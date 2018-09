Studie bestätigt Negativtrend: Kinder spielen immer weniger draußen

Düsseldorf (ots) -Eine unabhängige, von Kamik in Auftrag gegebene Studie, hat dasSpielverhalten von Kindern zwischen drei und zwölf Jahren untersucht.Das Ergebnis: In Deutschland verbringen Kinder 25 Prozent wenigerZeit damit, draußen zu spielen, als ihre Eltern während ihrerKindheit. Einer der Hauptgründe ist ein durchgetakteterTerminkalender, der schon in jungen Jahren zu regelrechtemFreizeitstress führen kann. Um dem entgegenzuwirken, hat Kamik dieglobale Initiative Free Play Outside ins Leben gerufen. Sie sollFamilien dazu ermutigen, wieder öfter nach draußen zu gehen undKindern mehr Freiheit zum Spielen zu ermöglichen. Das Gesicht derInitiative in Deutschland ist die Schauspielerin und zweifache MutterNina Bott, die sich dafür einsetzt, dass Kinder mehr Zeit beimSpielen im Freien verbringen.Bei der Studie wurden Mütter zu ihrem früheren Spielverhalten unddem ihrer eigenen Kinder befragt. Die Mehrheit gab dabei an, dieschönsten Kindheitserinnerungen während des Spielens im Freien mitFreunden oder Geschwisterkindern gesammelt zu haben. DieseErinnerungen weckten bei den Befragten starke Gefühle von Freude,Freiheit und Abenteuerlust (mehr als 60% in Deutschland). Ihreeigenen Kinder machen hingegen andere Erfahrungen: In Deutschlandverbringen sie 25% weniger Zeit damit, draußen frei zu spielen.Dennoch fallen die Ergebnisse positiver aus als in den anderenLändern, die an der Umfrage teilnahmen. So liegt der Wert in den USAbei 35 Prozent, in Kanada bei 38 Prozent und Norwegen bei 40 Prozent.Insgesamt verbringen deutsche Kinder fast 11 Stunden pro Woche beimfreien Spielen. Damit schneidet Deutschland auch hier besser ab (USA:9 Stunden; Norwegen: 9 Stunden; Kanada: 7 Stunden).Markenbotschafterin Nina Bott unterstützt die Initiative Free Playvon Kamik und erklärt, wieso es für Kinder besonders wichtig ist,draußen frei zu spielen: "Ich habe es als Kind selbst immer geliebt,den ganzen Tag im Freien zu verbringen. Dort habe ich Erinnerungengesammelt, die mich mein Leben lang begleiten. Genau diese Erfahrungmöchte ich auch meinen Kindern ermöglichen - einfach rausgehen unddas Abenteuer, den Spaß in der Natur erleben." Dabei solle man dieKinder auch mal ohne eine feste Beschäftigung spielen lassen, damitsie eigene Interessen entwickeln und ihre Phantasie frei entfaltenkönnen, so die Schauspielerin. Genau das steht auch im Fokus derInitiative, die dazu aufrufen will, Kindern eine kreative Pause imGrünen ohne Stress und Termine zu ermöglichen.Das sind die wichtigsten Ergebnisse der Umfrage:- In Deutschland geben 58 Prozent der befragten Eltern an, inihrer Kindheit jeden Tag draußen gespielt zu haben, während nur 33Prozent ihrer Kinder dies heute tun.- Obwohl die Umfrageergebnisse einen allgemeinen Rückgang desfreien Spielens belegt, hat Deutschland bei der Anzahl der Stunden,die Kinder draußen im Freien verbringen, im Vergleich zu den anderenTeilnahmeländern mit fast 11 Stunden pro Woche am bestenabgeschnitten.- Im Durchschnitt üben Kinder im Alter zwischen drei und zwölfJahren vier regelmäßige Freizeitaktivitäten (Hobbies) pro Woche aus- Über 80 Prozent der Kinder sind in Deutschland für mindestenseine regelmäßige Freizeitaktivität pro Woche angemeldet, meistens füreine sportliche Aktivität.Ein Video zur Initiative "Free Play" finden Sie hier:https://ogilvy.egnyte.com/dl/aAWlBTBEIlÜber Kamiks Free Play UmfrageAn der globalen Studie nahmen Mütter von Kindern im Alter von 3-12Jahren in den USA, Kanada, Deutschland und Norwegen teil. Ziel wares, ihre Einstellung zum freien Spielen draußen im Vergleich zu ihrenKindern zu messen und die Generationsunterschiede bei den OutdoorAktivitäten von Jugendlichen zu ermitteln.Befragt wurden insgesamt 750 Frauen ab 24 Jahren zu ihrenpersönlichen Spielmustern als Jugendliche sowie zu den aktuellenSpielmustern ihrer Kinder. Die Umfrage wurde vom 3. bis 16. August2018 vom Marktforschungsunternehmen Ipsos im Auftrag von Kamikdurchgeführt.Über KamikKamik fertigt ein komplettes Sortiment an nordamerikanischinspirierten Outdoor-Stiefeln und Schuhen. Stabil, zuverlässig undrobust sind diese Produkte dafür bekannt, dass sie die Füße das ganzeJahr über warm und trocken halten, sowohl im Sommer als auch imeisigen Winter. Genfoot, die Muttergesellschaft von Kamik, ist ein120 Jahre altes, in Montreal ansässiges, Unternehmen mit rund 400Mitarbeitern in seinen Fabriken in Québec, Ontario und New Hampshire.In Deutschland betreibt Genfoot seit 2005 ein Verkaufsbüro, der ersteSchritt in den europäischen Markt. Kamik Stiefel und Schuhe sindinzwischen in über 10.000 Verkaufsstellen in 30 Ländern erhältlich.Mehr zu Kamik und der Free Play Initiative auf http://www.kamik.comoder unter dem Hashtag #FreeYourPlay auf Facebook und Instagram.