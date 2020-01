Studie von Save the Children: Heimarbeit fördert Bildung

Berlin (ots) - Am 24.1.2010 ist der internationale Tag der Bildung. Er erinnertan die Globale Nachhaltigkeitsagenda 2030, in der sich die Weltgemeinschaft dazuverpflichtet hat, bis zum Jahr 2030 eine hochwertige, inklusive undchancengerechte Bildung für Menschen weltweit und lebenslang zur Verfügung zustellen. Gerade in Schwellen- und Niedriglohnländern, wo Armut und schwacheInfrastrukturen vorherrschen, ist dies eine Herausforderung. Heimarbeit, dieoftmals mit Kinderarbeit gleichgesetzt wird, ist hier häufig an derTagesordnung: Laut Schätzungen der International Labour Organization (ILO)tragen weltweit rund 300 Millionen Heimarbeiter zur globalen Wirtschaftsleistungbei. Dass Heimarbeit aber auch Bildung fördert ist ein überraschendes Ergebnisder Studie "Zum Wohle des Kindes? Heimarbeit in Textillieferketten" im Auftragvon Save the Children.Eine nähere Betrachtung der Verhältnisse in puncto Heimarbeit ausKinderrechtsperspektive gab es bisher nicht. Die Studie zur Heimarbeit von Savethe Children legt erstmals die Fakten offen. Was bedeutet Heimarbeit für Kinderund ihre Familien, ihr Wohlergehen und ihre Rechte? Weshalb entscheiden sichmanche Menschen für Heimarbeit, unter welchen Bedingungen verrichten sie dieseArbeit und wie wirkt sich das auf Kinder aus? Bei der Erörterung dieser Fragenwurde die Organisation unter anderem von der NGO Nest, der Ethical TradingInitiative und Unternehmen wie IKEA Purchasing & Logistics South East Asia undZalando (vormals zLabels) unterstützt.Die Studie untersucht die Situation in China, Bangladesch, Indien, Indonesien,Myanmar, Malaysia und Vietnam. Demnach bezieht immerhin ein Anteil von 19Prozent der Heimarbeiter die eigenen Kinder in die Arbeit ein. Dabei handelt essich meist um leichte Arbeiten. Aus der Perspektive des Kinderrechts legt dieStudie nahe, dass Heimarbeit ernsthafte Risiken birgt, denen begegnet werdenmuss, aber auch echte Chancen und Perspektiven schaffen kann. So gaben 92Prozent der Heimarbeiter an, auf diese Weise mehr Zeit für den Haushalt und dieKinder zur Verfügung zu haben. Zudem gehen 90 Prozent der Kinder vonHeimarbeitern zur Schule. Prekär sieht die Situation jedoch in Familien aus, dievon dem Einkommen der Kinder abhängig sind. Dies ist vornehmlich in Gegenden mitschwierigen Lebensbedingungen wie dicht besiedelten städtischen Gemeinden undSlums der Fall, in denen familiäre Grundbedürfnisse hinsichtlich Wasser- undSanitärversorgung, Privatsphäre und ausreichender Ernährung nicht befriedigtwerden können.Erhöhte Chancen für Schulbesuch versus Ausbeutung von Kindern durch HeimarbeitLaut der Studie lassen Heimarbeiter ihren Nachwuchs seltener zu Hause allein(10,5 Prozent) als beispielsweise Fabrikarbeiter (23,9 Prozent). Da Heimarbeitmeistens in Haushalten mit niedrigem Grundeinkommen stattfindet und in Gegendenoder Gemeinden, wo es kaum oder keine Angebote zur Kinderbetreuung gibt, kannsie auch zur finanziellen Entlastung der Familien führen, wenn der zweiteElternteil das Haus für die Arbeit nicht verlassen kann.Eltern, insbesondere Mütter, haben dank der Heimarbeit mehr Zeit, sich um dieKinderbetreuung und deren Bildung zu kümmern. Das führt dazu, dass Kinder vonFamilien weiter regelmäßig zur Schule gehen können, auch am Nachmittag