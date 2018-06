Studie von Freudenberg IT und PAC: Integrationsaufwand für Cloud Services oft unterschätzt (FOTO)

--------------------------------------------------------------Jetzt downloadenhttp://ots.de/8trXHE--------------------------------------------------------------Weinheim (ots) -Research Note "Cloud Services: Integrationsaufwand nichtunterschätzen!" mit Empfehlungen und Impulsen kostenlos auf derWebseite von Freudenberg IT erhältlich.Freudenberg IT (FIT) und das Analystenhaus PAC haben eine neueResearch Note herausgegeben, die sich mit den Herausforderungen fürUnternehmen bei der Integration verschiedener Cloud Services befasst.Die Studie thematisiert zudem, welche Rolle Plattformen zurCloud-Integration (Integration Platform as a Service, iPaaS) dabeispielen, gibt Empfehlungen und beleuchtet den aktuellen Status quoder Cloud-Nutzung sowie die Stolpersteine bei der Cloud-Integration.Eine zentrale Erkenntnis: Der Integrationsaufwand von Cloud Servicesist höher, als viele denken. Die Studie "Cloud Services:Integrationsaufwand nicht unterschätzen! Komplexität beherrschen"steht auf der Webseite von FIT zum kostenlosen Download bereit:http://downloads.freudenberg-it.com/slt.php?t=k4w7ip.24q34gtCloud Services erfreuen sich großer Beliebtheit - sie lassen sichschnell in Betrieb nehmen und unterstützen eine Vielzahl anWebtechnologien. Mit Cloud Services ergänzen Firmen ihre bestehenden,im eigenen Hause betriebenen IT-Umgebungen. Eine vollständigeMigration in die Cloud ist häufig kaum möglich oder gewollt. Dasbedeutet, dass Systeme und Daten der In-house-IT mit denCloud-basierten Services - die oft zusätzlich von unterschiedlichenAnbietern stammen - integriert werden müssen. Ein komplexer Prozess,vor allem, da der Einsatz verschiedener Cloud-Anwendungen undunterschiedlicher Cloud-Infrastrukturen eher die Regel sind als dieAusnahme. Das Anbieterspektrum auf dem Markt ist breit, und dieWahlmöglichkeiten für Unternehmen sind groß. Da meist verschiedeneDienstleister mit jeweils eigenen Nutzungsverträgen,Leistungskatalogen und Support-Konzepten involviert sind, wird dieIntegration alles andere als trivial. Zentrale Herausforderungen beider Cloud-Integration sind die verschiedenen Architekturen derCloud-Software, Multi- sowie Hybrid-Cloud, die Vielfalt der Systeme,IT-Service-Management in heterogenen Umgebungen und Sicherheit undCompliance."Heterogene Umgebungen aus Cloud- und Nicht-Cloud-Systemen sindeine Folge der Digitalisierung. Unternehmen sind gefordert,vielfältige IT-Anforderungen für neue Geschäftsprozesse beigleichzeitiger Einbindung der bestehenden Prozesse zu meistern",erklärt Ralf Sürken, CEO Europe, Freudenberg IT. "Die Studie vonFreudenberg IT und PAC gibt dafür wichtige Impulse und Hinweise füreine durchdachte Cloud-Integration. Unser Ziel ist es, CIOs dabei zuunterstützen, dass sie sich voll und ganz auf die digitaleTransformation konzentrieren können."Über Freudenberg ITDie Freudenberg IT (FIT) ist ein global tätiger IT-ServiceProvider und Teil der Freudenberg Gruppe. Mit dem Anspruch,Komplexität in Nutzerfreundlichkeit zu wandeln und stetem Blick aufden Bedarf der Kunden, ist die FIT seit mehr als drei Jahrzehntenverlässlicher IT-Partner des Mittelstands - weltweit. Für diemittelständische Fertigungsindustrie ist die FIT zudem eingeschätzter und zuverlässiger Digitalisierungsbegleiter aufAugenhöhe.Ob SAP HANA, Hosting, Cloud Orchestrierung, IIoT oder dieImplementierung von Microsoft basierten Digital Workplaces - die FITbietet ihren Kunden eine zuverlässige und kompetente Navigation imKontext der Digitalisierung sämtlicher Geschäftsbereiche. Immer imSinne der lokal und global konsistenten FIT-Mission: "IT Solutions.Simplified." Aktuell beschäftigt die FIT über 850 Mitarbeiter inEuropa, Asien sowie Nordamerika.Hier finden Sie weitere Informationen über das Unternehmen FIThttp://www.freudenberg-it.com und über die Freudenberg Gruppewww.freudenberg.de.Pressekontakt:Freudenberg IT GmbH & Co. KGPeter SchütteDirector Marketing & CommunicationsT: +49 6201-80-8380E: Peter.Schuette@freudenberg-it.comAgenturkontakt:Dr. Haffa & Partner GmbHSebastian Pauls, Axel SchreiberT: +49 89-99 31 91-0E: FIT@haffapartner.deOriginal-Content von: Freudenberg IT, übermittelt durch news aktuell