Studie von Allianz Partners: Deutschland als Reiseland bleibt beliebt (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Finanztrends Video zu Allianz



mehr >

München (ots) -Die Deutschen verbringen ihren Urlaub gerne im eigenen Land. Dasist vor allem sicher und praktisch, wie die Reisestudie von AllianzPartners bestätigt.Heimweh ist das neue Fernweh: Deutschland rückt immer häufiger inden Fokus von Urlaubssuchenden aus der Bundesrepublik. Fast einDrittel der Bevölkerung in Deutschland hat seinen Haupturlaub imletzten Jahr hierzulande verbracht, zeigt die Reisestudie von AllianzPartners. Sogar den "schönsten Urlaub des Lebens" hatten 13 Prozentim eigenen Land und stellen Deutschland in dieser Kategorie auf denSpitzenplatz, und das, obwohl der Anteil an Inlandsreisen imVergleich zum Vorjahr von 84,4 Prozent auf 76 Prozent gesunken ist.Klarer Vorteil: PraktikabilitätFast die Hälfte der Befragten, die sich für einen Urlaub zuhauseentscheidet, begründet dies damit, dass sie sich bei der Anreisedeutlich weniger Stress ausgesetzt fühlt und unkompliziert an ihrenUrlaubsort gelangen kann (43,6 Prozent). Dies war auch im Vorjahr derwichtigste Grund für einen Inlandsaufenthalt. Wichtiger als in 2018ist den Urlaubern hingegen die nicht vorhandene Sprachbarrieregeworden, die einen Anteil von 35,6 Prozent als entscheidendbewertet. Es folgen das Preis-Leistungsverhältnis, das nur leicht von32,4 auf 32 Prozent gesunken ist und der Sicherheitsaspekt, der imGegensatz dazu den größten Sprung gemacht hat: Beschäftigte das Themaletztes Jahr noch 23,4 Prozent, stellen jetzt schon 30 ProzentErwartungen an Sicherheit, die Auslandsreisen nach Meinung vielerBefragten nicht bieten können.Hauptkriterien: Familie, Freunde und KulturKlar ist auch, weshalb die Deutschen so gerne zu Hause entspannen:Der größte Anteil der Befragten plant Familienbesuche oderAufenthalte bei Freunden (44,2 Prozent). 2018 bevorzugte der Großteilnoch Wanderungen, Spaziergänge oder generelle Erkundungstouren durchdie Natur. Dieses Jahr jedoch kamen die Outdoor-Aktivitäten nichtüber einen zweiten Platz hinaus (38,2 Prozent). Auch der dritte Platzüberrascht in diesem Jahr: Gaben zuvor noch Baden, Wellness undEntspannung den Anlass zum Deutschland-Urlaub, interessiert dieBefragten aktuell der Faktor Kultur mehr (34,8 Prozent). JüngereBefragte verreisen zu Kultur- sowie Wellnessaufenthalten immerhäufiger oder besuchen Veranstaltungen (34,4 Prozent), während ältereBefragte sich lieber die Wanderschuhe anziehen (52,5 Prozent).Über die StudieInsgesamt 500 Deutsche ab 18 Jahren nahmen an der Studie teil, dieAllianz Partners in Zusammenarbeit mit Marketagent.com durchgeführthat:Methode: Online-BefragungErhebungszeitraum: 13.12.2018 - 19.12.2018Umfang: 26 geschlossene und offene FragenGeschlecht: 245 Männer, 255 FrauenAltersstruktur: 18-29 Jahre (18,0 Prozent), 30-39 Jahre (15,8Prozent), 40-49 Jahre (22,2 Prozent), 50-59 Jahre (19,6 Prozent),60-69 Jahre (14,6 Prozent), älter als 69 Jahre (9,8 Prozent)Über Allianz PartnersAllianz Partners, mit Firmenhauptsitz in Frankreich, Saint Ouen,ist auf Versicherungsschutz und Hilfeleistungen in zahlreichenGeschäftsfeldern spezialisiert. Als B2B2C-Marktführer im BereichAssistance und Versicherungslösungen ist das Unternehmen weltweiterSpezialist für folgende Bereiche: Assistance, Gesundheit & Leben, KFZund Reiseversicherungen. Diese Angebote, die eine Kombination ausVersicherung, Services und Technologie darstellen, stehenGeschäftspartnern sowie deren Kunden über direkte und digitale Kanäleunter den vier folgenden international bekannten Marken zurVerfügung: Allianz Assistance, Allianz Care, Allianz Automotive undAllianz Travel. Mehr als 19.000 Mitarbeiter, die 70 Sprachensprechen, wickeln jährlich 54 Millionen Fälle auf allen Kontinentenab.Die Allianz Partners Gruppe ist mit den zwei Unternehmen AWP P&CS.A., Niederlassung für Deutschland und Allianz Partners DeutschlandGmbH - jeweils mit Sitz in Aschheim bei München - vertreten. Siebieten Leistungen im Bereich Spezialversicherungen für Reise,Freizeit und Auslandsaufenthalte sowie Assistance-Leistungen an.Pressekontakt:Andreas SchneiderUnternehmenskommunikationAWP P&C S.A., Niederlassung für DeutschlandTelefon: (089) 26 20 83 - 4241E-Mail: presse-awpde@allianz.comBahnhofstraße 1685609 AschheimNuno dos SantosServiceplan Public Relations & ContentTelefon: (089) 2050-4156Fax: (089) 2050-604156E-Mail: n.dossantos@serviceplan.comHaus der KommunikationBrienner Straße 45 a-d80333 MünchenOriginal-Content von: Allianz Travel, übermittelt durch news aktuell