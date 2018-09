Studie zeigt - Telefónica setzt mit o2 Banking auf Trend der Zukunft: Mobile Banking schließt zu Online Banking auf (FOTO)

München (ots) -Banking per App ist schnell, zeitlich und örtlich flexibel unddamit mittlerweile fast schon so beliebt wie das klassische OnlineBanking ohne App - das ist das Ergebnis einer aktuellen Befragung derInnofact AG, die Marc Mumm, Head of Innovation bei Telefonica undverantwortlich für o2 Banking, auf dem 28. Mobilisten-Talk am 6.September im Telefónica BASECAMP vorgestellt hat. Die von TelefónicaDeutschland beauftragte repräsentative Studie zeigt, dass MobileBanking mit einer Nutzung von 71 % Online Banking (75 %) dicht aufden Fersen ist. Mit o2 Banking bietet Telefónica Deutschland seitzwei Jahren eine umfassende Mobile Banking Lösung.Bei o2 Banking stehen der Nutzen und die mobile Freiheit derKunden im Vordergrund. Neben der Auswertung von Kundenfeedbacks lässtTelefónica Deutschland daher immer wieder Befragungen zur weiterenEntwicklung von Mobile Banking durchführen.In der aktuellen Online-Umfrage der Innofact AG wurden Ende August500 Personen zwischen 18 und 65 Jahren befragt. Betrachtet wurdendabei die Personen mit einer Affinität zum Thema Mobile Banking: dieGruppe der Nutzer und Interessenten von Mobile Banking. DieErgebnisse der repräsentativen Studie zeigen: Telefónica ist mit o2Banking auf dem richtigen Weg.o2 Banking erfüllt alle wichtigen AnforderungenHauptgründe der Nutzung von Mobile Banking Apps für privateBankangelegenheiten sind für 76 % der Befragten die zeitlicheFlexibilität und für 75 % der Befragten Schnelligkeit. Auch örtlicheFlexibilität sowie die einfache und bequeme Bedienung zählen zu denVorteilen. Insgesamt gehört Mobile Banking inzwischen zu denwichtigsten Anforderungen an eine Bank: Neben klassischen Kriterienwie hohe Sicherheit (85 %), Vertrauenswürdigkeit (80 %) und OnlineBanking (84 %) ist den Befragten bei ihrer Bank auch ein kostenlosesGirokonto (78 %), das einfache Ein- und Auszahlen von Bargeld (62 %bzw. 76 %) und Mobile Banking per App (53 %) wichtig.o2 Banking ist ein vollwertiges Girokonto in Kooperation mit derFidor Bank. In den letzten Jahren wurden nicht nur dieKontoführungsgebühren abgeschafft, sondern auch einige neue Featuresintegriert, die die App noch einfacher, smarter und sicherer machen.Seit kurzem können sich o2 Banking Kunden zusätzlich zu den dreikostenlosen monatlichen Abhebungen am Bankautomaten Geld einfach ander Supermarkt- oder Drogeriemarktkasse auszahlen lassen. Auch dasEinzahlen von Bargeld ist auf diese Weise möglich. Damit bietet dasmobile Bankkonto von Telefonica Deutschland alles, was sich dieBefragten von einer Bank wünschen.Mobile Banking überzeugt NutzerDie Studie zeigt, dass die Nutzer von Mobile Banking von denVorteilen überzeugt sind: 89 % der Befragten würden Mobile Bankingihren Freunden, Bekannten oder Verwandten weiterempfehlen. Dasspiegelt sich bei o2 Banking in den positiven Kundenbewertungen derAppstores wider. 62 % der Befragten können sich sogar vorstellen, fürdie Vorteile von Mobile Banking Angeboten wie o2 Banking die Bank zuwechseln. Neben der Benutzerfreundlichkeit würde die einfacheAbwicklung von Bezahlvorgängen, einfache Bargeld Ein- und Auszahlung,Geldüberweisung per SMS und vor allem die Gewährung von Bonuspunktendie Befragten zu einem Wechsel bewegen.Mobile Payment gehört die ZukunftWährend Mobile Banking auf dem Vormarsch ist, steckt MobilePayment in Deutschland noch in den Kinderschuhen. Das kontaktloseBezahlen über das Smartphone nutzen bisher nur 19 % der Befragten.Mit 54 % würde es aber über die Hälfte der Interessenten gerneausprobieren. Das generelle Interesse ist da, offensichtlich abernoch nicht die passenden Angebote. Geht es um eine Einschätzung,welches die vorwiegende Bezahlmethode der Zukunft ist, liegt MobilePayment allerdings vorn. In 10 Jahren sehen die meisten der Befragtenmobiles Bezahlen vor der EC-Karte, Bargeld und der Kreditkarte.Mit o2 Banking hat Telefónica eine umfassende Mobile BankingLösung, über die sich in Zukunft auch interessante Mobile PaymentLösungen integrieren lassen - wichtig ist dabei immer eine hoheBenutzerfreundlichkeit und ein klarer Kundennutzen.Telefónica Deutschland bietet Telekommunikationsdienste fürPrivat- und Geschäftskunden sowie innovative digitale Produkte undServices im Bereich Internet der Dinge und Datenanalyse. 