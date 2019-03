Studie von Ford: Autofahrer, die auch Fahrrad fahren, können Gefahren schneller erkennen

Finanztrends Video zu



Köln (ots) -- Ford-Studie: Autofahrer, die auch Fahrrad fahren, sindaufmerksamer als jene, die nie auf ein Fahrrad steigen- Ein gesteigertes Bewusstsein für Gefahrensituationen kann dieReaktionszeit verkürzen und Unfälle verhindern- "Share The Road", die Ford Kampagne zum besseren Verständniszwischen Verkehrsteilnehmern, ist auch dieses Jahr wieder Bestandteildes Fahrsicherheitstrainings "Vorfahrt für Deine Zukunft"Ford hat im Rahmen seiner "Share The Road"-Kampagne eine Studie inAuftrag gegeben, inwieweit Autofahrer, die auch Fahrrad fahren,Gefahrensituationen im Straßenverkehr anders einschätzen.Für die Studie bat Ford 2.000 Personen in Deutschland, Frankreich,Italien, Spanien und Großbritannien, scheinbar identische Bilder zuuntersuchen, die jedoch geringfügig unterschiedlicheVerkehrssituationen zeigen. So fehlten in einigen Vergleichsbildernbeispielsweise Straßenschilder, Autos, Fahrräder oder Fußgänger. In100 Prozent aller gezeigten Szenarien erkannten Autofahrer, die auchFahrrad fahren, den Unterschied schneller. Während Befragte, die nieFahrrad fahren, durchschnittlich 10,68 Sekunden brauchten, um denUnterschied zu erkennen, benötigte die Vergleichsgruppe lediglich9,25 Sekunden, war also anderthalb Sekunden schneller. Auch war dieGruppe der aktiven Fahrradfahrer um 3 Prozent besser im korrektenEinschätzen der veränderten Verkehrslage.Bereits letztes Jahr hat Ford die Kampagne "Share The Road"vorgestellt, bei der das bessere Verständnis zwischen denverschiedenen Verkehrsteilnehmern gefördert werden soll. Dazu hat derAutomobilhersteller eine Virtual Reality-Brille entwickelt, mit derder Betrachter zwischen den Perspektiven von Fahrrad- und Autofahrerwechseln kann, um so mehr Verständnis für den jeweils anderenVerkehrsteilnehmer zu erzeugen. Das "Share The Road"-Modul istBestandteil des kostenlosen Fahrsicherheitstrainings "Vorfahrt fürDeine Zukunft", das Ford speziell jungen Autofahrern anbietet."Junge Führerscheinbesitzer müssen erst noch die Fähigkeitentwickeln, rücksichtsvoll und sicher Auto zu fahren. Durch dasVerständnis, wie wichtig etwa ein ausreichender Sicherheitsabstand zuRadfahrern ist, können wir alle zu mehr Rücksichtnahme imStraßenverkehr beitragen", betont Jim Graham, Manager Ford DrivingSkills for Life.Beispielsweise wird bei "Share the Road" die Technik des sogenannten "Holländischen Griffs" (Dutch Reach) gezeigt. Dabei öffnetder Fahrer die Autotür mit der entfernteren Hand, so dass derOberkörper sich automatisch weiter nach hinten dreht und eventuellpassierende Radfahrer oder Fußgänger nahezu automatisch im Sichtfeldauftauchen. Diese Methode hilft, eine Kollision von Radfahrern oderFußgängern mit der Fahrzeugtür zu verhindern.Thematisiert wird darüber hinaus das Überholen von Radfahrern.Zwar sind die gesetzlichen Anforderungen in Europa diesbezüglichunterschiedlich; es wird Autofahrern jedoch empfohlen, beim Passierenvon Radfahrern generell einen Mindestabstand von bis zu 1,5 Meterneinzuhalten.Mehr als 38.000 junge Menschen zwischen 18 und 24 Jahren kommenjedes Jahr auf europäischen Straßen bei Unfällen ums Leben. Damitsind Verkehrsunfälle die häufigste Todesursache in dieserAltersgruppe. Zwar nimmt die Zahl der Verkehrstoten europaweit ab,der Anteil der tödlich verlaufenden Unfälle bei Fahrradfahrern steigtjedoch: https://ec.europa.eu/transport/road_safety/users/cyclists_en"Autofahren setzt die Fähigkeit einer Person voraus, Gefahren zuerkennen und darauf angemessen zu reagieren. Diese Studie hatgezeigt, dass Personen, die sowohl Rad als auch Auto fahren, visuelleInformationen teilweise schneller verarbeiten können. Dazu gehört dieWahrnehmung von Straßenschildern, Fußgängern oder Radfahrern auf derStraße ", so Thea Knight, Senior Behavioral Strategist.Fahrsicherheitstraining Vorfahrt für Deine ZukunftDie Ford-Initiative "Vorfahrt für Deine Zukunft" unterstützt jungeAutofahrer beim Lernprozess des sicheren Autofahrens. Kostenlose,praxisorientierte Kurse umfassen unter anderem Fahrzeughandling,Gefahrenerkennung sowie das richtige Einschätzen von Geschwindigkeitund Sicherheitsabständen. Aufgezeigt werden zudem Risiken, die durchAblenkung entstehen. Ford bietet das Programm bereits seit 2013 inDeutschland an, außerhalb Deutschlands ist das Training unter demNamen Ford "Driving Skills For Life" (DSFL) bekannt.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller undMobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt anden Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 24.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925haben die Ford-Werke mehr als 46 Millionen Fahrzeuge produziert.Weitere Presse-Informationen finden Sie unter www.media.ford.com.Pressekontakt:Ute MundolfFord-Werke GmbH 0221/90-17504umundolf@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell