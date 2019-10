Studie empfiehlt Fleisch mit fragwürdiger Methodik (FOTO)

Hannover (ots) -Medienberichte über eine zweifelhafte Studie"Esst ruhig weiter Fleisch" - Zahlreiche Medien berichten dieserTage unter vergleichbaren Titeln über eine Studie, die scheinbarzeigt, dass wir aus gesundheitlichen Gründen unseren Fleischkonsumnicht reduzieren müssen. Doch diese Studie weist schwerwiegendemethodische Fehler auf, die die gesamten Ergebnisse obsolet machen.Für das Informations-Portal www.vegan.eu hat Dr. Guido F. Gebauerdie Studie im Original analysiert und kommt zu folgendem Ergebnis:"Die Autoren haben Fleischverzicht gar nicht untersucht, sondernsich ausschließlich auf eine nur sehr moderate Reduktion von Fleischum drei Mahlzeiten pro Woche konzentriert. Damit haben die Autorenihre Studie von vornherein so angelegt, dass sie mögliche positiveAuswirkungen von Fleischreduktion unterschätzen mussten. Zudem istder Panel aus 14 Personen, die die Empfehlungen beschlossen haben,gespalten gewesen. In den Medien wird leider nur dieMehrheitsposition berichtet, obwohl eine Minderheit fürFleischreduktion als Empfehlung abgestimmt hat. Ergebnis sind breitpublizierte, aber wissenschaftlich wie auch ethisch fragwürdigeEmpfehlungen. Die Autoren können in Wirklichkeit Fleisch nichtfreisprechen, weil sie Fleischverzicht überhaupt nicht untersuchthaben".Gebauer empfiehlt folgendes Gedankenexperiment zum Verständnis derKritik an der Studie:"Nehmen wir an, es wird die Reduktion von Rauchen um 5 Zigarettenpro Tag untersucht und nur ein moderater Effekt auf die Gesundheitgefunden. Könnte dies eine Rechtfertigung sein, das Rauchenfreizusprechen? Natürlich nicht. Denn der Vergleichsmaßstab deskompletten Rauchverzichts ist notwendig, um zu einer sinnvollenSchlussfolgerung zu gelangen. Wie beim Rauchen so beim Fleisch, derAusschluss des kompletten Fleischverzichts aus den Kalkulationenmacht die Empfehlungen der Autoren wissenschaftlich unhaltbar".Zusammengefasst sind dies die Hauptkritikpunkte an der Studie, dieim Artikel auf vegan.eu ausführlich begründet werden:- die Wissenschaftler haben die Auswirkungen von Fleischverzicht(vegetarisch) oder von Verzicht auf alle tierischen Lebensmittel(vegan) nicht untersucht. Die Wissenschaftler haben sichvielmehr ausschließlich auf eine Reduktion des Fleischkonsums umdrei Mahlzeiten pro Woche konzentriert. Stärkere Reduktionenhabe sie komplett aus ihren Berechnungen für ihre Empfehlungenausgeschlossen.- eine substantielle Minderheit der Panel-Mitglieder von über 20 %(3 von 14) empfiehlt dennoch Fleischreduktion. Dies wird einfachin der Zusammenfassung des Artikels verschwiegen und die Gründefür diese Minderheitenposition werden nicht dargelegt.- die Autoren berufen sich zur Begründung ihrer selektivenAuswertung auf laienpsychologische Annahmen, denen es anwissenschaftlichem Fundament fehlt. Sie glauben, dass einestärkere Fleischreduktion unrealistisch sei, weshalb sieFleischverzicht gar nicht erst untersucht haben. Gerade beiGewohnheits- und Suchtverhalten kann der komplette Verzichtjedoch leichter als die reine Reduktion. Denn die Reduktionkonfrontiert uns immer wieder mit den auslösenden Reizen, dieunseren Appetit auf den Konsum wieder wachrufen.