noch 13,1 Prozent.Auch die Gebühren für die Ganztagsbetreuung variieren stark.Potsdam (128 Euro) und Düsseldorf (125 Euro) punkten hier mit denniedrigsten Gebühren. Selbst Alleinverdiener müssen in beiden Städtennicht mehr als 6,3 Prozent beziehungsweise 4,7 Prozent für dieBetreuung ausgeben, Familien mit zwei Gehältern sogar nur 4,5 Prozentin Potsdam und 3,3 Prozent in Düsseldorf. Die teuerste Stadt isthingegen München: Wer seine Kinder in Münchener Kitas ganztagsbetreuen lassen möchte, zahlt hierfür 658 Euro im Monat. Dasentspricht schon bei Familien mit zwei Gehältern 17,3 Prozent desMonatsnettos, bei Familien mit einem Gehalt satten 24,3 Prozent. Diezweithöchsten Gebühren werden in Kiel (504 Euro) fällig, diedritthöchsten in Erfurt mit 500 Euro. In Kiel und Erfurt müssenAlleinverdiener so 22,4 Prozent beziehungsweise sogar 24,9 Prozentfür die Kinderbetreuung ausgeben. Bei Familien mit zwei Einkommenschrumpft die Belastung zumindest leicht auf 15,7 Prozent in Kiel und17,4 Prozent in Erfurt.Um von A nach B zu kommen, geben Singles im günstigsten Fall 3,0,Familien 7,4 Prozent aus"Wer Bahn fährt, spart" lautet sinngemäß ein altes Versprechen derVerkehrsbetriebe, das sich auch bei der Studie wieder bestätigt hat.Singles, die eine Monatskarte für "die Öffentlichen" im Jahres-Abokaufen, zahlen in den 24 Städten im Schnitt nur 58,34 Euro, 3 Prozentihres Monatsnettos. Die Ticketpreise bewegen sich zwar zwischen 82,30Euro für das KVB-Monatsticket in Köln und 34,17 Euro für das inPotsdam gültige Monatsticket. Da auch die Löhne schwanken, ist derKostenaufwand aber nirgends größer als 5 Prozent des Nettos. Gemessenam Medianeinkommen, ist das Monatsticket in Gelsenkirchen amteuersten. Hier müssen Singles 4,3 Prozent ihres Einkommens für das68,85 Euro teure Ticket ausgeben.Sie fahren damit aber noch immer günstiger als mit dem eigenenPKW. Zwar variieren die monatlichen Kosten für Sprit, Versicherungund Anwohnerparkausweis bei einem für Singles angenommenen VW GolfVII und einer Fahrleistung von 10.000 Kilometern pro Jahr abhängigvom Treibstoff zwischen 321,31 Euro (Super E10) und 279,71 Euro(Autogas). Für Sparfüchse ist das eigene Auto aber in keiner der 24Städte eine Option. Vielmehr bringt es im Mittel eine Kostenbelastungvon 14,4 Prozent (Autogas) bis 16,47 Prozent (Super E10) mit sich.Und dies bundesweit sehr konstant. Einzig beim Sprit zeigten sichbeim Test kleinere Unterschiede, die Kosten für die Versicherung undauch für den Bewohnerparkausweis schwanken jedoch kaum. Für letzterenberechnen alle Kommunen - mit Ausnahme von Münster (15 Euro), Berlin(20,40 Euro), Wiesbaden (23,50 Euro), Frankfurt (50 Euro) und Mainz(60 Euro) - pauschal 30 Euro im Jahr.Was für Singles gilt, muss allerdings nicht unbedingt für Familiengelten. Zwar sind die Kosten für den PKW, für die Studie gingen dieAutoren bei Familien von einem VW Passat Variant 1.4 TSI ACT miteiner jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern aus, mitdurchschnittlich 312,83 Euro (13,8 bzw. 9,7 Prozent des Monatsnettos)relativ hoch. Da Familien statt einem Ticket zwei Monatstickets zumvollen Preis und zwei zum ermäßigten Preis kaufen müssen, fällt