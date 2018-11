Studie beweist: Personal meist für Unternehmenskrise verantwortlich

Köln (ots) - Aktuelle Untersuchung der Paragon Systemhaus GmbHdeckt auf, an welchen Schnittstellen Unternehmen in die Kriseschlittern könntenDas Personal ist eine der möglichen Hauptursachen für Incidents inUnternehmen. Davon ist fast die Hälfte der IT Experten überzeugt, dieim Auftrag der Paragon Systemhaus GmbH (www.paragon-systemhaus.de) umihre Meinung gebeten wurden. "Die Gefahrenquelle Mensch ist immens:Unachtsamkeit, Vergesslichkeit, fehlende Ausbildung,Unberechenbarkeit - das Unternehmensmanagement ist enorm gefordert,diese Bedrohung unter Kontrolle zu halten", warnt Kay Wolf, ITBerater der Paragon Systemhaus GmbH. Vor allem den Outsourcing-Trendnennt Wolf als Gefahrenquelle: "Wenn Unternehmensthemen ausgelagertwerden entsteht Unkenntnis, entweder durch unzureichendes technischesKnow-how, durch unzureichendes Wissen über die eigenen internenProzesse oder durch fehlendes Know-how über Prozesse beim Kunden.Doch auch Dienstleister, wie etwa die Putzfrau kann aus UnachtsamkeitStecker ziehen. Das Personal ist und bleibt einfach der Dreh- undAngelpunkt", so Wolf.Ursachen für Notfälle breit gefächertDoch ein Ausfall in der Produktion kann auch technische Ursachenhaben. Ernsthaft gefährlich für laufende Prozesse kann beispielsweiseder falsche Gebrauch von Software werden. Diese Annahme bestätigen 41Prozent der über das Systemhaus befragten Experten. "Tatsächlich istes beispielsweise für einen Online-Shop eine absolute Katastrophe,wenn eine Software nicht mehr funktioniert. Oder wenn etwa dieAbrechnung durch einen Bankdienstleister nicht mehr stattfinden kann,da eine Software-Schnittstelle fehlt", erklärt Wolf. Diese oderähnliche fehlerhaften Softwarekomponenten können zu "Verstimmungen"in Systemen führen. Ursache dafür sind oft Programmierfehler. Grunddafür ist manchmal sogar, dass aufwändige Tests nicht durchgeführtwurden. Doch Tests sind schnell überlebenswichtig, sonst kann derAustausch von Daten im Anschluss eventuell sogar unmöglich werden.Das Zusammenspiel aller Komponenten beachtenGenerell sollten Unternehmen immer das Zusammenspiel allerfirmenrelevanter Komponenten beachten. So kann die Störung imZusammenspiel von Hard- und Software beispielsweise fatale Folgenhaben. Doch auch Businessentscheidungen dürfen nicht unterschätztwerden. Sie wirken sich selten direkt aus, sind jedoch mittel- bislangfristig schnell entscheidend. Beeinflussen kann die Umsetzung vongesetzlichen Vorgaben, materielle und finanzielle Sachzwänge oderbeispielsweise eine Änderung der Strategie. Lediglich 9 Prozent derBefragten sind sich dieser Tatsache allerdings bewusst. Etwa jedersiebte sieht schließlich realitätsfremde Prozesse als ursächlich fürSchwierigkeiten im Unternehmen. "Ausgelöst werden kann eine Krise aufviele Arten und meist kommen verschiedene Faktoren zusammen. Für dasUnternehmensmanagement ist es vor allem wichtig, alle möglichenHerausforderungen immer im Blick zu halten. Nur so kann der lebendigeOrganismus, den ein Unternehmen nun mal darstellt, vor möglichenschwerwiegenden Folgen bewahrt werden", so Wolf.Die Paragon Systemhaus GmbH (www.paragon-systemhaus.de) istführender Spezialist für die Optimierung, Migration undModernisierung von Mainframe-Computersystemen. Komplexe IT-Umgebungenwerden durch Business Automation agil, effizient und transparent andie aktuellen Erfordernisse angepasst. Paragon setzt spezifischeLösungen mit künstlicher Intelligenz, maschinellem Lernen undCognitive Computing in eigener Forschung & Entwicklung um. IncidentManagement und Change-Management mit kürzesten Reaktionszeiten inglobalen IT-Projekten gehören zu den Fachkompetenzen von Paragon,neben eigener Software-Entwicklung in den unterschiedlichenArchitekturmodellen. Das Expertenteam hat bereits weltweite Projektefür führende Konzerne aus vielerlei Branchen betreut und erfolgreichbeendet.Weitere Informationen:Paragon Systemhaus GmbH, Hermann-Heinrich-Gossen-Str. 3, 50858 Köln,Tel.: +49 (0) 2234 97994-0, Fax: +49 (0) 2234 97994-29,E-Mail: mail@paragon-systemhaus.de, Web: www.paragon-systemhaus.dePR-Agentur: euromarcom public relations GmbH, Tel. 0611/973150,E Mail: team@euromarcom.de, www.euromarcom.deOriginal-Content von: PARAGON Systemhaus GmbH, übermittelt durch news aktuell