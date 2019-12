Studie: Zu geringe Investitionen haben Wachstumstempo verlangsamt

BONN (dpa-AFX) - Zu geringe öffentliche Investitionen seit der Finanzkrise haben das Wirtschaftswachstum in der Eurozone einer Studie zufolge spürbar gebremst.



Wären in den vergangenen Jahren mehr öffentliche Investitionen getätigt worden, so hätte dies für die Länder der Eurozone erhebliche Wachstums- und Wohlstandsgewinne mit sich gebracht, teilte die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung als Auftraggeberin der Untersuchung am Donnerstag mit.

Von einer kombinierten Investitions- und Lohnpolitik würden insbesondere die vier großen Volkswirtschaften der Eurozone Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien profitieren. Für Deutschland wäre nach der vom Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) erstellten Untersuchung eine Erhöhung der öffentlichen Investitionen seit 2014 ein um rund 1,3 Prozent höheres jährliches Bruttoinlandsprodukt möglich gewesen.

Mehr als zehn Jahre nach Ausbruch der letzten Finanzkrise fehlten noch immer wirtschafts- und finanzpolitische Instrumente, um die Eurozone im Fall einer erneuten Krise effektiv zu stabilisieren, kritisieren die Studienautoren. Anstatt Ungleichheiten abzubauen, setze man weiter auf Sparpolitik und Konkurrenz zwischen den Mitgliedsstaaten./hff/DP/zb