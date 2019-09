Studie deckt auf: Große Probleme bei Eltern zwischen Elternzeit und Kita-Beginn

--------------------------------------------------------------Zur Elterngeldstudiehttp://ots.de/nDxjgy--------------------------------------------------------------Berlin (ots) - Viele Eltern stehen zwischen dem Ende derElternzeit und dem Beginn des Kita-Jahres vor finanziellen Problemen,wie die aktuelle Elterngeld- und Elternzeitstudie von Elterngeld.deaufgedeckt hat.Kita-Plätze sind rar und stehen fast immer erst ab August zurVerfügung. Je nachdem wann das Kind geboren wurde, entsteht zuerstdie Betreuungslücke und dann kommt es zum finanziellen Engpass, denndas eingeplante Gehalt bleibt aus.Die Elternzeit dauert in der Regel 12 bis 14 Monate. Bei derPlanung übersehen die Eltern häufig, dass in vielen Einrichtungen dieKinderbetreuung erst Anfang August beginnt. Vorausgesetzt, es gibtüberhaupt einen Platz. Im Zweifel gilt es ein paar Monate zuüberbrücken. Dabei gibt es jedoch eine Schwierigkeit: Der Arbeitgebermuss dem Antrag auf die Verlängerung der Elternzeit nicht zustimmen,wenn nicht direkt die ersten 24 Lebensmonate des Kindes beantragtwurden. Mit Pech kommt es zur Ablehnung und nicht jeder hat Familie,die die Betreuung des Nachwuchses übernehmen kann. Nicht selten führtdiese Konstellation zur Kündigung. So ist es einigen Teilnehmern derneuesten Studie zum Thema Elternzeit und Elterngeld desFamilienportals Elterngeld.de widerfahren.Wird die Verlängerung der Elternzeit gewährt, fehlt das Gehalt undElterngeld gibt es auch nicht mehr. Anspruch auf Arbeitslosengeldgibt es nicht, denn man müsste sofort seinen neuen Job antretenkönnen.Eine weitere Möglichkeit besteht darin, den Anspruch auf denKitaplatz einzuklagen, sofern denn tatsächlich freie Plätze verfügbarsind. Der zugewiesene Platz muss dabei wohnortnah sein, bedeutet zuFuß oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in weniger als einerhalben Stunde erreichbar sein. Um einen Platz einklagen zu können,bedarf es einer Vermittlungsabsage des Jugendamtes. Zeitgleich mitder Bewerbung in der Betreuungseinrichtung sollten Eltern daher denBetreuungsbedarf auch beim Jugendamt anmelden, um ihrenRechtsanspruch wahrnehmen zu können.Über die Studie: Im Zeitraum vom 07. Juni bis 14. August 2019nahmen 1.254 Eltern an der Online Elterngeld- und Elternzeitstudie2019 teil. 93% der Teilnehmer waren Frauen, nur 7% waren Männer. DieStudie ist einsehbar unter:https://www.elterngeld.de/elterngeldstudie/Pressekontakt:Patrick Konradfabulabs GmbHPappelallee 78/7910437 BerlinTelefon: 030-48331204Email: patrick@fabulabs.deOriginal-Content von: fabulabs GmbH, übermittelt durch news aktuell