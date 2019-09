Studie zeigt: Versicherungsmakler verschätzen sich bei Kundenwünschen

Köln (ots) - Versicherungskunden schätzen ergebnisorientierteLeistungen, Makler verlassen sich stattdessen auf persönliche SoftSkills: Diese Diskrepanz deckt eine neue Studie überKundenbedürfnisse im Maklerkanal auf - Makler müssen also umdenken.Versicherungsmakler schätzen die Wünsche und Bedürfnisse ihrerKunden in einigen Aspekten falsch ein und schaffen es nicht, zumHauptansprechpartner für ihre Kunden zu werden. Zu diesem Ergebniskommt die aktuelle Studie "Kundenzentrierung im Maklerkanal: DieBedürfnisse der Kunden verändern sich"* der globalen Strategie- undMarketingberatung Simon-Kucher & Partners. "Die geringe Kundenbindunggepaart mit Fehleinschätzungen der Kundenbedürfnisse durchVersicherungsmakler ist für diese in einem derart umkämpften Marktein großes Problem", so Frank Gehrig, Versicherungsexperte undPartner bei Simon-Kucher. "Hier ist Nachsitzen angesagt."Ansichten über Kundenbedürfnisse gehen auseinanderLaut Studie sind Beratung und Serviceleistungen die beidenrelevantesten Kriterien für Versicherungsnehmer bei der Maklerwahl.Die Beratung schließt dabei etwa individuelle Beratung aus einerHand, umfangreiche Risiko- und Bedarfsanalysen und klareProduktempfehlungen mit ein, in der Kategorie Service sind vor allemschnelle Schadensabwicklung, persönliche Verfügbarkeit des Maklers imSchadensfall und die Beratung zur Schadenprävention relevant.Persönlichkeitsmerkmale des Maklers wie Auftreten, Empathie undMotivation spielen dagegen nur eine untergeordnete Rolle. Dasscheinen Makler nicht zu wissen: Sie vertrauen besonders auf ihreindividuellen Eigenschaften, z.B. der persönliche Kontakt, ihreKommunikationsstärke und Fach- sowie Themenwissen. Viel persönlicherKontakt führt jedoch nicht unbedingt zu mehr Kundenzufriedenheit. Diedeutliche Mehrheit der zufriedenen Kunden ist maximal einmal pro Jahrmit ihrem Makler in Kontakt; aktive Kontaktpflege besitzt imVergleich zu anderen Bedürfnissen nur geringe Relevanz. "Hierschätzen die Kunden eindeutig Qualität mehr als Quantität", soMaximilian Effing, Manager bei Simon-Kucher.Zufriedenheit hoch, Loyalität niedrigTrotzdem sind Versicherungskunden insgesamt mit ihren Maklernzufrieden: Dieser Aussage stimmten 92 Prozent der Befragten zu.Dennoch haben weniger als ein Fünftel der Versicherten mehr als 80Prozent ihrer Policen nur bei einem einzigen Makler abgeschlossen.Knapp jeder vierte Kunde gab sogar an, nur einen Vertrag in derBetreuung eines Maklers zu haben. Hinzu kommt: Nur in jedem drittenFall stellen Kunden ihren Maklern eine Vollmacht aus, was imGegensatz zur Selbstwahrnehmung der Makler steht. Diese gehen davonaus, dass ein Anteil von 65 Prozent ihrer Kunden ihnen eine Vollmachtausstellt. "Damit Kunden mehrere Policen bei einem einzigenVersicherungsmakler abschließen, müssen Makler ihre Strategieentscheidend verbessern", rät Gehrig. SystematischeKundensegmentierung helfe dabei, die Bedürfnisse unterschiedlicherZielgruppen optimal zu bedienen. Dafür spielt nach Ansicht desExperten besonders digitale Beratung eine Rolle: "DigitaleVertriebswerkzeuge etwa zum systematischen Bestandskundenmanagementsorgen für eine bedarfsgerechte Betreuung auf gleichbleibend hohemNiveau. Das verbessert die Kundenzentrierung und sorgt für mehrKonversion im Verkauf."Ergebnisse auch für Versicherungen anwendbarDiesen stärkeren Fokus auf den Endkunden müssen sich jedoch nichtnur Versicherungsmakler, sondern auch Versicherungsunternehmenaneignen. Einerseits durch die Entwicklung von Produkten mit echtemMehrwert für ihre Zielgruppe; andererseits indem sie für Makler einestabile Infrastruktur schaffen. "Dazu gehört vor allem eine digitaleVerkaufsunterstützung, die Beratung und Verkauf aus einer Handabdeckt und gleichzeitig Schnittstellen zur gängigen Maklersoftwarebesitzt", sagt Gehrig. "Dadurch erhalten Versicherungskunden das, wassie sich wünschen: einen reibungslosen und bedarfsgerechten Abschlussohne Medienbrüche."*Über die Studie: Die Studie "Kundenzentrierung im Maklerkanal:Die Bedürfnisse der Kunden verändern sich" wurde von Simon-Kucher &Partners im Rahmen der Studie "AssCompact TRENDS III/2019"(Bestellmöglichkeit unter http://www.asscompact.de/studien) desFachmagazins AssCompact durchgeführt. Dabei wurden im Juli 2019 500Personen verschiedener Alters- und Berufsgruppen, die eine odermehrere Versicherungen über einen Makler abgeschlossen haben, onlinebefragt.Simon-Kucher & Partners, Strategy & Marketing Consultants: DieBeratungsarbeit von Simon-Kucher & Partners ist ganz auf TopLinePower® ausgerichtet. Laut mehrerer Studien unter deutschenTop-Managern (manager magazin, Wirtschaftswoche, brand eins) istSimon-Kucher bester Marketing- und Vertriebsberater und führend imBereich Pricing und Wertsteigerung. Die Unternehmensberatung ist mitüber 1.400 Mitarbeitern in 39 Büros weltweit vertreten.