betreutwerden und Unterstützung bei den Hausaufgaben bekommen. In Bangladeschbeispielsweise gehen 96,7 Prozent der 12- bis 13-jährigen Mädchen und Jungen ausHaushalten, in denen Heimarbeit stattfindet, zur Schule. Diese Zahl liegtdeutlich über den nationalen Schülerzahlen, die bei 62,7 Prozent liegen.Insgesamt liegt die Schulbesuchsquote in den befragten Ländern beeindruckendhoch: Rund 91 Prozent der Kinder unter 15 Jahren besuchen noch die Schule. DieSchulabbruchsquote in den untersuchten Ländern bei Kindern unter 17 Jahren liegtlediglich bei 9,4 Prozent.Eine Herausforderung für die Heimarbeiter in manchen Ländern sind allerdings diehohen Bildungskosten, die selbst für das Erlangen eines Basiswissens entstehen.Sie gehören zu den monatlichen Grundausgaben. Trotzdem legen Heimarbeiter Wertauf die Schulbildung ihrer Kinder, was ein Blick auf die Ausgaben der Familieverdeutlicht: rund 38 Prozent des Einkommens wird für Schulgebühren und sonstigeSchulkosten ausgegeben. Zum Vergleich: 36 Prozent des Einkommens entfällt aufNahrung, 9,7 Prozent auf Gesundheitskosten wie Arztbesuche und Medikamente.Analog dazu sind die Erwartungen an den Bildungsabschluss der Kinder hoch: DieMehrheit von 61 Prozent der Eltern erhoffen sich einen Hochschulabschluss(College, Fachhochschule oder höher) für ihre Kinder.Entsprechend viel Zeit wird auch auf den Bildungsbereich verwendet, schaut mansich die Arbeitsstunden pro Tag von arbeitenden Kindern an, die zur Schulegehen. Bei den 12- bis 17-jährigen entfallen durchschnittlich rund 8 Stunden proTag auf die Zeit in der Schule mit Erledigung der Hausaufgaben. Vier Stunden proTag fallen im Schnitt für die Arbeit an. Zwei Stunden täglich bleiben für dieFreizeit übrig. Bei Kindern zwischen 12 und 14 oder 15 Jahren, die mehr als 14Stunden wöchentlich neben der Schule arbeiten, sollte genauer hingeschautwerden. Nach Vorgaben des ILO-Übereinkommens Nr. 138, welches die Anzahl anzulässigen Arbeitsstunden je Altersgruppe definiert, grenzt dies oftmals anKinderarbeit, gerade wenn das gesetzlich zulässige Mindestalter noch nichterreicht ist. Es ist nicht empfehlenswert, Kinder mehr als 10 Stunden täglichmit einer Kombination aus Arbeit und Schule zu belasten. Fakt ist, dass Spielen,sportliche Aktivitäten und Zeit für sich selbst oder zur Erholung für diegesunde Entwicklung von Kindern und Jugendlichen enorm wichtig sind. Bei zweiStunden Freizeit täglich kommt dies allerdings zu kurz und kann die physischeund psychische Gesundheit stark beeinträchtigen.Anders sieht die Situation in Familien aus, die von dem Einkommen der Kinderabhängig sind. Sie sowie Kinder, die in anderen häuslichen Betrieben als demihrer Eltern arbeiten, sind in der Regel zwischen 10 und 13 Stunden pro Tagbeschäftigt und einem deutlich höheren Ausbeutungsrisiko ausgesetzt. Sie sindoftmals gar nicht oder nur wenig abgesichert und bekommen, wenn überhaupt, nureinen sehr geringen Lohn oder nur kostenlose Verpflegung und Unterkunft. DieZeit zur Erholung oder für sich selbst ist bei diesen Kindern entweder starkeingeschränkt oder nicht vorhanden, die Bildung kommt viel zu kurz. In diesenFällen handelt es sich nach ILO-Konventionen um Kinderarbeit. Auffällig ist,dass derartige Fälle ausschließlich in Kontexten festgestellt wurden, in denenkeine Regulierung durch internationale Standards vorherrscht.Höhere Transparenz durch etablierte Compliance Programme und