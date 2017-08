Studie bestätigt Wissenschaft und zeigt neues Kopfhautproblem bei Männern (FOTO)

Bielefeld (ots) -- Juckende Kopfhaut schlimmer als Schuppen- Fast jeder zweite Mann greift bei Schuppen zum falschen ShampooEine juckende Kopfhaut ist nach Haarausfall und vor Schuppen dasgrößte Kopfhautproblem bei Männern. Zu diesem Ergebnis kommt jetzteine repräsentative GfK-Umfrage unter 1.000 deutschen Männern. 47Prozent der Befragten setzen demnach bei ihrer Shampoo-Wahl auf einProdukt mit Anti-Schuppen-Wirkung. Produkte in diesem Segment lassensich laut Markt-Zahlen gut verkaufen. Rund die Hälfte aller Käuferist nach GfK-Ergebnis allerdings mit der Produktleistung nichtzufrieden. Immerhin gibt jeder zweite Verwender vonAnti-Schuppen-Shampoos an, eine trockene Kopfhaut oder gar keineSchuppen zu haben. Das Männer-Magazin GQ berichtete jüngst sogar überdie entfettende Shampoo-Wirkung und hinterfragt damit dieWerbeaussage "Deutschland wird schuppenfrei", die von einemamerikanischen Konzern derzeit in Deutschland verbreitet wird. Fragtman führende Dermatologen, so empfehlen sie häufig, dass diesogenannten trockenen, sehr kleinen Schuppen nicht mitAnti-Schuppen-Wirkstoffen, die für große fettige Schuppen entwickeltsind, behandelt werden sollten. In Amerika gehörenAnti-Schuppen-Shampoos daher sogar zur Kategorie der Medizinprodukteund müssen vor entsprechenden Nebenwirkungen warnen. Die Zahl derBetroffenen mit trockener und juckender Kopfhaut steige laut Expertenauch hierzulande stark an und der Juckreiz sei eine Art Hilferufeiner gereizten Haut. Tägliches Duschen, Stress, Umwelteinflüsse undandere Auslöser führten zu trockener Haut und unangenehmem Juckreizauf dem Kopf. Dermatologen empfehlen daher besonders milde undschonende Produkte ohne Anti-Schuppen-Formel. Die vorliegendeGfK-Studie bestätigt die vorherrschende Vermutung der Wissenschaft,wonach eine trockene, häufig juckende Kopfhaut, nach Haarausfall dasneue Hauptproblem für Männerköpfe ist und damit noch vor Schuppenrangiert.Pressekontakt:Marcel KlöppingTel.: +49 (0) 521 8808-226E-Mail: pr@dr-kurt-wolff.deOriginal-Content von: Dr. Wolff-Gruppe, übermittelt durch news aktuell