Studie von stern und Statista: Das sind die besten Arbeitgeber Deutschlands

Hamburg (ots) -Ferrero Deutschland ist der beliebteste Arbeitgeber der Republik. Das ist das Ergebnis einer großen Studie zum Ruf von Arbeitgebern durch das Magazin stern und das Marktforschungsunternehmen Statista. Für die Untersuchung wurden mehr als 50.000 Beschäftigte befragt. Die deutsche Tochter des internationalen Süßwarenkonzerns ("Nutella", "Kinderschokolade", "Mon Chérie") hat sich im Ranking von insgesamt 650 Arbeitgebern von Platz 19 auf Platz 1 verbessert. Den zweiten Rang erreicht der Sportartikelkonzern Adidas. Ebenfalls aufs Treppchen schafft es die deutsche Tochter des Schokoladenherstellers Lindt. Mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (Platz 4) und der Fraunhofer Gesellschaft (Platz 6) sind zwei öffentliche Forschungsinstitutionen in der Top Ten vertreten.Traditionell sehr gut schneiden auch die Autokonzerne ab: Audi (Platz 5) kann sich dabei in diesem Jahr vor Porsche (Platz 7) und BMW (Platz 9) setzen. Auch die Industrieunternehmen BASF (Platz 8) und MTU (Platz 10) sind unter den ersten Zehn vertreten. Auffällig ist, dass sich Firmen deutlich verbessern können, die mit der Impfstoff-Herstellung zu tun haben (16. IDT Biologika; 17. Pfizer; 18. Sartorius).Bei Ferrero kommen offenbar zwei Erfolgsfaktoren zusammen: die Strahlkraft starker Marken und die Verlässlichkeit eines Familienunternehmens. Der Konzern beschäftigt weltweit über 35.000 Menschen, davon mehr als 5000 in Deutschland. Der Großteil der Beschäftigten hierzulande ist am Produktionsstandort in Stadtallendorf bei Marburg tätig. "Als Familienunternehmen ist uns im Umgang mit unseren Beschäftigten gegenseitiges Vertrauen, ein respektvoller Umgang miteinander und ein guter Zusammenhalt wichtig", erklärte Ferrero gegenüber dem stern, "der Mensch steht bei uns im Mittelpunkt, dies leben wir jeden Tag." Dafür gebe es auch eine eigene, englisch-italienische Wortkreation: "Teamissimo." Das Süßwarenunternehmen ist tarifgebunden und arbeitet nach eigenen Angaben "konstruktiv und vertrauensvoll mit den Betriebsräten zusammen".Für die Studie wurden über professionelle Online-Panels mehr als 50.000 Beschäftigte befragt, ob sie ihre eigene Firma und Unternehmen ihrer Branche als Arbeitgeber empfehlen können. Bewertet werden konnten alle Unternehmen mit mindestens 500 Beschäftigten in Deutschland. Die Firmen konnten sich nicht selbst für die Untersuchung bewerben. Insgesamt konnten 1,1 Millionen Bewertungen für die Studie herangezogen werden. Die Befragung erfolgte zwischen dem 24. Juni und 9. August statt.Diese Meldung ist nur mit Quellenhinweis stern zur Veröffentlichung frei.Pressekontakt:Sabine Grüngreiff, Gruner + Jahr Unternehmenskommunikation,Telefon: 040 - 3703 2468, E-Mail: gruengreiff.sabine@guj.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell