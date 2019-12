Studie belegt - Leitungswasser liefert kaum Mineralstoffe (AUDIO)

Bonn (ots) - Anmoderationsvorschlag:Wasser kann nicht nur den Durst löschen, sondern auch wichtige Mineralstoffe wieKalzium oder Magnesium liefern. Aber funktioniert das auch mit Leitungswasser?Oder welches Wasser liefert die meisten Mineralstoffe? Eine Studie hat jetzt malunser Leitungswasser aus ernährungswissenschaftlicher Sicht unter die Lupegenommen. Jessica Martin hat für uns die Ergebnisse.Sprecherin: Ernährungswissenschaftlich hat Leitungswasser gegenüber anderenHeil- und Mineralwässern einen Nachteil. Es enthält kaum Mineralstoffe, wie dieaktuelle Studie des Kompetenzzentrums Mineral- und Heilwasser an der LeibnizUniversität Hannover bestätigt. Dazu erklärt der Leiter, Prof. Andreas Hahn:O-Ton 1 (Prof. Dr. Andreas Hahn, 38 Sek.): "Wir haben eine Pilotstudie in 35Haushalten im Raum Hannover durchgeführt und dort das Leitungswasser untersucht.Und zwar so, wie es eben im Haushalt in der Küche aus dem Wasserhahn kommt. Daswaren sehr, sehr unterschiedliche Wässer: Sehr weiche Wässer 1,8 Grad deutscherHärte bis eben hin zu sehr harten Wässern mit 24 Grad deutscher Härte. Und das,was sich dabei zeigt, ist, dass die weichen Wässer mit bis etwa 17 Graddeutscher Härte sehr wenig Mineralstoffe enthalten. Das ist aber im Grundegenommen nicht verwunderlich, da die Mineralstoffe Kalzium und Magnesium jaentscheidend zur Wasserhärte beitragen."Sprecherin: Trotzdem kommt bei Haushalten mit hartem Leitungswasser oft auch nurmagnesium- und kalziumarmes Wasser an. Der Grund:O-Ton 2 (Prof. Dr. Andreas Hahn, 24 Sek.): "Dann hatten viele HaushalteEnthärtungsanlagen, um ihr Wasser weicher zu machen, einfach mit dem Zweck,Waschmaschine und andere Haushaltsgeräte nicht zu schnell verkalken zu lassen.Das heißt, diese Systeme senken den Mineralstoffgehalt enorm und im enthärtetenWasser waren dann etwa 75 Prozent weniger Kalzium und Magnesium enthalten, alsoletzten Endes auch wieder keine nennenswerten Mengen."Sprecherin: Der Beitrag zu einem ausgeglichenen Mineralstoffhaushalt ist damitverschwindend gering. Denn die empfohlene Zufuhr an Kalzium liegt bei 1.000Milligramm am Tag, für Magnesium bei Frauen bei 300 und bei Männern bei 350Milligramm. Ein Großteil des täglichen Bedarfs lässt sich über Wässer decken,wenn man zu den richtigen greift.O-Ton 3 (Prof. Dr. Andreas Hahn, 32 Sek.): "Besonders reich an Mineralstoffensind Heilwässer und auch viele Mineralwässer. Das kann der Verbrauchereigentlich leicht erkennen. Das heißt, auf dem Etikett ist derMineralstoffgehalt ersichtlich. Heilwässer gelten dann als kalziumreich, wennsie mindestens 250 Milligramm pro Liter enthalten. Das heißt, schon ein Vierteldes Tagesbedarfs kann man nebenbei decken, wenn man einen Liter dieser Wässertrinkt. Bei Magnesium ist es so, dass Heilwässer ab 100 Milligramm alsmagnesiumreich gelten. Und damit deckt man sogar ein Drittel des Tagesbedarfs."Abmoderationsvorschlag:Informationen zur Studie finden Sie auch noch mal auf der Internetseite vomKompetenzzentrum für Mineral- und Heilwasser der Universität Hannover. Mehr überHeilwässer und ihre Mineralstoffe erfahren Sie unter www.heilwasser-ratgeber.de.Pressekontakt:Informationsbüro HeilwasserAnke Gebhardt-Pielen/Corinna DürrVon-Galen-Weg 9, 53340 Meckenheimpresse@heilwasser.comTel.: 02225/8886791 bzw. 0228/36029120Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/78527/4475089OTS: Informationsbüro HeilwasserOriginal-Content von: Informationsbüro Heilwasser, übermittelt durch news aktuell