Studie: Zwei Drittel der Deutschen kennt Datenschutzgrundverordnung nicht

Hamburg (ots) - Vor allem Jüngere wissen nichts über die DSGVO- Für praktische Gratis-Dienste wird gern auf Datenschutzverzichtet- 43 Prozent durchschauen Geschäftsmodelle von Google, Facebookund Co. nichtAm 25. Mai gilt die EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Siebetrifft jeden Bundesbürger - und dennoch hat ein Fünftel derdeutschen Verbraucher noch nie von ihr gehört. Weiteren 43 Prozentist der Begriff zwar geläufig, sie können aber nicht angeben, was erbeinhaltet.Vor allem die Jüngeren wissen nicht, dass es die neueDatenschutzgrundverordnung überhaupt gibt. Rund 29 Prozent derBefragten im Alter von 20 bis 29 Jahren können mit dem Begriff garnichts anfangen. In der Altersgruppe 60 bis 69 Jahre ist der Anteilder gänzlich "Unwissenden" mit 14 Prozent nur halb so groß. Amwenigsten bekannt sind das Gebot der Datensparsamkeit sowie der inder Presse recht häufig erwähnte erhöhte Strafrahmen fürDatenschutzverstöße (jeweils 32 %). Dies sind Ergebnisse deraktuellen "Datenschutz-Studie 2018" der Unternehmensberatung BergLund & Company."Während die DSGVO in Unternehmenskreisen seit Monaten einwichtiges Thema ist und auch zunehmend in der Tagespresse auftauchte,ist bei den Verbrauchern, zu deren Schutz die verschärften Regelungenja schließlich erlassen wurden, erstaunlich wenig angekommen", sagtDr. Thomas Nitschke, Senior Partner bei Berg Lund & Company.Dabei liegt den Deutschen der Schutz ihrer Daten durchaus amHerzen. So ist es für rund 72 Prozent der Befragten ein absolutesMuss, dass ihre finanziellen Daten, wie zum BeispielZahlungsbewegungen und Angaben über ihr Vermögen, geschützt sind.Jeder Zweite sieht außerdem einen solchen Schutz von Vertragsdatenbei Banken, Versicherungen, Telefon- oder Stromanbietern als"zwingend erforderlich" an. Die eigenen Aufenthaltsorte preiszugebenlehnt dagegen nur etwa jeder Dritte kategorisch ab. PersönlicheInteressen wie Hobbies oder geplante Reisen würde sogar nur jederVierte prinzipiell nicht freigeben. Dabei sind Frauen bei vielenDatenkategorien deutlich vorsichtiger als Männer: Die Hälfte derFrauen sieht beispielsweise Personalien als zwingend schützenswertan, verglichen mit 42 Prozent der Männer.Wissen über digitale Geschäftsmodelle lückenhaftKostenlose Online-Dienste sind inzwischen allgegenwärtig. Nahezualle Befragten (94 %) nutzen mindestens ein werbefinanziertesOnline-Angebot wie etwa GMX, Facebook oder WhatsApp. Selbst unter denBefragten von 50-69 Jahren bedienen sich über 90 Prozent solcherKostenlos-Dienste. Spitzenreiter in allen Altersgruppen sinderwartungsgemäß kostenlose E-Maildienste, die von über drei Viertelaller Befragten genutzt werden. Chat-Dienste und Soziale Medienverwenden noch jeweils rund zwei Drittel. Und bereits mehr als jederdritte Befragte unter 40 Jahre nimmt auch unentgeltliche CloudServices in Anspruch. Nahezu jeder Deutsche ist damit inzwischen Teilder großen Datenverwertungsmaschine - und die Nutzung wird immervielfältiger.Dass Datenauswertungen Teil des Geschäftsmodells vieler Anbietersolcher digitalen Dienstleistungen sind, ist den Verbrauchern kaumbewusst: 43 Prozent der Befragten sind sich der Tatsache nichtgewahr, dass sie kostenlose Services gegen personalisierte Werbungbasierend auf ihren Nutzungsdaten eintauschen. "Ein überraschendesErgebnis, wenn man die aktuelle Datenschutz-Debatte rund um denFacebook-Skandal bedenkt", so Thomas Nitschke.Die vermeintlich kostenlosen datengetriebenen Geschäftsmodellehaben indes nur wenige wirkliche Freunde. So findet nur rund jederdritte Befragte den Tausch "kostenloses Angebot gegen allgemeineWerbung" unkritisch, und sogar nur jeder Sechste die Verwendungpersönlicher Daten für individualisierte Werbung.Die Mehrheit von 70 Prozent beäugt personalisierte Werbeangebotezwar skeptisch, nimmt sie aber in Kauf, da sie auf die Anwendungennicht verzichten wollen. "Die deutschen Verbraucher verhalten sichbeim Datenschutz bewusst widersprüchlich.", so Nitschke: "DerGroßteil der Deutschen hält seine Daten für schützenswert - und gibtsie dennoch sehenden Auges preis."Bemerkenswert ist die Einstellung derjenigen knapp 60 Prozent, dieum die Verwendung ihrer Daten wissen. Auch wenn vier von fünf dieserVerbraucher diese Datennutzung kritisch sehen, lehnen nur vierProzent sie komplett ab. "Ein Teil der Verbraucher erhofft sich durchPersonalisierung passende, zumindest aber weniger störende Angeboteund hat sich arrangiert", sagt Thomas Nitschke. Ganz anders verhältes sich bei denjenigen, die nicht mit der Verwendung ihrer Datenrechneten - hier liegt die harte Ablehnung bei 26 Prozent. "Dieszeigt erneut, wie vor allem der intransparente Umgang mitDatennutzung Kunden verärgert und Vertrauen zerstört".Die Zahlungsbereitschaft für werbefreie Modelle, die ausdrücklichkeine Daten auswerten, variiert stark. Nur jeder fünfte Nutzerkostenloser E-Mailprogramme würde für einen datenschutzfreundlicherenService Geld bezahlen. Bei Cloudangeboten ist es immerhin jederDritte. Über die StudieDie "BLC Datenschutz-Studie 2018 - DSGVO aus Sicht derVerbraucher" wurde im April/Mai 2018 erhoben. 2.000 Verbraucher inDeutschland im Alter zwischen 20 und 69 Jahren wurden dafür onlinebefragt. 