Studie: Zwei von drei Unternehmen engagieren sich gesellschaftlich

GÜTERSLOH (dpa-AFX) - Vom Spendenscheck bis zum eigenen Hilfsprojekt: Knapp zwei Drittel aller deutschen Unternehmen engagieren sich für gesellschaftliche Belange.



Das ist ein Ergebnis einer Befragung von mehr als 7000 Unternehmen bundesweit, die der Stifterverband und die Bertelsmann-Stiftung am Dienstag veröffentlicht haben. Demnach ist die Geldspende die am weitesten verbreitete Form des gesellschaftlichen Einsatzes, gefolgt von der Sachspende. Zahlreiche Unternehmen ermöglichen ihren Mitarbeitern auch durch Freistellungen eine ehrenamtliche Tätigkeit. Allerdings zeige die Befragung auch, dass deutsche Unternehmen sich häufig unregelmäßig und selten professionalisiert engagierten, so die Bertelsmann-Stiftung./fld/DP/zb