Studie: Zwei Drittel der selbständigen Online-Händler fühlen sich nicht ausreichend versichert

Köln (ots) - Lediglich 34 Prozent der selbständigen Online-Händler inDeutschland sind davon überzeugt, gegen die beruflichen Risiken ihrerselbständigen Tätigkeit ausreichend versichert zu sein. Zum Vergleich: Unter denklassischen Einzelhändlern fühlen sich immerhin 63 Prozent gut abgesichert. Dassind Ergebnisse der Studie "Fokus Selbständigkeit". Die mailo Versicherung AGhat dafür mehr als 900 Freiberufler und Selbständige befragt."Der Geschäftsbetrieb im Internet wird vor allem von Cyber-Kriminellen bedroht.Die E-Commerce-Spezialisten sind sich dieser Gefahr bewusst. Jetzt steht dieVersicherungswirtschaft in der Pflicht, maßgeschneiderte Produkte für denErnstfall im digitalen Kaufhaus bereitzustellen", hat Armin Molla, Vorstand dermailo Versicherung AG, erkannt. Mit dem boomenden Online-Handel rückten stetigneue Händler/Anbieter nach, die vor allem in der Frühphase häufig weder über dieErfahrung noch über die Finanzstärke verfügten, um spezialisierte Policenabzuschließen. "Gefragt sind deshalb einfache und leistungsstarke Produkte, dieOnline-Händler schnell und komfortabel im Internet abschließen können", soMolla.In anderen Branchen fühlen sich die Selbständigen in Deutschland besserabgesichert. So geben zum Beispiel 70 Prozent der freien Unternehmensberater an,sie seien ausreichend gegen berufliche Risiken versichert. "Auch Restaurants undBürobetriebe sichern sich laut unserer Studie besser ab. Dennoch muss auch hiernoch ein größeres Bewusstsein geschaffen werden", erläutert Molla. Dermailo-Vorstand mahnt, dass angesichts der möglichen Folgeschäden im Ernstfallauch die von gut jedem dritten Befragten als Absicherung ins Feld geführtenfinanziellen Rücklagen viel schneller ausgeschöpft sein könnten als erwartet.Weit verbreitete Angst vor Cyber-KriminellenImmerhin sieben von zehn Selbständigen wissen um das Risiko und verhalten sichdeshalb "vorausschauend", um nicht Opfer von Kriminellen, Umweltkatastrophenoder eigener Nachlässigkeit zu werden. Als größte Gefahr über alle Branchenhinweg wird Cyber-Kriminalität genannt, jeder Dritte hat Angst vorHackerangriffen, Datenklau oder Virenbefall. Trotzdem schlossen bislang erst 7Prozent der Selbständigen eine Cyber-Versicherung ab.Aber auch Abmahnungen und unberechtigte Ansprüche Dritter sorgen bei vielen derBefragten für Nervosität. Am wenigsten Angst haben die Selbständigen vor Schädenan der Büroeinrichtung oder ihren Waren."Leider sind viele Versicherungen noch auf klassische Gefahrenquellen wieDiebstahl ausgerichtet", sagt Molla. Dies reflektiere aber nicht ausreichendgenug die eigentliche Risikolage der neuen Berufe. Moderne Wissensarbeiter seienimmer stärker in die digitale Welt eingebunden. Dies müsse sich endlich auch inden Versicherungsangeboten für Selbständige und Freiberufler widerspiegeln.Über die mailo Versicherung AG - http://www.mailo.agDie mailo Versicherung AG ist die digitale Versicherung für Unternehmer,Selbständige und Freelancer. Das auf Gewerberisiken spezialisierteVersicherungsunternehmen bietet eigene, auf diverse Gewerbe-Zielgruppenzugeschnittene, Betriebshaftpflicht-, Vermögensschadenhaftpflicht- undSachinhalt-Versicherungsprodukte an.mailo bietet seinen Kunden passgenaue Versicherungslösungen, die sie zurAbsicherung ihrer beruflichen Existenz brauchen. Dafür arbeitet mailopartnerschaftlich mit Versicherungsmaklern, Assekuradeuren und Plattformenzusammen. Die mailo-Versicherungslösungen können für ausgewählte Gewerbemaklerund Assekuradeure auch als White-Label-Produkte entwickelt werden.Die mailo Versicherung AG wurde im Dezember 2017 gegründet und ist seit Februar2019 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zumGeschäftsbetrieb als Versicherer in Deutschland zugelassen. Hinter mailo stehenneben den Gründern Armin Molla, Sten Nahrgang und Dr. Matthias Uebing auchstarke Rückversicherer, Partner und Kapitalgeber, darunter die Munich Re undDeutsche Rück, STS Ventures oder Hevella Capital.Pressekontakt:Kontakt:Stephan BestLeiter Marketing & Vertriebmailo Versicherung AGRiehler Str.150668 KölnE-Mail: stephan.best@mailo.agTelefon: +49 221 429 14 00Weitere Informationen unter http://www.mailo.ag