Studie von eco und ADL: Industrial IoT-Umsätze wachsen bis 2022 jährlich rund 19 Prozent

Köln (ots) - Industrial IoT-Umsätze werden sich bis 2022 auf 16,8Milliarden Euro mehr als verdoppeln, Industrial-IoT-Markt bleibteiner der am schnellsten wachsenden Sektoren Deutschlands,Deutschland ist im Bereich Industrial-IoT weltspitze.Der deutsche Industrial-IoT-Markt wird sich in den nächsten fünfJahren mehr als verdoppeln auf circa 16,8 Milliarden Euro Umsatz imJahr 2022. Dies zeigt die heute in Köln vorgestellte Studie "Derdeutsche Industrial-IoT-Markt 2017-2022. Zahlen und Fakten" vom eco -Verband der Internetwirtschaft e. V. und Arthur D. Little. Dasentspricht einem zukünftigen Wachstum von rund 19 Prozent pro Jahr.Das heute bereits größte Marktsegment, die Automobilwirtschaft,wächst dabei mit 20,2 Prozent am schnellsten. Ein starkes Wachstummit 18,9 Prozent pro Jahr gibt es auch im Maschinen- und Anlagenbau.Beide Segmente machen gemeinsam über 50 Prozent des gesamtenIndustrial-IoT-Marktes in Deutschland aus. Insgesamt siebenMarktsegmente hat die Studie untersucht. "Industrial-IoT istwesentlich für den Erhalt und den Ausbau der Wettbewerbsfähigkeitdeutscher Unternehmen auf den Weltmärkten", sagt eco GeschäftsführerHarald A. Summa. "Die sieben in der Studie betrachteten Industrienentfalten enorme Potenziale, wenn sie ihre Stärken mit denen derInternetwirtschaft verbinden."IoT-Markt wird sich in fünf Jahren mehr als verdoppelnIm internationalen Vergleich ist der deutsche Markt fürIndustrial-IoT laut der Studie hoch entwickelt. Deutschland zählt mitseiner breiten und innovativen Industriestruktur und der hohenRoboterdichte zu den größten Industrie 4.0-Märkten der Welt.Wachstumstreiber für die nächsten Jahre ist vor allem dievoranschreitende Digitalisierung von derzeit analogen Produktions-und Lieferprozessen. "Die Digitalisierung der Industrie und desMittelstands ist in der Umbruchphase unbequem und in vielen Bereichenschmerzhaft. Industrial-IoT erfordert ein Neudenken der zentralenWertschöpfungsprozesse oder gar des gesamten Geschäftsmodells.Langfristig sichern diese Maßnahmen aber die Position der deutschenIndustrie im globalen Wettbewerb", sagt Lars Riegel, Principal ArthurD. Little GmbH.Die Studie hat die sechs wichtigsten Markttrends untersucht: MitIndustrial-IoT-Lösungen erhöhen Unternehmen beispielsweise ihreFlexibilität bis zur Auslieferung und machen sich mit as aService-Geschäftsmodellen fit für die Zukunft. "Unternehmen wünschensich individuell zugeschnittene Lösungen mit niedrigemInvestitionsbedarf. Anbieter müssen dafür eine klare Strategie inBezug auf Portfolio-Tiefe und Kooperation mit geeigneten Partnernfestlegen", sagt Riegel.Industrial-IoT-Ökosysteme entstehenDie Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen ist dabeierfolgsentscheidend, zeigt die Studie: Industrial-IoT-Lösungen setzensich aus rund 30 Kompetenzen zusammen. "Kein Unternehmen ist in derLage, die gesamte Wertschöpfungskette alleine abzudecken. BeiIndustrial-IoT handelt es sich um ein Ökosystem-Geschäftsmodell",sagt Harald Summa. "Industrieübergreifende Kooperationen sind dahereine Grundvoraussetzung, um für Kunden relevante Services anbieten zukönnen. Es bedarf einer neuen Orientierung der Unternehmen, die vorallem für Kooperationen entlang der Wertschöpfungskette offen seinmüssen", so Summa weiter.Grundvoraussetzung für diese Entwicklung ist der sichere Austauschder von den Teilnehmern der Ökosysteme geteilten Datenmengen. Daherbedarf es vollumfänglicher Security-Konzepte, um auftretendeSicherheitslücken im Kommunikationssystem zu vermeiden sowieFernzugriffe auf das Produktionssystem zu kontrollieren.