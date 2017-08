Studie zeigt: Rückenschmerzen belasten die ganze Familie (FOTO)

München (ots) -Das Baby in der kleinen Wanne baden, auf dem Boden kriechend dasSpielzeug einsammeln und nachdem die Kleinen im Bett sind nochschnell den Haushalt schmeißen: Elternsein geht manchmal ganz schönauf den Rücken. Bei etwa der Hälfte aller Deutschen (49%) tretenkörperliche Schmerzen sogar regelmäßig (wöchentlich) auf. Dabeibeeinträchtigen Rücken-, Nacken-, oder Schulterschmerzen das Lebender Betroffenen, aber auch das ihres sozialen und familiärenUmfeldes: Bei zwei Dritteln leiden die Kinder, der Partner oder derFreundeskreis mit. Das sind die Ergebnisse des Global Pain Index 2017(GPI)[1], eine jährlich von der GSK Consumer Healthcare GmbH imAuftrag des rezeptfreien Schmerzexperten Voltaren durchgeführtenStudie. Weltweit wurden dafür mehr als 19.000 Probanden ab 18 Jahrenaus 32 Ländern befragt, um persönliche, körperliche und emotionaleErfahrungen mit Schmerzen zu erfassen. Überall, aber insbesondereauch für Deutschland fand die Studie heraus: Die vermeintlichharmlosen Beschwerden stellen nicht nur ein individuelles Problem fürdie Betroffenen dar, sondern haben ebenso bislang weitgehendunterschätzte Auswirkungen auf die Gesellschaft.Das Familienleben leidet mitWer regelmäßig Rücken-, Nacken- oder Schulterschmerzen hat, ziehtsich aus seinem sozialen Leben eher zurück. Für fast zwei Drittelaller Betroffenen verschlechtern die vermeintlichen Wehwehchen ihregesamte Lebensqualität. So geben fast vier von zehn Deutschen an,weniger auszugehen, ihre Freunde seltener zu treffen (40%) und sichaufgrund ihrer Schmerzen bei familiären Veranstaltungen lieber imHintergrund zu halten (64%). Bei Frauen ist die Wahrscheinlichkeitsogar noch höher als bei Männern, dass ein zwickender Rücken oderschmerzender Nacken sie davon abhalten, mit Freunden etwas zuunternehmen (46% vs. 35%). Auch auf die Psyche schlagen sichSchmerzen nieder: Über 80 Prozent fühlen sich gereizt und ängstlich,annähernd die Hälfte weniger gut gelaunt und langfristig leidet auchdas Selbstwertgefühl. Betroffene finden sich weniger attraktiv (40%)und auch die Wahrnehmung der eigenen körperlichen Vitalität wirdbeeinträchtigt. Gar 44 Prozent aller Befragten finden sich vielälter, als sie eigentlich sind. Auch die Familie ist direktbetroffen: Etwa zwei Drittel der befragten Deutschen mit Kindernunter 12 Jahren haben unter Schmerzen weniger Geduld mit ihrenKindern. Die negativen Auswirkungen auf die Familienangehörigenführen sogar dazu, dass nahezu sechs von zehn Betroffenen (57%)angeben, dass sie ohne ihre Beschwerden bessere Eltern sein könnten.Erste Hilfe bei KörperschmerzenViel Bewegung im Alltag und ausgleichende Sportarten wie zumBeispiel Yoga, Gymnastik oder Schwimmen können physischen Schmerzenlangfristig entgegenwirken. Doch wenn der Rücken vor derGeburtstagsparty mal wieder schmerzt oder die Schulter beimHerumtollen zwickt, helfen rezeptfreie Schmerzmittel, wie zumBeispiel Voltaren Dolo. Die kleine Tablette enthält einenentzündungshemmenden Wirkstoff mit 2-fach Wirkung: Er stoppt denSchmerz und bekämpft die Entzündung und damit eine der häufigstenUrsachen des Problems. Voltaren Dolo ist rezeptfrei in der Apothekeals Tablette oder Weichkapsel (Voltaren Dolo Liquid) erhältlich.Weitere Informationen auf www.global-pain-index.com undwww.voltaren.deMarken sind Eigentum der GSK Unternehmensgruppe oder an dieselizenziert.GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG, Barthstraße 4,80339 MünchenÜber GSK Consumer Healthcare:GSK Consumer Healthcare ist eines der weltweit größtenGesundheitsunternehmen und blickt auf eine über 160 Jahre alteUnternehmenshistorie zurück. Unser Ziel ist es, mehr Menschen auf derganzen Welt mit Gesundheitsprodukten dabei zu unterstützen,leistungsfähiger zu sein, sich besser zu fühlen und länger zu leben.Einige der weltweit beliebtesten Gesundheitsmarken zählen zumUnternehmen, darunter Sensodyne, Voltaren, Parodontax, Corega,Otriven und Physiogel. Diese Marken sind in über 100 Ländern auf derganzen Welt erfolgreich. Sie erfüllen die Bedürfnisse von Millionenvon Menschen, die sich jeden Tag in Apotheken, Supermärkten und imInternet für unsere Produkte entscheiden. Unser Ziel ist es, einglobal wachsendes Geschäft, das als Fast Moving Consumer Healthcare(FMCH) bezeichnet wird, aufzubauen. Im Mittelpunkt steht diealltägliche Gesundheitsversorgung mit wissenschaftlicher Expertiseund garantierter Qualität, um die Erwartungen der Verbraucher ineiner modernen Welt zu erfüllen.[1]Global Pain Index 2017: www.global-pain-index.comPressekontakt:Ansprechpartner für Journalisten:Bei Fragen zur Marke oder zum Unternehmen GSK Consumer Healthcare,wenden Sie sich gerne direkt an:GSK Consumer HealthcareKerstin KösterCommunications ManagerE-Mail: presse.dach@gsk.comMobil: +49 (0)162 901 4430Tel: +49 (0)89 7877 680Sie benötigen Informationen oder Bildmaterial zum Global Pain Index2017? Dann wenden Sie sich gerne an unsere PR-Agentur:Edelman.ErgoAlina BrackerAccount ManagerE-Mail: alina.bracker@edelman.comTel: +49 (0)69 401254 397Original-Content von: Global Pain Index, übermittelt durch news aktuell