Studie zu portioniertem Kaffee zeigt: Kapselkaffee bietet Vorteile durch gezielten Ressourceneinsatz / Nespresso System schneidet hinsichtlich seiner Umweltbilanz gut ab (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Portionierter Kaffee bietet gegenüber anderen ZubereitungsmethodenVorteile, da wertvolle Ressourcen gezielt eingesetzt werden. Zudiesem Ergebnis kommt eine aktuelle und vom TÜV Rheinland geprüfteStudie der unabhängigen Experten von Quantis, die sich auf dieErstellung und Bewertung von sogenannten Lebenszyklusanalysenspezialisiert haben. Die Studie vergleicht Umweltauswirkungenverschiedener Kaffeezubereitungssysteme und kommt zu dem Ergebnis,dass sich Kaffeeanbau und Zubereitung stärker auf die Umweltbilanzauswirken als zum Beispiel die Verpackung. Kapselmaschinen vonNespresso haben diesbezüglich verschiedene Vorteile: Durch die exaktePortionierung des Kaffees und den genauen Einsatz der benötigtenWassermenge werden keine Lebensmittel verschwendet. Außerdemverbrauchen Nespresso Maschinen nur so viel Strom, wie zurZubereitung einer Tasse Kaffee notwendig. Verbraucher setzenRessourcen also sehr effizient ein.Verschwendung von Kaffee vermeiden und Kapseln recycelnLaut der Studie hat der Kaffeeanbau einen entscheidenden Einflussauf die Ökobilanz. Der ressourcenschonende Einsatz von Kaffee istdeshalb besonders wichtig. Gerade bei Filterkaffee kommt es bei derZubereitung häufig zur ungenauen Dosierung, sodass mehr Kaffeepulverals nötig verbraucht oder zu viel gekochter Kaffee weggeschüttetwird. Das Nespresso System kann aufgrund der tassengenauenKaffeeportionierung und seiner Energieeffizienz effektiver undumweltfreundlicher sein als herkömmliche Filterkaffeemaschinen mitGlaskanne. Vergleicht man das Nespresso System mit Vollautomaten istdas Nespresso Zubereitungssystem auch hier überlegen, denn esverbraucht deutlich weniger Energie pro Tasse als herkömmlicheVollautomaten ohne integrierte Abschaltautomatik.In einer Lebenszyklusanalyse untersucht die Studie den gesamtenProduktkreislauf vom Kaffeeanbau bis zur Entsorgung der Verpackung.Nespresso hat sich bewusst für Aluminium als Material für seineKapseln entschieden. Es schützt die Aromen der Nespresso Kaffees vorUmwelteinflüssen wie Licht, Luft und Feuchtigkeit und lässt sichzudem besonders gut recyceln. Deshalb hat Nespresso seine Kapselnbereits 1993 freiwillig beim Grünen Punkt lizenziert. Sie können alsoganz einfach und bequem über den Gelben Sack, die Gelbe Tonne, dieWertstofftonne oder an Wertstoffsammelstellen dem Recycling zugeführtwerden. Aus dem so gewonnenen Sekundäraluminium können neue Produkte,wie Fahrräder oder Fensterrahmen entstehen. Die Studie bestätigtzudem zweierlei: Zwar spielen bei der Ökobilanz Verpackungen imVergleich zu Kaffeeanbau und Zubereitung eine eher untergeordneteRolle, dennoch gilt: Werden Nespresso Kapseln dem Recyclingzugeführt, was in Deutschland über das Duale System besonders einfachist, verbessert das die Umweltbilanz noch einmal deutlich.Nachhaltiger Kaffeeanbau bei NespressoVerantwortung beginnt nicht erst bei der Kaffeezubereitung oderEntsorgung der Kapsel: "Seit vielen Jahren engagiert sich Nespressogemeinsam mit Partnern für mehr Nachhaltigkeit im Kaffeeanbau.Nachhaltigkeit ist seit jeher zentraler Bestandteil unsererUnternehmensstrategie. Die Ergebnisse der Studie unterstreichen dieverschiedenen Vorteile des Nespresso Systems", betont Niels Kuijer,Geschäftsführer bei Nespresso Deutschland. Gemeinsam mit derRainforest Alliance hat das Kaffeeunternehmen bereits 2003 einAnbauprogramm für nachhaltigen Kaffee ins Leben gerufen, das AAASustainable QualityTM Program. Über das Programm unterstütztNespresso mehr als 70.000 Kaffeebauern in zwölf Ländern dabei,Nachhaltigkeit, Qualität und Produktivität auf ihren Farmen zusteigern. Die Bauern lernen dabei von einem Netzwerk aus über 300Agronomen nachhaltige Anbaupraktiken und erhalten für diesennachhaltigen Qualitätskaffee von Nespresso Prämien, die über demüblichen Marktpreis liegen.Pressekontakt:Nespresso Deutschland GmbHLinda FischerLeitung PR & KommunikationSpeditionstraße 2340221 DüsseldorfTel.: 0211. 96 506 0Fax: 0211. 96 506 580E-Mail: linda.fischer@nespresso.deOriginal-Content von: Nespresso Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell