Studie belegt ungerechte Notenvergabe im Jura-Staatsexamen: Frauen und Migranten benachteiligt (FOTO)

Hamburg (ots) -Frauen und Migranten haben es in den mündlichen Abschlussprüfungenfür das Jura-Staatsexamen schwerer als deutschstämmige Männer. Daszeigt eine Auswertung von 18.000 Staatsexamen in Nordrhein-Westfalen,die der Wochenzeitung DIE ZEIT vorab vorliegt.Sie stammt vom Psychologen Andreas Glöckner (FernuniversitätHagen), dem Juristen Emanuel V. Towfigh (EBS Law School Wiesbaden)und dem Ökonomen Christian Traxler (Hertie School of Governance).Die Abschlussnote in Jura setzt sich aus schriftlichen undmündlichen Noten zusammen. Während die schriftlichen Examenanonymisiert korrigiert werden, kennen die Kommissionsmitglieder dernachfolgenden mündlichen Prüfung die Ergebnisse der schriftlichenExamen. Für die Studie haben die Autoren nun Kandidatinnen undKandidaten mit identischen schriftlichen Prüfungsergebnissenverglichen."Mit hoher Wahrscheinlichkeit schnitten Frauen und Prüflinge mitMigrationshintergrund bei der abschließenden mündlichen Prüfungschlechter ab", so Emanuel V. Towfigh im Interview der ZEIT. "DieKommission entscheidet also gleichsam, dass sie Männer häufiger fürPrädikatsjuristen hält als Frauen."Die Daten zeigten zudem, dass Frauen nicht schlechter abschnitten,sobald eine einzige Frau mit in der Kommission sitze. Man könne denPrüfungsämtern, die die Kommissionen zusammensetzten, daher "nurempfehlen: besser in jeder Kommission eine Frau als in jeder zweitenzwei", so Towfigh. Noch besser sei es allerdings, wenn dieKommissionsmitglieder der mündlichen Prüfung die Noten derschriftlichen Examina nicht kennten. "Dann wären sie dem Prüflinggegenüber unvoreingenommener", sagt Towfigh. Von dieser blindenNotenvergabe sollten alle Bundesländer überzeugt werden.