diePreisdifferenz zwischen dem Öffentlichen Nahverkehr und Auto aberdeutlich geringer aus. Fährt die ganze Familie mit der Bahn und habenalle Kinder ein eigenes Monatsticket, werden für den ÖPNVdurchschnittlich 199 Euro fällig. Bei Familien mit einem Einkommenentspricht dies 8,6 Prozent, bei Familien mit zwei Einkommen 6,1Prozent des monatlichen Nettos. Den größten Teil ihres Einkommensmüssen Familien in Köln mit 11,7 beziehungsweise 8,3 Prozent für die293 Euro teuren Monatstickets aufbringen. Am günstigsten sind "dieÖffis" für Familien in Potsdam. Wer nur in der Stadt Potsdamunterwegs ist, zahlt 110 Euro für vier Tickets. Dies entspricht 5,4beziehungsweise 3,8 Prozent des Nettos.Von Stadt zu Stadt schwanken die Kosten für Freizeitaktivitäten um92 ProzentNach Abzug aller Kosten fürs Wohnen, die Kinderbetreuung undMobilität haben Singles durchschnittlich 1.211 Euro, Familien miteinem Einkommen 97,81 Euro und Familien mit zwei Erwerbstätigen 1.137Euro in der Tasche - Geld, das sie auch für Freizeitaktivitätenverwenden können. Doch wie teuer ist der Besuch im Zoo oderSchwimmband mit den Kindern und wie viel Geld müssen Singles für dienächtliche Taxifahrt vom Club nach Hause berappen? Um herauszufinden,wieviel Budget Singles und Familien in den 24 Städten fürFreizeitaktivitäten benötigen, haben die Studienautoren vonmydealz.de zwei Sets konfiguriert. Die für die Studie definiertenFamilien besuchen jeweils zwei Mal im Monat zu viert den Zoo und dasStadtbad. Der für die Studie konfigurierte Single geht vier Mal imMonat schwimmen, jeweils einmal ins Kino und zum Fußball ins Stadionund fährt zweimal nachts 5 Kilometer mit dem Taxi vom Club nachHause.Singles mit diesem Lifestyle bezahlen in allen 24 Städtendurchschnittlich 62,29 Euro und damit 3,2 Prozent ihres Monatsnettos.In Halle (43,48 Euro), Mainz (45,40 Euro) und Schwerin (48 Euro)zahlen Singles am wenigsten. In Erfurt (74,75 Euro), Leipzig (74,91Euro) und Hamburg (83,48 Euro) zahlen sie am meisten. Zumindest inabsoluten Zahlen. Gemessen am Gehalt, lebt es sich in Mainz (2,1Prozent des Nettos, 45,40 Euro), Wiesbaden (2,3 Prozent, 52,50 Euro)und Stuttgart (2,4 Prozent, 56,18 Euro) am günstigsten. Mit jeweilsgut vier Prozent ihres Einkommens müssen Singles in Erfurt (4,3Prozent, 74,75 Euro), Leipzig (4,4 Prozent, 74,91 Euro) undGelsenkirchen (4,4 Prozent, 69,90 Euro) am meisten fürFreizeitaktivitäten ausgeben. Berlin liegt genau im Mittelfeld der 24Städte: 67,23 Euro kosten die dem Preisvergleich zugrundeliegendenFreizeitaktivitäten in der Hauptstadt, was 3,6 Prozent des MittlerenEinkommens eines Berliner Singles entspricht.Familien, die zwei Mal im Monat zu viert in den Zoo und insSchwimmbad gehen, zahlen hierfür in den 24 Städten im Mittel 82,12Euro. Dies entspricht 3,6 beziehungsweise 2,5 Prozent desMonatsnettos. Von Stadt zu Stadt schwanken die Kosten jedoch stark.Dies liegt vor allem an den unterschiedlich hohen Eintrittspreisender lokalen Zoos und Tierparks: Hamburger zahlen für ein Kombiticketim Tierpark Hagenbeck beispielsweise 30 Euro pro Erwachsenem. Diemonatlichen Kosten alleine für den Zoo summieren sich so auf 120Euro. Addiert man 38,80 Euro