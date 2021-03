Studie belegt: Regionaler Fokus der Volksbank Dreieich eG weiter im Trend

Dreieich (ots) - Für die Kunden vor Ort: Volksbank Dreieich eG setzt erfolgreich auf die Mischung aus digitaler und persönlicher KundenbetreuungDie Volksbank Dreieich eG (www.vobadreieich.de) verzeichnet nach eigenen Angaben eine wachsende Nutzung ihrer Online-Services, auch bedingt durch die Covid-19-Pandemie. Gleichzeitig betont sie aber den weiterhin hohen Zuspruch zu stationär-regionalen Angeboten. Vor allem der persönliche Kontakt zu den Berater*innen der Bank sei gefragt. Trotz anhaltendem Wachstum im Online-Bereich zeigt die Entwicklung damit die weiterhin hohe Relevanz der genossenschaftlichen Beratungsleistung.Großteil der Kunden fordert eine regionale BankLaut einer aktuellen Studie der Unternehmensberatung eurogroup Consulting (EGC), an der 1.000 ausgewählte Bankkunden aus Deutschland teilgenommen haben, bezeichnen sich 43 Prozent der Bankkunden als "digitale Kunden". Gleichzeitig fordert der Großteil der Befragten (84 Prozent) mehr regionalen Einsatz "ihrer" Bank. Für die Volksbank Dreieich eG ist das kein Spannungsfeld, sondern eine funktionierende Ergänzung: Sie weiß um ihre Bedeutung als regionale Bank. und unterstützt ihre Region gerne, etwa mit speziell aufgelegten Kreditprogrammen für die Unternehmen vor Ort. Parallel baut sie jene digitale Struktur auf, die der einzelne Kunde fordert. Dazu gehört zum Beispiel die Möglichkeit, über verschiedene Kanäle Kontakt zur Bank aufzunehmen oder auch der Einsatz spezieller Features, wie der VR-BankingApp oder der Möglichkeit, Echtzeit-Überweisung via Kwitt zu tätigen.Die Volksbank Dreieich eG bietet nicht nur Kunden aus ihrem Geschäftsgebiet, wie zum Beispiel Kunden aus Neu-Isenburg, Dietzenbach, Langen, Sprendlingen, Eppertshausen oder Egelsbach, an, die Online-Lösungen des Hauses zu testen. Jeder kann im Rahmen eines Testes herausfinden, ob Online-Banking das Richtige ist, zum Beispiel mit dem Online-Banking-Testzugang der Volksbank Dreieich eG unter www.vobadreieich.de/banking-privatedemo/entry. Dazu lohnt sich ein Blick auf die anderen Apps. www.vobadreieich.de/apps (https://www.vobadreieich.de/banking-service/vr-bankingapp---mehr/apps.html)Regionale Bank vor OrtVor Ort ist die Bank hauptsächlich Partner in Finanzfragen. Das ist zumindest die Meinung von 47 Prozent der im Rahmen der Studie befragten Bankkunden. Knapp 40 Prozent sehen die Bank darüber hinaus als Bestandteil des regionalen Netzwerks. Auch die Volksbank Dreieich setzt als Genossenschaftsbank auf Regionalität. Die Bank ist dort zu Hause, wo auch ihre Mitglieder und Kunden zu Hause sind. Die Förderung der Mitglieder und die Stärkung der Region sind Grundprinzipien des Geschäftsmodells - genauso wie das Engagement für soziale Projekte vor Ort.Als Bestandteil der Region unterstützt sie ihre Kunden zum Beispiel auch mit sozialen Aktivitäten, wie über das Crowdfunding-Portal "mit Herz für die Region". So bildet die Bank ein funktionierendes, weitreichendes regionales Netzwerk, von dem auch die Mitglieder und Kunden der Bank profitieren. Indem die Berater*innen der Volksbank Dreieich eG vor Ort und online für Gespräche zur Verfügung stehen, schaffen sie die Verbindung zwischen regionalem Fokus und der digitalen Zukunft.Mehr über die Mitgliedschaft bei der Volksbank Dreieich eG unter www.vobadreieich.de/mitgliedschaftPressekontakt:Kontakt: Volksbank Dreieich eG,Offenbacher Str. 2, 63303 Dreieich-Sprendlingen,06103 95 3000, kontakt@vobadreieich.deOriginal-Content von: Volksbank Dreieich eG, übermittelt durch news aktuell