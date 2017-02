Studie von Bain & Company belegt: FinGOAL! trifft den Nerv der Zeit (FOTO)

--------------------------------------------------------------zu FinGOAL!http://ots.de/OuWcg--------------------------------------------------------------Seefeld (ots) -Deutschlands Banken hinken im internationalen Vergleich in punctoWachstum und Profitabilität deutlich hinterher. Dies ist dasernüchternde Fazit der Studie "Deutschlands Banken 2016 - Die Stundeder Entscheider", die von der internationalen Managementberatung Bain& Company unter 1.700 deutschen Banken durchgeführt wurde. DieEigenkapitalrendite liegt der Unternehmensberatung zufolge mit 2,3Prozent deutlich unter internationalem Niveau, nur fünf Prozent derBanken hierzulande verdienen ihre Eigenkapitalkosten. Im Klartext:Banken stehen vor sehr großen Herausforderungen, die ein Umdenkennotwendig machen.Banken unter Druck: Jede dritte könnte bis 2025 vor dem Aus stehenLaut Bain & Company stehen jede dritte Bank und 10.000 Filialen bis2025 vor dem Aus. Damit sind Maßnahmen zur radikalen Kostensenkungsowie eine zügige Konsolidierung und Neuausrichtung derGeschäftsmodelle überfällig. Das Unternehmen beziffert daserforderliche Einsparpotenzial für die kommenden zehn Jahre auf rund30 Prozent und sieht vor allem in der Digitalisierung neueGeschäftschancen für die Banken. Anknüpfungspunkte hierfür sieht dieUnternehmensberatung vor allem in der Automatisierung undDigitalisierung, der Reduktion der organisatorischen Komplexität, derReduktion der Wertschöpfungstiefe, der Transformation der IT und derSenkung der Sachkosten.Banken können von FinTechs profitierenDie sich immer stärker etablierenden FinTechs schätzt Bain &Company weniger als missliebige Wettbewerber ein, sondern sieht sieals mögliche Partner für Kooperationen. So könnten Banken ihreInnovationsgeschwindigkeit sowie den Umbau ihrer Geschäftsmodellebeschleunigen und zeitgleich die Digitalisierung vorantreiben. Wohindie Reise für die Banken gehen könnte, zeigen Automobil- undDirektbanken: Diese Spezialisten arbeiten profitabel underwirtschaften der Studie zufolge eine überdurchschnittliche Renditevon rund sechs Prozent. Zum Vergleich: Die mehr als 1.000 Volks- undRaiffeisenbanken kommen auf lediglich 2,9 Prozent, die 415 Sparkassenauf 1,7 Prozent. Für letztere kommt es Bain & Company zufolgebesonders darauf an, sich auf ihre Rolle als Kunden- undVertriebsbank zu konzentrieren. Generell kommt es auch für dieUniversalbanken darauf an, ihre Rolle als erster Ansprechpartner beiFinanzthemen zu verteidigen. Denn nach wie vor erwerben Bankkundenweltweit zwei von drei Produkten bei ihrer Hausbank.Vier Kernbereiche für die Weiterentwicklung der GeschäftsmodelleAls Stoßrichtungen für eine Weiterentwicklung der Geschäftsmodelleeignen sich der Studie zufolge besonders vier Bereiche: Erstens überintegrierte Financial Services-Angebote, etwa im Form digitalerAllfinanz-Konzepte. Zweitens kann Cross-Selling mitNicht-Banking-Produkten und/oder -Dienstleistungen nachhaltigenMehrwert generieren. Drittens kann dieser über gezielteVorwärtsintegration erreicht werden. Ein Beispiel wäre dieIntegration der Immobiliensuche in das Online-Angebot der Banken. Diehohe Profitabilität der Automobilbanken geht unter anderem auf diesesKonzept zurück. Und viertens kann im Bankgeschäft selbst über dieDigitalisierung von Geschäftsaktivitäten Mehrwert erzielt werden.Hierfür könnte die Digitalisierung neue Möglichkeiten eröffnen, dieBeratungsangebote und -qualität zu steigern.FinGOAL! unterstützt Banken in puncto Effizienz und QualitätZur Umsetzung dieser Ziele können Softwarelösungen von FinGOAL!entscheidend beitragen. Das Beratungstool für Banken und Sparkassenist als integrierte Applikation konzipiert und erleichtert alsdigitaler Beratungsleitfaden den Prozessablauf bei jeder Beratung: Sokann der Berater gemeinsam mit dem Kunden alle relevanten Datenerfassen sowie Ziele und Wünsche thematisieren. Dank verschiedenerRechenmodule können im Gespräch Bedarfslücken in den BereichenAbsicherung und Vorsorge aufgezeigt und Lösungen vorgeschlagen werden- und zwar gemäß dem neuen Standard, der mit der künftigen DIN-Normfür die Beratung von Privathaushalten gelten soll. Die App kannsowohl in der Filiale als auch unterwegs genutzt werden und wirdindividuell an die Banken angepasst. Das Tool unterstützt Bankendabei, sich im Bereich Beratung mit hoher Qualität zu positionieren,die den Bedarf und nicht nur die Wünsche der Kunden in denMittelpunkt stellt. Da der Ablauf anhand der standardisiertenVorgehensweise deutlich gestrafft wird, können Banken mit Hilfesolcher Tools zudem Kosteneinsparpotenziale realisieren, die sogarüber den vorgenannten 30% liegen können.Pressekontakt:FinGOAL! GmbHPressestelleSchlosshof 4b82229 SeefeldTelefon: 08152 - 9837810E-Mail: info@FinGOAL.dewww.FinGOAL.deOriginal-Content von: FinGOAL! GmbH, übermittelt durch news aktuell