für die beiden Besuche im Schwimmbadhinzu, müssen Hamburger Familien 158,80 Euro allein fürFreizeitaktivitäten aufbringen, das sind 6,4 beziehungsweise 4,2Prozent des Nettos. Andere Städte sind weitaus günstiger. Im BerlinerZoologischen Garten kosten Eintritt in Zoo und Aquariumbeispielsweise nur 21 Euro pro Person. Insgesamt summieren sich dieFreizeitkosten in Berlin auf 106 Euro, was einem Anteil von 4,8beziehungsweise 3,4 Prozent des Nettos entspricht. Noch günstiger istKiel. Unterm Strich müssen Kieler Familien für Zoo- undSchwimmbadbesuche nur 34 Euro aufbringen - 1,5 beziehungsweise 1,1Prozent ihres Einkommens.Berlin ist die günstigste Stadt für Mieter, Magdeburg und Münsterfür EigentümerDie Frage, welches nun die günstige Stadt zum Leben ist, lässtsich nicht pauschal beantworten. Zum einem ist das Definitionssache,zum anderen fällt die Antwort je nach Lebenssituation verschiedenaus. Ist es entscheidend, wie viel man insgesamt in absoluten Zahlenausgibt? Oder sollte man eher darauf achten, wieviel nach Abzug allerKosten vom Netto übrigbleibt?In absoluten Zahlen sind Gelsenkirchen, Schwerin und Berlin diegünstigsten Städte für Singles, die zur Miete wohnen. Sie müssen hiermonatlich nur 721 Euro, 734 Euro beziehungsweise 753 Euro für einenLebensstil ausgeben, der andernorts deutlich mehr kostet. InFrankfurt zahlen Singles beispielsweise 1.163 Euro für ein ähnlichesLeben, in Hamburg 1.213 Euro und in München sogar 1.217 Euro.Gemessen am Gehalt, ist Berlin hingegen die günstigste Stadt: NachAbzug aller Fix- und Freizeitkosten bleiben Berlinern 60,2 Prozentbeziehungsweise 1.140 Euro des Medianeinkommens von 1.893 Euro. AufRang zwei folgt Saarbrücken: In der saarländischen Hauptstadtverbleiben Singles mit Mittlerem Einkommen 58,2 Prozent (1.152 Euro)des ursprünglichen Gehalts von 1,979 Euro. Auf Rang drei folgtSchwerin (56,9 Prozent, 969 Euro), auf Rang vier Karlsruhe (56,6Prozent, 1.253 Euro). Dresden (43,8 Prozent, 768 Euro), Hamburg (43,1Prozent, 919 Euro) und Potsdam (37,5 Prozent, 655 Euro) liegen aufden letzten drei Plätzen.Als Eigentümer wohnen Singles, gemessen am Einkommen, in Münsteram günstigsten. 67,3 Prozent beziehungsweise 1.379 Euro ihresdurchschnittlichen Monatsnettos von 2.049 Euro verbleiben ihnen nachAbzug der Kosten fürs Wohnen, die Mobilität und Freizeit. Ähnlichgünstig sind für alleinstehende Eigentümer lediglich Kiel (64,7Prozent, 1.260 Euro), Bremen (63,4 Prozent, 1.218 Euro) undSaarbrücken (63,0 Prozent, 1.247 Euro). Berlin findet sich angesichtsder hohen Quadratmeterpreise nur auf Rang 18 von 24 wieder: Mit940,50 Euro bleiben Singles in der Hauptstadt nach Abzug der Kostennoch 49,7 Prozent ihres Nettos von 1.893 Euro. Stuttgart (37,1Prozent, 882 Euro), Frankfurt (32,4 Prozent, 783 Euro) und München(21,9 Prozent, 508 Euro) sind die drei teuersten Städte für Singlesmit Eigentumswohnung.Immerhin können sich Singles mit durchschnittlichem Einkommen dasLeben in allen 24 Städten leisten. Auf Familien mit einem MittlerenEinkommen trifft dies nicht unbedingt zu. Grund sind die hohenKosten. Diese summieren sich in Städten wie Stuttgart (2.794 Euro),Wiesbaden (2.669 Euro), Köln (2.550 Euro), Erfurt (2.119 Euro), Halle(2.056 Euro), Leipzig (2.117 Euro), Dresden (2.273 Euro) und Hamburg(2.811 Euro) auf Beträge, die das monatliche Einkommen teils deutlichübersteigen. Am teuersten lebt es sich für Familien mit einem Gehaltin München und Potsdam. 