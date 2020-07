Studie zeigt: Life-Science-Fachkräfte haben trotz düsterer Wirtschaftslage Vertrauen in ihre Arbeitsplatzsicherheit

London (ots/PRNewswire) - Laut einer neuen Umfrage des globalen Anwerbeunternehmens EPM Scientific haben Fachleute aus den Biowissenschaften trotz der aktuellen Wirtschaftslage Vertrauen in ihre Arbeitsplatzsicherheit. 50 % der Befragten in den USA (https://bit.ly/2CRo3Pc) und 59 % der Befragten in Europa (https://bit.ly/304NRzW) zeigten sich zuversichtlich, dass sie ihre Arbeitsplätze in den nächsten sechs Monaten behalten werden, obwohl die Mehrheit von ihnen für das nächste Jahr eine sich verschlechternde Wirtschaftslage prognostiziert.Diese Ergebnisse stammen aus dem EPM Scientific Job Confidence Index (https://bit.ly/304NRzW) , der das Vertrauen in den Arbeitsmarkt im Bereich Life Sciences misst. Der Index berichtet über das Vertrauen der Fachleute in die Wirtschaft, den Erhalt oder die Aufnahme eines Arbeitsplatzes, ihre Vergütung und ihren Bonus sowie darüber, ob sich die normalen Push-Pull-Faktoren bei der Beschäftigung verändert haben."In diesen unsicheren Zeiten weiß man nicht immer, was bestehende und potenzielle Mitarbeiter denken und fühlen. Der Job Confidence Index (https://bit.ly/304NRzW) bietet eine gewisse Klarheit und kann bei der Aufstellung von Strategien helfen, um talentierte Arbeitskräfte anzuziehen, zu motivieren und zu binden", so Luis Rolim , Group Marketing Director bei EPM Scientific . "Diese Ergebnisse sind vielversprechend; sie zeigen die Widerstandsfähigkeit des Life-Science-Sektors und das Vertrauen seiner Arbeitskräfte."Zu den wichtigsten Ergebnissen gehören:- Düstere Aussicht: 56 % der Befragten in den USA und 63 % der europäischen Befragten sagen eine sich verschlechternde Wirtschaft voraus. - Stand der Dinge: Europas Life-Science-Fachleute stehen dem aktuellen Arbeitsmarkt positiver gegenüber. 42 % sind positiv oder sehr positiv eingestellt, verglichen mit nur 29 % der Befragten in den USA. - Die Kasse klingelt: Auf beiden Seiten des Atlantiks gehen zwei Fünftel (43 %) der Befragten aus den Lebenswissenschaften davon aus, dass ihre Vergütung steigen wird. Allerdings sagt die Mehrheit, dass Aufstiegsmöglichkeiten sie eher veranlassen würden, eine neue Beschäftigung zu suchen, als ein höheres Gehalt. - Man fühlt sich wohl: Die Hälfte der Fachleute in den Lebenswissenschaften ist mit ihrer aktuellen Arbeit zufrieden. Die Hälfte von ihnen sagt, dass sie vor haben, in den nächsten sechs Monaten bei ihrem derzeitigen Arbeitgeber zu bleiben. - Das Gras ist grüner: Die Mehrheit (58 %) der US-amerikanischen Life-Science-Fachleute gibt an, bereit zu sein, für den richtigen Arbeitsplatz den Wohnsitz zu verlegen. Drei Viertel (76 %) erwarten dabei Hilfe mit den Umzugskosten.MethodikDer EPM Scientific Job Confidence Index hat eine Online-Umfrage unter mehr als 380 erfahrenen Biowissenschaftlern durchgeführt. Die Daten wurden zwischen März und Mai 2020 erhoben.Laden Sie den EPM Scientific Job Confidence Index 2020 - Europa herunter: https://bit.ly/304NRzW Laden Sie den EPM Scientific Job Confidence Index 2020 - USA herunter: https://bit.ly/2CRo3Pc https://protect-eu.mimecast.com/s/DwpOCG2gcLvZrOCKW6EIÜber EPM ScientificEPM Scientific bietet Anwerbedienste für Dauereinstellungen, Auftragsarbeiten und Mehrfacheinstellungen für viele Sektoren in der Branche der Lebenswissenschaften, einschließlich Forschung und Entwicklung, klinische Entwicklung, klinischer Betrieb, Biometrie, Kommerz, medizinische Kommunikation, medizinische Angelegenheiten, Qualität, aufsichtsbehördliche Angelegenheiten und Pharmakovigilanz.Foto: https://protect-eu.mimecast.com/s/33NWCK2mcrVxQMU3U0TRMit Medienanfragen und für Interviewtermine wenden Sie sich bitte an:EMEA: Véronique Martial-Gritter, Marketing Manager, EMEA (Veronique.Martial-Gritter@phaidoninternational.com),USA: Stephanie Cavanagh, Marketing Manager, US (Stephanie.Cavanagh@PhaidonInternational.com),Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/146807/4666125 OTS: EPM ScientificOriginal-Content von: EPM Scientific, übermittelt durch news aktuell