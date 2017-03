Studie von Aon Hewitt: Mitarbeitermotivation sinkt weltweit / Politische Trends verunsichern Beschäftigte

Weitere Suchergebnisse zu "Aon":

Mülheim a.d. Ruhr (ots) - Zum ersten Mal seit 2012 ist weltweitdas Niveau der Mitarbeitermotivation gesunken. Das zeigt die aktuelleStudie "Trends in Global Employee Engagement 2017" von Aon Hewitt. Sofiel das Engagement-Level der Mitarbeiter vom vorläufigen Spitzenwert65 Prozent im Jahr 2015 auf 63 Prozent in 2016. Weniger als einViertel (24 Prozent) ist hochgradig engagiert, 39 Prozent bringensich eher moderat ein. Die jährlich durchgeführte Studie basiert aufAngaben von fünf Millionen Beschäftigten in mehr als 1.000Unternehmen weltweit. Es werden Faktoren wie Leistungsförderung,Karrieremöglichkeiten, Anerkennung, Arbeitsmittel und Ressourcensowie die Bewertung des Top-Managements untersucht."Die wachsenden nationalistischen Bewegungen in den USA, inGroßbritannien und anderen Ländern verunsichern die Mitarbeiter, dieAuswirkungen auf den Arbeitsmarkt befürchten", erklärt StefanMauersberger, Leiter Talent Practice Central Europe bei Aon Hewitt."Dazu kommen die rapiden Veränderungen durch die Digitalisierung, diezunehmend Arbeitsplätze gefährden. Das Engagement der Mitarbeitersinkt, und wir erwarten, dass sich dieser Trend fortsetzen wird."Mitarbeitermotivation weltweit seit 20112016 63%2015 65%2014 62%2013 60%2012 58%2011 59%Nach den Erfahrungen von Aon Hewitt zahlen sich Investitionen indie Mitarbeitermotivation aus. Untersuchungen zeigen, dass eineZunahme von fünf Prozent in der Mitarbeitermotivation zu einerUmsatzsteigerung von drei Prozent im folgenden Jahr führt. "Wenn dasEngagement der Mitarbeiter nachlässt, ist mit höherer Fluktuation,steigender Krankheitsrate und geringerer Kundenzufriedenheit zurechnen. All dies wirkt sich negativ auf die Geschäftsentwicklung aus", betont Mauersberger.Regionale Unterschiede - Deutschland in Europa am stabilstenDer globale Trend ist laut Aon Hewitt in den verschiedenenRegionen unterschiedlich ausgeprägt. In Europa liegt die Kennzahl fürdie Mitarbeitermotivation traditionell am niedrigsten. Hierverringerte sie sich im Schnitt um zwei Punkte auf 58 Prozent. DieVerbesserungen aus dem vergangenen Jahr wurden damit wiederaufgezehrt. In den zehn größten Wirtschaftsnationen der EU sank dieMotivation der Mitarbeiter durchweg oder verblieb auf niedrigemNiveau.Frankreich und Italien verzeichneten mit einem Minus von siebenProzent die größten Einbußen, gefolgt von Spanien und denNiederlanden mit einem Minus von fünf Prozent. In Deutschland gab dasEngagement der Mitarbeiter dagegen lediglich um einen Prozentpunktnach. "Deutschland ist die Insel der Stabilität in Europa", soMauersberger. "Bei uns bleibt das Niveau fast gleich, während es inanderen Ländern sinkt. Wir sind der Ruhepol in unruhiger Landschaft."Region 2016 2015Asien 62% 65%Lateinamerika 75% 72%Nordamerika 64% 65%Europa 58% 60%Afrika 61% 59%Rückgang in Asien, Südamerika erholt sichAm stärksten sank das Engagement-Level der Mitarbeiter in Asien.Es fiel von 65 Prozent in 2015 auf 62 Prozent in 2016. Der größteZuwachs fand in Lateinamerika statt, das Niveau derMitarbeitermotivation stieg von 72 Prozent in 2015 auf 75 Prozent in2016. Der Zuwachs war zwar nicht in allen Ländern gleich, dennochliegen alle Länder der Region über dem globalen Durchschnitt.Chancen zur Verbesserung der MitarbeitermotivationProgramme zur Belohnung und Anerkennung stehen bei denMitarbeitern ganz oben, wenn es darum geht, ihre Motivation zustärken. "Faire Anreizprogramme werden geschätzt. Heute sind großeGehaltssprünge nicht mehr möglich. Umso entscheidender ist, andereMöglichkeiten der Motivation zu nutzen", erläutert Mauersberger.Erheblichen Einfluss auf die Motivation hat auch das Vertrauen derMitarbeiter in das Top-Management. Wird den Führungskräften an derSpitze zugetraut, zukunftsorientierte Entscheidungen zu treffen,steigt das Engagement. "Geeignete Führungskräfte, die Mitarbeiterrichtig anleiten und Unternehmen auf den Wachstumspfad bringen, sindein wichtiges Asset in diesen Zeiten der schnellen Veränderungen", soMauersberger.Die Studie "Trends in Global Employee Engagement 2017" von AonHewitt steht als Download zur Verfügung unter:http://www.ecco-duesseldorf.de/service/aon_hewitt/GTEE17/Pressekontakt:Lutz CleffmannECCO DüsseldorfEC Public Relations GmbHTel.: +49 211 239449-21lutz.cleffmann@ecco-duesseldorf.deOriginal-Content von: Aon Hewitt, übermittelt durch news aktuell