3.129 Euro müssten Familien mit einemEinkommen und zwei Kindern in München zum Leben aufbringen, 415,25Euro mehr als sie einnehmen. In Potsdam steht nach Abzug aller Kostensogar ein Fehlbetrag von 538,61 Euro unterm Strich. Günstig ist dasLeben für Familien mit einem Einkommen in Berlin. Nach Abzug allerKosten verbleiben 479,91 Euro und damit 21,8 Prozent des Einkommensin den Taschen der Beispielfamilie. Auf Rang zwei liegt Gelsenkirchen(16,4 Prozent, 310 Euro), auf Rang drei Dortmund (15,4 Prozent, 309Euro).Der Kauf eines Hauses bringt Familien mit einem Einkommen aufgrundder hohen Kaufpreise in den meisten Fällen kaum finanzielleEntspannung. Selbst mit 100.000 Eigenkapital übersteigen diemonatlichen Kosten in Hamburg (2.730 Euro), Potsdam (2.245 Euro),Wiesbaden (3.222 Euro), Frankfurt (3.898 Euro), Stuttgart (3.904Euro) und München (4.635 Euro) das Einkommen deutlich. In Münchensteht wegen des Kaufpreises von 1,1 Millionen Euro für ein 120 m2großes Haus und der entsprechend hohen Kreditrate von 3.371 Euro amMonatsende ein Minus von 1.922 Euro (70,8 Prozent des Nettos) untermStrich. In Städten wie Bremen (34,9 Prozent, 780 Euro), Gelsenkirchen(35,1 Prozent, 664 Euro) und Dortmund (36,0 Prozent, 723 Euro) zahltsich der Hauskauf hingegen aus: Familien verbleibt hier jeweils eingutes Drittel ihres Einkommens. Den größten Teil ihres Nettos habenFamilien mit einem Einkommen in Magdeburg übrig. 791,13 Eurobeziehungsweise 39,4 Prozent des monatlichen Nettos von 2.009 Euroverbleiben nach Abzug aller Kosten.Auch Familien mit einem vollen und einem halben Medianeinkommenhaben in den meisten Städten als Eigentümer einen deutlichen besserenStand. Einzig in Stuttgart und in München übersteigen die monatlichenKosten die Einnahmen - in Stuttgart um 1,5 Prozent (57,05 Euro), inMünchen um ein gutes Viertel (26,4 Prozent, 1.004 Euro). In allenanderen Städten steht am Ende jedoch ein Plus unterm Strich. Amgrößten ist das Plus in Bremen (54,7 Prozent bzw. 1.729 Euro),Dortmund (57,2 Prozent bzw. 1.639 Euro) und allen voran Magdeburg.Hier bleiben Familien mit zwei Einkommen angesichts der sehrüberschaubaren Immobilienpreise (211.069 Euro für ein 120 m2 großesHaus) am Monatsende 1.693 Euro oder 59,0 Prozent des Medianeinkommensvon 2.869,37 Euro.Als Mieter können Familien mit zwei Einkommen in allen 24 Städtensehr gut leben. Nach Abzug der Kosten fürs Wohnen, dieKinderbetreuung und Mobilität sowie Freizeitaktivitäten bleiben ihnenzwischen 16,1 und 50,2 Prozent des monatlichen Einkommens. Amteuersten ist das Leben in München und Potsdam. In München verfügenFamilien mit zwei Kindern nach Abzug aller Kosten noch über 24,0Prozent (912 Euro) des Monatsnettos, in Potsdam über 16,1 Prozent(467 Euro). Besonders günstig leben sie Gelsenkirchen (45,2 Prozent,1.296 Euro) und Dortmund (45,2 Prozent, 1.296 Euro). Auch fürFamilien mit zwei Einkommen ist Berlin die günstigste Stadt. 