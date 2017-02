Studie von Ericsson und Vodafone zu Nutzerreaktionen auf zeitliche Verzögerungen im Breitbandnetz

Düsseldorf (ots) -- Ericsson und Vodafone Deutschland untersuchen mit Hilfeneurowissenschaftlicher Methoden, wie sich die Netzwerkleistung aufdie Gefühle und den Stresspegel der Kunden sowie die Betreibermarkeauswirkt.- Bereits eine Verzögerung von zwei Sekunden beim Hochladen einesSelfies in Facebook erzeugt bei den an der Studie teilnehmendenSmartphone-Nutzern Stress.- Die Ergebnisse zeigen, dass Verbraucher hohe Erwartungen an dasZeit-Inhalt-Verhältnis haben und dass bereits eine Verzögerung von1 Sekunde beim Laden von Videos Stress verursachen kann.Im Rahmen eines Forschungsprojekts, das diese Woche abgeschlossenwurde, ermittelten Ericsson (NASDAQ:ERIC) und Vodafone Deutschlandanhand neurowissenschaftlicher Methoden, was Breitbandmobilfunkkundenwirklich von einer schlechten Netzwerkleistung halten. Mit Hilfeeiner Elektroenzephalographie (EEG) wurde die Hirnaktivität von 150Probanden gemessen, die sich freiwillig für das Projekt in Düsseldorfzur Verfügung gestellt haben. Die Ergebnisse zeigten, dass bereitskleine Verzögerungen und Störungen zu erhöhter Anspannung und einemerhöhten Stresspegel bei den Probanden führen und sich negativ aufdie Kundenbindung und die Betreibermarke auswirken.Die Studienteilnehmer wurden gebeten, mit einem Smartphoneinnerhalb von 10 Minuten jeweils 13 Aufgaben zu erledigen, wobei dieServicequalität künstlich herabgesetzt wurde. Zu den Aufgabengehörten allgemeine Aktivitäten, wie Surfen im Internet, Streamen vonVideos und das Hochladen von Selfies. Neben den EEG-Geräten kamenAugenbewegungsmesser und Pulsmesser zur Messung derAufmerksamkeitsspanne und der Herzfrequenz der Probanden zum Einsatz.Vodafone ist das erste Unternehmen in Deutschland sowie weltweit,das in Zusammenarbeit mit Ericsson in der Erforschung vonVerbraucher-Emotionen derartige neue Wege geht.Guido Weißbrich, Director Network Performance, VodafoneDeutschland: "Die Studie zeigt, wie rasch Smartphone-Nutzerunzufrieden reagieren, wenn das Breitbandnetzwerk keine optimaleLeistung bringt. Bereits eine Verzögerung von einer Sekunde beimHerunterladen oder Hochladen von Inhalten hat erhebliche Auswirkungenauf die Nutzererfahrung. Deshalb müssen Streaming-Dienste alles tun,um das langwierige Zwischenspeichern oder ein Einfrieren desBildschirms zu verhindern."Um die Auswirkungen auf die Kundentreue und Markenwahrnehmung zuuntersuchen, wurde die Studie durch einen Fragebogen ergänzt, den dieTeilnehmer vor und nach Erledigung der Aufgaben ausfüllen sollten.Bradley Mead, Head of Managed Services and Network Design andOptimization in der Business Unit Network Services, Ericsson: "Es istfür die Telekommunikationsbetreiber zwingend notwendig in Erfahrungzu bringen, wie ihre Kunden tatsächlich über den von ihnenbereitgestellten Service denken und wie dieser sich tatsächlich aufihren Alltag auswirkt. Uns liegen nun aussagekräftige Daten vor, diewir zur Optimierung und Entwicklung von Netzwerken zur Verbesserungder Kundenerfahrung bei der Nutzung beliebter Anwendungen heranziehenkönnen."Auf der Grundlage der in dem Forschungsprojekt gewonnenenErkenntnisse hat Ericsson eine "Ericsson Neurometrische Analyse" zuseinem App Experience Optimization Portfolio hinzugefügt und auf denMarkt gebracht. Dieses neue Serviceangebot wird allen Anbieternweltweit zur Verfügung stehen. Mehr erfahren Sie unter "EricssonNeurometric Analysis".Ericsson ist Weltmarktführer auf dem Gebiet derKommunikationstechnologie und -dienstleistungen mit Firmenzentrale inStockholm, Schweden. Unsere über 111.000 Fachleute bieten Kunden in180 Ländern innovative Lösungen und Dienstleistungen. Gemeinsamarbeiten wir an einer besser vernetzten Zukunft, in der jederEinzelne und jede Branche sein / ihr volles Potenzial ausschöpfenkann. 2016 lag der Nettoumsatz bei 222,6 Milliarden SEK (24,5Milliarden USD). Ericsson notiert an der Stockholmer Börse Nasdaq undan der NASDAQ in New York. Mehr erfahren unter www.ericsson.com.Pressekontakt:HINWEIS FÜR DEN HERAUSGEBERPressemappen, Hintergrundinformationen und Hochauflösende Fotosfinden Sie unterwww.ericsson.com/pressFOLGEN SIE UNS AUF:www.twitter.com/ericssonwww.facebook.com/ericssonwww.linkedin.com/company/ericsson www.youtube.com/ericssonMEHR INFORMATIONEN UNTER:News Centermedia.relations@ericsson.com(+46 10 719 6996)investor.relations@ericsson.com(+46 10 719 00 00)Original-Content von: Ericsson GmbH, übermittelt durch news aktuell