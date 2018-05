Studie bestätigt bestmöglichen Schutz vor Verlusten bei Börseneinbrüchen durch Rebalancing-Ansatz (FOTO)

Berlin (ots) -- Studie des unabhängigen Instituts für Vermögensaufbau (IVA)vergleicht Rebalancing mit anderen Risikomanagementansätzen- Anleger profitieren bereits seit mehreren Jahren bei quirion,der digitalen Geldanlage der Quirin Privatbank, durchRebalancing von Verlustbegrenzung bei Börseneinbrüchen"Die Begrenzung von Verlusten bei Börseneinbrüchen gelingt in denmeisten Marktphasen durch einen Rebalancing-Ansatz, wie wir ihn beiquirion nutzen, besser als bei Robo-Advisern mit anderenRisikomanagementansätzen", erklärt Professor Dr. Stefan May, Leiterdes Anlagemanagements bei quirion und Kapitalmarktforscher an derTechnischen Hochschule Ingolstadt.Eine Studie des unabhängigen Instituts für Vermögensaufbau (IVA)in München bestätigt dies anhand eines konkreten Beispielfalls:Untersucht wurde darin, ob die Auswirkungen des Börseneinbruchs EndeJanuar 2018 auf Kundendepots verschiedener Robo-Advisergrundsätzlicher oder eher zufälliger Natur waren. Verglichen wurdendazu zwei fundamental unterschiedliche Anlagestrategien: auf dereinen Seite das so genannte Rebalancing, wie es von quirion, derdigitalen Geldanlage der Quirin Privatbank, zuerst in Deutschlandeingeführt wurde. Und auf der anderen Seite das quantitativeRisikomanagement, wie es von manchen anderen Robos favorisiert wird."Kurseinbrüche an den Aktienbörsen waren und sind nichtsystematisch vorhersehbar und beherrschbar. Deshalb halten wir beiquirion zur Risikobegrenzung den Rebalancing-Ansatz für am bestengeeignet. Die Studie des IVA kommt nun zum gleichen Ergebnis", soProf. Dr. May weiter.Beim Rebalancing wird eine auf das Risikoprofil des Anlegersabgestimmte Aktienquote von beispielweise 50 Prozent im Depotregelmäßig überprüft. Nimmt der Aktienanteil dann etwa durchsteigende Kurse an den Börsen zu, wird durch Aktienverkäufe die Quotevon 50 Prozent des Depotwerts wiederhergestellt ("rebalanced"). Beimquantitativen Risikomanagement spielt eine feste Aktienquote hingegenkeine Rolle. Vielmehr wird nach einer an den Börsen gemessenenRisikokennzahl wie zum Beispiel Volatilität oder Value at Riskbestimmt, wie viele Aktien ins Depot der Anleger wandern. Dasbedeutet: Sind die Schwankungsbreiten (Volatilität) an den Börsengering, kann der Aktienanteil in Kundendepots durch den Robo-Advisorstetig und auch etwa deutlich über 50 Prozent angehoben werden. Daskann bei plötzlich einbrechenden Kursen dann aber erhebliche Folgenhaben. "Es kann davon ausgegangen werden, dass bei dieserAnlagestrategie auch in Zukunft stärkere Verwerfungen auftretenkönnen als bei einem strategischen Rebalancing-Ansatz mit konstanterAktienquote", erklärt Dr. Andreas Beck, Leiter des IVA. "DieErgebnisse unseres dazu durchgeführten Simulationsexperiments weisendeutlich auf die zusätzlichen systemimmanenten Risiken einerschwankenden Aktienquote hin."Professor Dr. May warnt zudem vor den Folgen falscher Versprechenbei der Geldanlage: "Werden bei Anlegern Erwartungen geweckt, diespäter nicht erfüllt werden können, droht ähnlich wie beim Börsengangder Telekom ein nachhaltiger Schaden für die Aktienkultur inDeutschland. Daher gaukeln wir Anlegern bei quirion nicht vor, siekönnten von den Renditechancen des Aktienmarkts profitieren, ohneRisiken in Kauf nehmen zu müssen - obwohl sie genau das sehnlichstwünschen. Aber wir können quirion-Anlegern den zu ihrem Profiloptimalen Risikoschutz vor Börseneinbrüchen geben."Über quirion:quirion ist die digitale Geldanlage der Quirin Privatbank AG undeiner der führenden Robo-Advisor in Deutschland. quirion ermöglichtAnlegern eine einfache, günstige und sichere Vermögensanlage imInternet. Schon ab 10.000 Euro können Anleger von den Vorteilen derHonorarberatung - Unabhängigkeit, Transparenz und Einsatzkostengünstiger, effizienter Anlageprodukte - profitieren. Gegründetwurde quirion im November 2013 von Karl Matthäus Schmidt, demVorstandsvorsitzenden der Quirin Privatbank AG, und Anna Voronina,der Leiterin von quirion. Schmidt gilt in der Branche als Vorreiterund Querdenker: Vor quirion revolutionierte er bereits zweimal denBankenmarkt - mit der Gründung des ersten Onlinebrokers, CortalConsors, und der Gründung der ersten Honorarberaterbank Deutschlands,der Quirin Privatbank AG.Pressekontakt:Aileen WagefeldUnternehmenskommunikationQuirin Privatbank AGKurfürstendamm 11910711 BerlinTelefon: +49 (0)30 89021-486E-Mail: aileen.wagefeld@quirinprivatbank.deOriginal-Content von: quirion - eine Marke der Quirin Privatbank AG, übermittelt durch news aktuell