- die Autoren geben allgemeine Gesundheitsempfehlungen, obwohl sienur drei Zielkriterien untersuchten haben (Todesfälle durchHerzkreislauf-Erkrankungen, Krebserkrankungen sowie Auftretenvon Diabetes). Es gibt Studien zu vielen weiterengesundheitlichen Auswirkungen von Fleischkonsum, die die Autorenignorierten. Dies ist aber unzulässig, wenn allgemeineEmpfehlungen für die Gesundheit abgeleitet werden sollen. Selbstwenn ein Faktor jeweils nur einen kleinen Einfluss auf einespezifische Erkrankung hat, dafür aber viele Erkrankungenpositiv beeinflusst, kann sich ein großer Gesamteffekt ergeben.Indem die Autoren andere mögliche Auswirkungen aus ihrenEmpfehlungen ausblenden, handeln sie selektiv und unterschätzendie Auswirkungen von Fleischreduktion auf die Gesundheit.- die Autoren zeigen letztlich, dass Fleischreduktion um dreiMahlzeiten statistisch signifikant mit weniger Todesfällenaufgrund von Herzerkrankungen und Krebserkrankungen und wenigerDiabetes-Erkrankungen einhergeht. Die Autoren diskutieren ihreErgebnisse danach aber weg, indem sie auf die nur geringe Stärkeder Zusammenhänge verweisen. Die Zusammenhänge sind aber deshalbgering, weil nur eine moderate Fleischreduktion untersuchtwurde. Die Zusammenhänge wären viel stärker gewesen, wenn dieAutoren Fleischverzicht einbezogen hätten.- die Autoren zweifeln die Ursächlichkeit der durch sie selbstgefundenen positiven Effekte von moderater Fleischreduktion an,weil Studien, die ganze Ernährungs-Muster untersuchten, stärkereEffekte fänden als Studien, die sich isoliert aufFleischreduktion beziehen. Viele Diät-Schemata gehen mit einerdeutlichen Fleischreduktion einher und zusätzlich werden alsgesund geltende Lebensmittel präferiert (z. B. Olivenöl). Warumsollte es da erstaunlich sein, dass solche komplexen Musterstärkere Effekte erzielen als isolierteFleischreduktionsstudien?- unter den 14 Panel-Mitgliedern gab es keine einzige vegetarischoder vegan lebende Person, obwohl unterErnährungswissenschaftlern Vegetarismus häufig ist. Letztlichhat eine Gruppe von 14 fleischessenden Personen entschieden,dass echter Fleischverzicht unrealistisch sei und man ihn dahergar nicht erst untersuchen müsse. Trotzdem stellten diesePersonen in den reinen Daten fest, dass selbst eine moderateFleischreduktion statistisch mit signifikant positivenAuswirkungen auf die Gesundheit verbunden ist. Im Anschluss hatder Panel per Mehrheitsbeschluss beschlossen, dass dieserpositive Effekt irrelevant sei und jeder so weiter Fleisch essensolle, wie er wolle. Derweil berichten Medien, dass derHauptautor der Studie vorher für die Lebensmittelindustrie tätiggewesen sei, dies aber als Interessenskonflikt nicht benannthabe.Für Gebauer, der alle Studien zu Fleisch und veganer Lebensweiseliest, ist dies eine der schlechtesten und tendenziösestenwissenschaftlich publizierten Studien, der er begegnet sei.Bedenklich sei aber auch, wie einfach durch derartige einseitigeStudien Stimmungen für Fleischkonsum geschaffen werden könne. Diessei in Anbetracht der negativen Auswirkungen von Fleisch aufGesundheit, Klima und Tierwohl bedauerlich. Ein bisschen erinnere ihndiese Studie an Wissenschaftler, die jahrzehntelang mit ähnlichselektiven Betrachtungsweisen das Rauchen für unschädlich erklärthätten.Vegan.eu veröffentlicht diese Analyse auch als Presseerklärung inder Hoffnung, dadurch die Aufmerksamkeit von Journalisten auf dietatsächlichen Studien-Inhalte und deren eigenständige Überprüfunglenken zu können.Dies geschieht, weil die bisherigen Medienberichte leider einhochgradig falsches Bild der Studie und ihrer Ergebnisse gelieferthaben und zu befürchten ist, dass das Klima und die betroffenenMenschen gesundheitlichen Schaden erleiden könnten, wenn sie sich anden publizierten Ergebnissen orientieren würden.Die ausführliche Analyse mit Zahlenangaben kann hier bei vegan.eunachgelesen werden: http://ots.de/RBuJs6