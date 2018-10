Studie belegt: Die Deutschen sparen aus Prinzip - und haben auch noch Spaß dabei (FOTO)

Berlin (ots) -Am 30. Oktober ist Weltspartag. Traditionell plündern dieDeutschen dann wieder ihre Sparschweine und bringen ihr Erspartes zurBank. Aber wo kommt dieses Geld eigentlich her? Wie schaffen es dieMenschen, trotz hoher Lebenshaltungskosten immer noch etwasbeiseitezulegen? Eine Umfrage im Auftrag von idealo zeigt: DieDeutschen sind Schnäppchenjäger aus Prinzip.Ob klassischer Schlussverkauf, Coupons oder Preisvergleich imInternet: 97 Prozent der Deutschen nutzen regelmäßig zumindest eineSparmethode. Fast jeder achtet also beim Einkaufen aufs Geld - selbstdie Besserverdienenden. Überraschend: Die Deutschen sparen nicht nur,um sich einen schönen Urlaub, ein neues Auto oder eine Immobilieleisten zu können, sondern vor allem aus Prinzip. Neun von zehnBefragten geben an, nicht mehr ausgeben zu wollen als nötig. Undganze 72 Prozent haben sogar Spaß am Sparen. Sparsamkeit undPreisbewusstsein sind in Deutschland offenbar weit verbreitet - undzwar keineswegs nur in Schwaben.Verbraucher finden die attraktivsten Angebote im InternetDoch wie genau sparen die Deutschen? Die idealo Umfrage zeigt: Amhäufigsten wird immer noch der klassische Schlussverkauf genutzt.Immerhin sieben von zehn Befragten kaufen regelmäßig im Sale ein, umGeld zu sparen - vor allem bei Mode und Accessoires. Amunbeliebtesten hingegen sind Outlet-Center. Nur 30 Prozent nehmenregelmäßig die oft weite Fahrt zum nächsten Werksverkauf auf sich.Auch das Einlösen von Coupons gehört nicht zu den beliebtestenMethoden, mehr als die Hälfte der Befragten verwendet nur selten odernie Rabattgutscheine aus Zeitschriften und Zeitungen.Nach wie vor sehr beliebt ist das klassische Prospekt mitSonderangeboten. 69 Prozent der Befragten nutzen solche Broschüren,vor allem vor dem Kauf von Artikeln des täglichen Bedarfs wieNahrungsmitteln oder Drogerieartikeln. Ähnlich verbreitet wieProspekte sind inzwischen aber auch Preisvergleichsseiten im Internet- 67 Prozent der Befragten nutzen Portale wie idealo, um beimShopping Geld zu sparen. Insgesamt finden Schnäppchenjäger denOnline-Handel inzwischen sogar oft lukrativer als den stationärenHandel. Zwar stoßen die Befragten im Alltag etwa gleich häufig aufAngebote im Ladengeschäft und online, nämlich zu jeweils 33 Prozent.Die attraktivsten Angebote aber gibt es für fast jeden Zweiten imInternet. Der stationäre Handel hat nur für 13 Prozent der Befragtendie Nase vorn, der Rest ist unentschlossen.Eltern und Besserverdienende sparen besonders gernFast jeder achtet beim Einkaufen auf den Preis - aber nicht allebevorzugen die gleichen Sparmethoden. Preisvergleichsportale imInternet werden zum Beispiel deutlich mehr von Männern verwendet alsvon Frauen (72 bzw. 62 Prozent), Treuepunkte hingegen sind bei denFrauen beliebter (69 bzw. 61 Prozent). Eltern sind besondersleidenschaftliche Sparer: Wer Kinder hat, nutzt mit höhererWahrscheinlichkeit eine der abgefragten Sparmethoden. 79 Prozent derEltern geben außerdem an, dass sie Spaß am Sparen haben - das sindneun Prozentpunkte mehr als bei den Kinderlosen.Ähnlich sieht es bei den Besserverdienenden aus: Menschen miteinem monatlichen Nettohaushaltseinkommen zwischen drei- undfünftausend Euro sparen besonders gern. Und sie nutzen beim Einkaufenauch am häufigsten Sparmethoden wie Rabattcoupons, Sonderangebote,Treuepunkte und Co - mehr als alle anderen Gehaltsklassen. Auch wergut verdient, achtet in Deutschland gern aufs Geld.Die vollständige Studie ist hier einsehbar:http://ots.de/NgQ6T7Quelle: Alle Daten, soweit nicht anders angegeben, sind vomMarktforschungsinstitut Norstat im Auftrag der idealo internet GmbHerhoben worden. An der Online-Befragung im September 2018 nahmen1.023 Personen teil. Die Ergebnisse sind repräsentativ für diedeutsche Internetbevölkerung ab 16 Jahren.Pressekontakt:Elina Vorobjeva+49 (0)30 800 970 882presse@idealo.deFrank Böker+49 (0)30 800 970 184presse@idealo.deOriginal-Content von: Idealo Internet GmbH, übermittelt durch news aktuell