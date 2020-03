Studie: Bei jedem vierten Rentner gehört die eigene Immobilie noch der Bank / Immobilieneigentümer im Alter: Wohlhabend und doch mittellos

Frankfurt (ots) - Mehr als die Hälfte der Senioren in Deutschland besitzt einEigenheim und lebt im Alter mietfrei. Aber der Weg zu den eigenen vier Wändenwar steinig: Zwei Drittel dieser Gruppe investierte während des Berufslebens ihrGeld überwiegend in die eigene Immobilie. Viel zusätzlich sparen konnten dieheutigen Rentner deshalb nicht, der Großteil des Vermögens steckt im Haus oderin der Wohnung. Jeder Vierte hat es bis zum Renteneintritt zudem nichtgeschafft, die Immobilienschulden vollständig zu tilgen. Das zeigt eine Studieder Deutsche Leibrenten AG unter mehr als 1.000 Bundesbürgern im Ruhestand."Viele Rentner stecken in einem wirtschaftlichen Dilemma fest: Einerseits habensie zeit ihres Lebens gespart und fleißig für den Ruhestand vorgesorgt,andererseits können sie ihr gebundenes Vermögen nicht freisetzen, weil sie ihrliebgewordenes Heim und ihre vertraute Umgebung nicht aufgeben wollen", sagtFriedrich Thiele, Vorstandsvorsitzender der Deutsche Leibrenten AG. Statt einensorglosen Lebensabend zu genießen, gilt für viele Menschen auch im Alter: guthaushalten und sich finanziell einschränken. Für jeden zweiten Befragten würdesich die finanzielle Situation deutlich verbessern, wenn das in der Immobiliegebundene Vermögen genutzt werden könnte.Kürzertreten nach der ErwerbsphaseDie Studienergebnisse belegen, wie stark der Renteneintritt belastet: Für 56Prozent der Befragten hat sich die finanzielle Situation im Ruhestandverschlechtert. Und auch der Blick in die Zukunft verheißt keine Besserung: Rund30 Prozent erwarten eine weitere finanzielle Verschlechterung in den kommendenfünf bis zehn Jahren. Die Tilgung von Restschulden auf der Immobilie ist da kaumzu schaffen. "Unsere Erfahrungen zeigen: Wer das eigene Heim bis zumRenteneintritt nicht abbezahlt hat, vererbt die Schulden an die Nachkommen",erklärt Thiele. Um die finanziellen Mittel für den gewohnten Lebensstandard,notwendige Umbaumaßnahmen und Kosten wie beispielsweise für dieGesundheitspflege freizusetzen, hat sich laut Thiele das Konzept derImmobilien-Rente bewährt."Wir bieten mit unserem Modell vielen Eigenheimbesitzern die Möglichkeit,endlich schuldenfrei zu werden. Die Immobilien-Rente löst das Dilemma. Esermöglicht Senioren, weiterhin im eigenen Haus wohnen zu bleiben und trotzdemdas Vermögen zu nutzen", sagt Thiele. Denn bei einer Immobilien-Verrentung wirddas eigene Haus oder die Wohnung zwar verkauft, die ehemaligen Eigentümerbleiben jedoch lebenslang mietfrei darin wohnen. Zudem erhalten sie einemonatliche Rentenzahlung, eine Einmalzahlung oder eine Kombination aus beidem.Beides, das mietfreie Wohn- oder Nießbrauchrecht und die Leibrente, werdennotariell verankert und im Grundbuch eingetragen. "Damit sind die Ruheständlerbis zum Lebensende abgesichert, sie können so lange sie wollen in ihrerImmobilie wohnen bleiben. Und selbst wenn sie später einmal in ein Pflegeheimumziehen, profitieren sie von den Einnahmen einer Vermietung. Gerade inAnbetracht der aktuell hohen Immobilienpreise können die Senioren mit diesemModell der Zukunft beruhigt entgegensehen", so Thiele.Über die Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG - www.deutsche-leibrenten.deDie Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG bietet Senioren die Möglichkeit, ihreImmobilie an sie zu verkaufen, ohne aus dem Eigenheim ausziehen zu müssen. DieVerkäufer bekommen - notariell abgesichert und im Grundbuch verankert - einlebenslanges Wohnrecht nach Nießbrauchgrundsätzen und eine monatliche Renteund/oder eine Einmalzahlung. Als einziger Anbieter solcher Verrentungsprodukteerwirbt das Frankfurter Unternehmen Immobilien in ganz Deutschland und wirddabei von seinem Mehrheitsaktionär, der Obotritia Capital KGaA mit Sitz inPotsdam, unterstützt.Aktuell hat die Deutsche Leibrenten mehr als 450 Immobilien in ihrem Eigentum.Das macht sie im Bereich der Immobilien-Verrentung zum Marktführer inDeutschland. Sie ist als einziges deutsches Unternehmen Mitglied in der EuropeanPensions and Property Asset Release Group (EPPARG).Pressekontakt:Thöring & StuhrKommunikationsberatung GmbHClaudia ThöringMittelweg 142 - D-20148 HamburgTel: +49 40 207 6969 82mobil: +49 170 2150 146Claudia.Thoering@corpnewsmedia.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/119738/4542009OTS: Deutsche Leibrenten Grundbesitz AGOriginal-Content von: Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG, übermittelt durch news aktuell