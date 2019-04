Studie zeigt: Mehr als die Hälfte aller Eltern hat das Gefühl, zu versagen / #Elternleben, ein globales Projekt von WaterWipes, will das ändern

Hamburg (ots) -Neue Untersuchungsergebnisse von WaterWipes zeigen: DieDarstellung vom "perfekten" Elternsein entmutigt Eltern auf derganzen Welt. Das bezieht sich auf die Gesellschaft, aber auch auf dieMedien, vor allem auf Social-Media-Kanäle. Als Reaktion darauf hatWaterWipes #Elternleben ins Leben gerufen - ein globales Projekt, dasdas Elternsein ungeschönt dokumentiert. In Zusammenarbeit mitMüttern, Vätern und der vom BAFTA (Home of the British Academy ofFilm and Television Arts) nominierten Regisseurin Lucy Cohen will#Elternleben offenere, ehrlichere Gespräche über die Höhen und Tiefender Elternschaft vorantreiben und das Selbstbewusstsein von Elternauf der ganzen Welt stärken.Das Gefühl des Versagens nährt sich aus unterschiedlichen QuellenWeltweit haben mehr als die Hälfte aller Eltern das Gefühl, im erstenJahr mit ihrem Baby zu versagen (55 %). In Deutschland teilt jedezweite Mutter dieses Gefühl (52 %), weitaus mehr als Väter (35 %).Dieses Gefühl hat verschiedene Ursachen: So tragen einseitigeKindererziehungsratgeber, idealisierte Bilder in den sozialen Medienund der Werbung sowie Unehrlichkeit im Austausch mit anderen Elternihren Teil dazu bei.Es entsteht eine Menge Druck für junge Mütter und Väter. Das führtdazu, dass 67 % der deutschen Eltern Angst davor haben, in der erstenPhase des Elternseins etwas falsch zu machen. Ein Viertel allerBefragten fühlt sich nicht wohl damit, über die Herausforderungen desElternseins offen und ehrlich zu sprechen (27 %). Sie haben Angstdavor, verurteilt zu werden. Ebenfalls spannend: Mütter haben inDeutschland fast doppelt so häufig das Gefühl, ihren hohenErwartungen an sich selbst nicht gerecht zu werden, als Väter (46 %vs. 29 %). Es ist an der Zeit, offen und ehrlich über das Elternseinzu sprechen. Sieben von zehn Eltern auf der Welt wünschen sich einerealistischere Darstellung des Elternseins (in der Gesellschaft: 72%; auf Social Media: 68 %) - genau das will #Elternleben erreichen.#Elternleben zeigt, wie das Leben als Mutter oder Vater wirklichistUm der realitätsfremden Darstellung des Elternseinsentgegenzuwirken, hat WaterWipes #Elternleben (Englisch:#ThisIsParenthood) gestartet. Das Projekt basiert auf einerweltweiten Studie bei der über 13.000 Eltern mit Kindern unter dreiJahren befragt wurden. Außerdem gehören eine 16-minütigeDokumentation, 12 Kurzfilme und eine großangelegte Fotoserie dazu.Gezeigt wird das reale Leben junger Eltern auf der ganzen Welt - soungeschönt und authentisch wie noch nie zuvor. Insgesamt haben Elternaus neun verschiedenen Ländern daran teilgenommen und sogar zu Hauseselbst gefilmt. Mit dem Projekt möchte WaterWipes Eltern auf derganzen Welt animieren, ohne Angst über die Höhen und Tiefen desElternseins zu sprechen und sich gegenseitig mehr Selbstvertrauen zuschenken. Die vollständige Dokumentation mit deutschen Untertitelngibt es hier: https://youtu.be/Z9XixGeHODc"Als frischgebackene Mama hat mich dieses Projekt wirklich sehrbegeistert. In den ersten Monaten kann es sich leicht so anfühlen,als wäre man verloren oder allein. Von außen scheint es eine ganzeReihe von Erwartungen zu geben. Und dann gibt es da noch den Druck,den junge Eltern zwangsläufig auf sich selbst ausüben. Ich hoffe,dass die Gespräche über das Elternsein noch weit über die Filmeselbst hinausgehen", so Regisseurin Lucy Cohen.#Elternleben durchbricht die Spirale der Unehrlichkeit und machtMut Gespräche über das Elternsein müssen viel ehrlicher werden. DieUmfrage zeigt: Ein Drittel aller deutschen Eltern hat das Gefühl,dass ihnen von keinen anderen Eltern gesagt wurde, wie hart das Lebenmit Babys werden würde (31 %). Ein Viertel hätte sich gewünscht, dassauch Freunde und Familie ehrlicher gewesen wären (24 %). Zum Beispieldarüber, was sich alles ändert, wenn man ein Baby bekommt.Hier sind die Top 3 der Mutmacher, die deutsche Eltern gern gehörthätten:1. Niemand macht es immer richtig (54 %)2. Vertraue deinem Instinkt (49 %)3. Du machst das super (44 %)Egal woher der Druck auch kommt, am Ende formen all die Eindrücke,Gespräche und Bilder dann eine Art Idealbild, dem Eltern unbedingtentsprechen wollen. Es gibt also eine regelrechte Spirale derUnehrlichkeit. Dabei sollten sich gerade Mütter aufmunternde Worteuntereinander schenken, denn sie machen sich selbst viel Druck (47%).Das sehen Experten auch so: "Eltern sollten auf ihr Bauchgefühlvertrauen, denn sie machen instinktiv so viel richtig. Sich mitanderen zu vergleichen oder hochgesteckte Ziele zu verfolgen, erzeugtunnötigen Druck. Eine Familie zu werden, ist keine Prüfung, es isteine Lebensaufgabe und ein Geschenk. Liebevolle Zuwendung, demeigenen Bauchgefühl vertrauen, Humor, sich selbst Zeit einräumen, dasBaby individuell wahrnehmen, sich ausprobieren und auch mal Fehlerzulassen, das sind die Schlüssel für eine glückliche Elternschaft",rät die Hebamme Claudia Purzer.Um Teil des Projekts zu werden, können Eltern ganz einfach ihrerealen, ehrlichen Momente des Elternseins mit dem Hashtag#Elternleben auf Instagram und Facebook teilen. Die Höhen, die Tiefenund alles dazwischen. Ein ehrlicher Austausch über die eigenenErfahrungen ist der erste Schritt. So wird ein authentisches Bildüber das Leben mit Kindern gefördert und der Anteil der idealisiertenBilder verringert sich. Hinweise für die Redaktion:Alle Zahlen, sofern nicht anders angegeben, stammen von YouGovPlc. Die Gesamtstichprobe umfasst 13.064 erwachsene Personen bzw.Eltern mit Kindern im Alter von unter drei Jahren, davon 2.000 ausDeutschland. Die Untersuchung fand zwischen dem 26. Februar und dem19. März 2019 statt. Die Umfrage wurde online durchgeführt.