NGOsHeimarbeiter stellen in zentralen Branchen wie zum Beispiel Textil- undBekleidungs-, Leder-, Teppich- und Elektroindustrie einen wesentlichen Teil derArbeitskräfte und sind in vielen Teilen der Welt eine wichtigeBeschäftigungsquelle, so die International Labour Organization (ILO).Insbesondere wirtschaftlich und sozial benachteiligte Frauen sowie arme Familienprofitieren von der Heimarbeit. Zu der Frage, inwiefern Kinder an der Heimarbeitbeteiligt sind und wie sich dies auf das Kindeswohl auswirkt, gab es bisherkeine validen Angaben.Die Ergebnisse der Studie belegen, dass Heimarbeiter, die in globaleLieferketten eingebunden sind, vor allem in Bezug auf Arbeitsbedingungen,Gesundheit, Sicherheit und Ausbeutung häufig bessergestellt sind alsHeimarbeiter ohne Anschluss an globale Lieferketten. Grund hierfür sind diehöhere Transparenz sowie etablierte Compliance-Programme globaler Unternehmen.Auch in Regionen, in denen NGOs tätig sind, geht es Heimarbeitern besser.Verbot von Heimarbeit verschlimmert oftmals SituationRund 52 Prozent der in der Studie befragten Arbeiter stellen Produkte fürinternationale Unternehmen bzw. Zwischenhändler her. Ein Großteil (67,6 Prozent)ist sich dessen aber nicht bewusst. Auch internationale Unternehmen habenoftmals keinen vollständigen Überblick über ihre Lieferketten und können nichtnachverfolgen, ob Heimarbeiter an der Lieferkette beteiligt sind oder nicht.Kenntnis darüber erhalten sie häufig nur durch Zufall. Die Folge ist, dasUnternehmen Heimarbeiter entweder komplett aus der Lieferkette ausschließen, waszum Verlust der dringend benötigten Einkommensquelle für die Familie führt. Oderdass Verhaltenskodizes, die beispielsweise für Werkstätten gelten, eins zu einsauf Heimarbeiter übertragen werden. Eine formale Umsetzung und entsprechendeKontrolle von Standards sind in diesem Umfeld allerdings nicht möglich."Obwohl die ILO schätzt, dass ca. 300 Mio. häusliche Arbeiter zur globalenWirtschaftsschöpfung beitragen, ist die vorliegende umfangreiche Datensammlungdie erste länderübergreifende Analyse der Auswirkungen von Heimarbeit auf dieKinder, in deren Heimen diese Arbeit stattfindet. Bisher hat sich niemand damitaus Kinderrechtsperspektive beschäftigt", erklärt Susanna Krüger,Geschäftsführerin von Save the Children Deutschland. "Heimarbeit wird häufig mitKinderarbeit assoziiert, deshalb verbieten Unternehmen sie lieber gleich ganz,bevor sie einen Imageschaden erleiden, wenn Kinderarbeit in ihren Lieferkettenentdeckt wird. Unsere Untersuchungen zeigen, dass ein generelles Verbot dieHeimarbeiter lediglich zwingt, sich zu verstecken. Das aber macht sie schutzlosvor Ausbeutung. Wir empfehlen daher Unternehmen sich dem Thema Heimarbeitanzunehmen und gemäß unserem Aktionsplan umzusetzen. Einige Unternehmen gehenhier bereits mit gutem Beispiel voran."So arbeiten beispielsweise in Südostasien Heimarbeiter in der IKEA-Lieferkettemit Einrichtungsgegenständen aus Naturfasern. Für das Unternehmen war dieBeteiligung an der Studie von Save the Children die Gelegenheit, mehrInformationen zu der Situation der Heimarbeiter zu sammeln und darausentsprechenden Handlungsbedarf zu identifizieren."Wir sind bestrebt, die Bedingungen für die Menschen, die in derIKEA-Lieferkette arbeiten, kontinuierlich zu verbessern", sagt KanwarpreetSingh, Sustainability Compliance Manager für IKEA in Südostasien. "Durch denZugang zu menschenwürdiger und