Studie von SEAT liefert Einblicke, worauf es Millenials bei einem Auto ankommt

Martorell, Spanien - Hyperconnected und designbegeistert- Diese Generation, die von den frühen 80er-Jahren bis Mitte der90er-Jahre geboren wurde, repräsentiert 12 % aller Autokäufer inEuropa- Für 40 % dieser Gruppe ist das Design des Fahrzeugs dasausschlaggebende Kaufargument- Jedem Dritten Millenial kommt es auf Konnektivität, Soundsystem undInfotainmentausstattung an- Es ist die erste Generation, die an neuen Mobilitätskonzepten wieCarsharing interessiert istFrüher wurden Freunde aus dem Festnetz angerufen, heute benutztman das trendigste Handy. Musik ertönt früher aus demRadio-Kassettengerät, heute sind die Lieblingssongs in der Cloudgespeichert. Wir reden über die Millenials - eine Generation, diesich dadurch auszeichnet, dass sie sich schnell an dentechnologischen Fortschritt anpasst. Diese Gruppe repräsentiert heute12 % aller Autokäufer in Europa. Aber was genau ist dieserhypervernetzten, freiheitsliebenden Generation wichtig, wenn sie einAuto kaufen?- Design ist das schlagende Argument: Für 40 % aller Autokäuferzwischen 25 und 37 ist das Karosseriedesign einer der Hauptgründe fürden Kauf eines Autos. Zu diesem Ergebnis kam eine interne Studie vonSEAT. Und etwa ein Drittel der unter 30-Jährigen will mit dem Autodie eigene Persönlichkeit und den ganz persönlichen Stil ausdrücken.Jedem Dritten Millenial kommt es auch ganz entscheidend aufKonnektivität, Soundsystem und Infotainmentausstattung an.- Klein und stadttauglich: Die Auswahl am Markt ist riesig, aberdiese Generation hat eine klare Vorstellung, was sie will: 50 %bevorzugen Kompaktmodelle wie den SEAT Leon oder Ibiza. 20 % dieserGruppe können sich auch für einen SUV begeistern, wobei dieserProzentsatz mit dem Alter der Käufer ansteigt. Aber nur jeder fünfteMillenial kann ein Auto von den Ersparnissen kaufen; in späterenGenerationen steigt diese Zahl auf 40 %.- Informiert und digital unterwegs: Die "digitale Generation"macht beim Autokauf ihrem Namen alle Ehre - Millenials durchforstendas Internet nach Informationen, bevor sie sich für ein Modellentscheiden. Enrique Pastor, verantwortlich für Marktforschung undProduktstrategie bei SEAT, kommentiert: "Die Entscheidungsfindungdauert im Durchschnitt neun Wochen. Sie haben weniger Erfahrung mitdem Autokauf und nehmen sich daher die Zeit, sich vor derEntscheidung umfassend zu informieren." Die beliebtestenInformationsquellen sind Webseiten der Hersteller (50 %) undFachberichte (24 %). Im Gegensatz zu früheren Generationen legt dieseGeneration großen Wert auf Empfehlungen von Freunden und Familie. Vordem Autokauf holen 23 % dieser Gruppe den Rat ihrer engstenVertrauten ein. In der Altersgruppe über 40 sinkt diese Zahl auf 13%.- Sharing als Lebensphilosophie: Die Vorstellung der Mobilität hatsich grundlegend geändert. Laut internen Studien sind Millenials dieerste Generation, die an neuen Mobilitätskonzepten interessiert ist.So können sich beispielsweise 26 % der Fahrer zwischen 25 und 37vorstellen, ihr Auto mit anderen zu teilen. Carsharing ist ein"Trend, der weiter an Bedeutung gewinnen wird: 2025 werdenschätzungsweise 36 Millionen Nutzer weltweit Carsharing-Dienste inAnspruch nehmen", stellt Enrique abschließend fest.