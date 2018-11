Berlin (ots) - Deutschland kann das Klimaziel für 2020 in derStromerzeugung - eine 40-prozentige CO2-Reduktion gegenüber 1990 -durch eine Stilllegung von neun Gigawatt Braunkohleleistung und einehöhere Auslastung von Gas- und Steinkohlekraftwerken bis 2023erreichen. Das ist eines der Ergebnisse einer Kurzstudie zumdeutschen Strommarkt des unabhängigen Beratungsunternehmens AuroraEnergy Research. Die Studie wurde im Auftrag von Zukunft ERDGASerstellt und heute in Berlin vorgestellt.Im Rahmen der Untersuchung wurden die Auswirkungen einesteilweisen Ausstiegs aus der Braunkohleverstromung im Jahr 2023 indrei Szenarien analysiert. Das erste Szenario berücksichtigt dieFortführung der Stromerzeugung unter heutigen Bedingungen, während inden beiden anderen Modellrechnungen die Abschaltung von fünf bzw.neun Gigawatt Braunkohlekraftwerksleistung angenommen wird. DasErgebnis: Durch einen Umstieg, bei dem neben Steinkohle- insbesondereGaskraftwerke verstärkt eingesetzt werden, ließe sich für dieStromerzeugung eine CO2-Minderung von knapp 43 Prozent im Vergleichzu den Emissionen des Jahres 1990 verwirklichen. Und das zu geringenMehrkosten von maximal 0,4 Cent pro Kilowattstunde."Bis zum Jahr 2020 ist eine 40-prozentige CO2-Minderung nicht mehrzu schaffen. Wir dürfen jetzt aber nicht den Fehler begehen, denBlick nach dieser Niederlage starr auf das Ziel für 2030 zu richten.Denn je früher wir das für 2020 anvisierte Klimaziel erreichen, destobesser ist es für unser Klima. Jedes heute eingesparte Gramm CO2kommt uns morgen doppelt zugute. Daher muss uns ein Einstieg in denBraunkohleausstieg in den kommenden fünf Jahren gelingen", fordertStephan Kohler, Aufsichtsratsvorsitzender von Zukunft ERDGAS.Derzeit sind emissionsarme Gaskraftwerke in Deutschland im Schnittzu 35 Prozent ausgelastet. Anders steht es um Braunkohleanlagen, ihreAuslastung liegt bei 78 Prozent. Auch Hanns Koenig, Projektleiter beiAurora Energy Research und Autor der Studie, zieht aus denErgebnissen eine klare Schlussfolgerung: "Im aktuellen Marktumfeldsind Gaskraftwerke niedrig ausgelastet. Daran hat auch der imvergangenen Jahr stark gestiegene CO2-Preis nichts geändert, da dieErdgaspreise ebenfalls stark gestiegen sind. Die in den analysiertenSzenarien stillgelegten Braunkohlekraftwerke könnten durch bestehendeGas- und Steinkohlekraftwerke sowie Importe aufgefangen werden."Ein Beispiel, das die schwierige Marktlage illustriert, ist das2010 in Betrieb genommene Gaskraftwerk Irsching nahe Ingolstadt. DieAnlage mit einer Leistung von 845 Megawatt hat einen Wirkungsgrad vonrund 60 Prozent und gehört damit zu den effizientesten Kraftwerkender Welt. "Ausgerechnet der klimaschonendste fossile Energieträgerwird durch Braunkohlekraftwerke, die allein im vergangenen Jahr 158Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen haben, aus dem Markt verdrängt.Hochmoderne Anlagen wie Irsching stehen still oder wandern in dieReserve ab. Dabei stoßen Gaskraftwerke pro erzeugter Menge an Energiedreimal weniger CO2 aus als Braunkohlekraftwerke. Ein wahrerSchildbürgerstreich, mit dem die bestehenden Instrumente zurDekarbonisierung des Energiesystems ad absurdum geführt werden",betont Norbert Breidenbach, Vorstandsmitglied der Mainova AG.Dabei kommt Gas im zukünftigen Energiesystem eine bedeutsame Rollezu: Als Backup der Erneuerbaren gewährleisten Gaskraftwerke durchihre hohe Flexibilität eine zuverlässige Energieversorgung auch inZeiten von "kalter Dunkelflaute". Bis 2030 werden mindestens 54Gigawatt zusätzliche Gaskraftwerksleistung benötigt, wie die vorwenigen Monaten veröffentlichte Leitstudie der DeutschenEnergie-Agentur zeigt. Zudem wird der Anteil an grünem Gas deutlichzunehmen. Das erfordert erhebliche Investitionen, die unter denaktuellen Bedingungen jedoch ausbleiben."Um die emissionsintensivsten Kraftwerke zügig und kosteneffizientaus dem Markt zu drängen, sind marktwirtschaftliche Instrumenteunverzichtbar. Die bestehenden Gaskraftwerke, die wir imEnergiesystem der Zukunft dringend benötigen, müssen durchalternative Finanzierungsmechanismen wie beispielsweise einenKapazitätsmarkt erhalten werden. Zusätzlich sollte eineCO2-Stilllegungsprämie eingeführt werden. Durch das Bieterverfahrenwürde garantiert, dass das einzusparende CO2-Budget so günstig wiemöglich stillgelegt wird. So ermöglichen wir schnellen Klimaschutz imStromsektor zum kleinsten Preis und kommen unseren Klimazielen für2030 einen großen Schritt näher", erklärt Kohler abschließend.Pressekontakt:Zukunft ERDGAS e.V.Neustädtische Kirchstraße 810117 BerlinChristina HeßPressesprecherinT +49 30 460601563presse@erdgas.infowww.zukunft-erdgas.infowww.erdgas.infoOriginal-Content von: Zukunft ERDGAS e.V., übermittelt durch news aktuell