sinnvoller Arbeit können wir unseren Beitrag zurSchaffung einer fairen und gleichberechtigten Gesellschaft leisten undgleichzeitig zu einer Wertschöpfungskette für IKEA beitragen, in der sich dieMenschen respektiert fühlen, motiviert sind, ihre beste Arbeit zu leisten, undin der Lage sind, ein besseres Leben für sich zu schaffen. Die Unterstützungdieser Studie hat uns weitere Ideen geliefert, wie wir einen positiven Einflussauf Menschen, Gesellschaft und den Planeten ermöglichen."Auch Dr. Uwe Mazura, Geschäftsführer des Gesamtverbands textil + mode, demBranchenverband der deutschen Textil- und Modeindustrie, ist von dem positivenBeitrag der Studie überzeugt:"Die Unternehmen der deutschen Textil- und Modeindustrie arbeiten nach weltweithöchsten Umwelt- und Sozialstandards. Dabei sind uns der Schutz von Kindern undihre Rechte besonders wichtig. Einen überaus wertvollen Beitrag leistet die neueStudie von Save the Children. Hier wurde erstmalig in großem Umfang Heimarbeitin globalen Lieferketten unter die Lupe genommen. Wenn Eltern zuhause arbeiten,hat dies laut Studie durchaus positive Auswirkungen auf die Kinder, ihreErziehung und ihre Bildungschancen. Hier wollen wir auch künftigzusammenarbeiten, da wir Save the Children als kompetenten und verlässlichenPartner für unsere mittelständische Textilindustrie schätzen.""Aktionsplan Heimarbeit" von Save the Children sorgt für mehr TransparenzIm Ergebnis belegt die Studie, dass an globale Lieferketten angebundeneHeimarbeiter in Bezug auf Arbeitsbedingungen, Gesundheit, Sicherheit und Schutzvor Ausbeutung häufig bessergestellt sind. Verantwortlich dafür sind die höhereTransparenz sowie etablierte Compliance-Programme globaler Unternehmen. AuchHeimarbeitern, die in Regionen arbeiten, in denen NGOs aktiv sind, geht eshäufig besser. Um die Rahmenbedingungen für Heimarbeiter insgesamt stärker zuverbessern und das Wohl des Kindes sicherzustellen hat Save the Children einen"Aktionsplan Heimarbeit" erstellt. Dieser gibt Unternehmen und ZulieferernEmpfehlungen, wie das Wohl des Kindes in Heimarbeit sichergestellt werden kann.Die Intention von Save the Children mit diesem Aktionsplan ist, Unternehmen dazuzu bewegen, sich mit etablierten NGOs vor Ort um mehr Transparenz in ihrenLieferketten zu bemühen, damit die Kinder auch in diesen Umständen zu ihreninternational verbrieften Rechten kommen.Über die StudieDie Studie wurde vom Center for Child Rights & Corporate Social Responsibility(CCR CSR), einem Tochterunternehmen von Save the Children, durchgeführt. DieNon-Profit Beratungsfirma mit Hauptsitz in Hongkong wurde vor 10 Jahren von Savethe Children Schweden gegründet und berät Unternehmen bei der Umsetzung vonKinderrechten in ihren Lieferketten. Unterstützt wurde die Organisation dabeiunter anderem von IKEA Purchasing & Logistics South East Asia, Zalando (vormalszLabels), der Ethical Trading Initiative und der NGO NEST, die Kontakte zuHeimarbeitern zur Verfügung gestellt haben. Im Rahmen der Studie wurden 601Interviews mit Heimarbeitern in China, Bangladesch, Indien, Indonesien, Myanmar,Malaysia und Vietnam durchgeführt. 542 Interviews wurden mit Erwachsenen und 37mit Kindern unter 18 Jahren durchgeführt. Von den 601 Interviews konnten 579Interviews für eine aggregierte Analyse genutzt werden. 87 Prozent der befragtenHeimarbeiter waren Frauen. Insgesamt haben alle Heimarbeiter zusammen 952 Kinderunter 18 Jahren. 