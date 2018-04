Studie: Wirtschaft in Deutschland sieht sich agiler als sie handelt / Nur jedes dritte Unternehmen arbeitet am Abbau starrer Hierarchien

Hamburg (ots) - Unternehmen in Deutschland wollen agilerentscheiden, um schneller auf Kundenbedürfnisse und neue Wettbewerberzu reagieren. Acht von zehn Managern halten die Einführung passenderMethoden und Strukturen für sinnvoll, sieben von zehn bewerten daseigene Unternehmen bereits jetzt zumindest für durchschnittlich agil.Dennoch: Rein klassisch hierarchische Führungsmodelle finden sichnoch in jedem vierten Unternehmen. Erst 14 Prozent haben den Umbruchzu einer agilen Organisation mit schnellen, flexiblenEntscheidungswegen geschafft. Zudem stützen sich Entscheider stärkerauf Intuition als auf Daten und moderne Technik. Das sind dieErgebnisse der Studie "Potenzialanalyse agil entscheiden" von SopraSteria Consulting und dem F.A.Z.-Institut.Die Unternehmen erkennen quer durch alle Branchen und Größen, dassgewohnte Entscheidungsstrukturen nicht mehr funktionieren. Durch dieglobale Vernetzung und das Tempo der technologischen Entwicklungsteigen der Entscheidungsdruck und die Komplexität, mit der sichManager im Tagesgeschäft auseinandersetzen müssen. 60 Prozent derFührungskräfte geben an, dass sie Entscheidungen heute schnellertreffen als noch vor fünf Jahren, so die Studie. Rund jeder Zweite(49 Prozent) muss zudem auch häufiger entscheiden."Wir befinden uns in einer Welt permanenten Wandels.Branchengrenzen verschwimmen und neue Geschäftsmodelle, Produkte undServices definieren den Wettbewerb neu", sagt Urs M. Krämer, CEO vonSopra Steria Consulting. "Die meisten Unternehmen haben erkannt, dasssie schneller und beweglicher werden müssen, um sich den verändertenMarktbedingungen besser anpassen zu können. Agilität steht deshalbauf der Agenda deutscher Führungskräfte weit oben." Die Studiebestätigt: Nur jeder zehnte Befragte sträubt sich explizit vor neuenFührungsmodellen und agilen Ansätzen.Spagat zwischen Anspruch und WirklichkeitBei den Absichten, agiler zu entscheiden, spielen vor allem neueAnforderungen auf Kundenseite eine Rolle. So streben zwei von dreiFührungskräften (63 Prozent) nach mehr Agilität, um schneller undindividueller auf Kundenbedürfnisse reagieren zu können. Jedes zweiteUnternehmen (49 Prozent) will konkurrenzfähig bleiben oder die eigeneInnovationskraft stärken (48 Prozent).Grundsätzlich sehen sich die meisten Entscheider in punktoAgilität schon ganz gut aufgestellt. Im Vergleich zum Wettbewerbbewerten 44 Prozent der Befragten das eigene Unternehmen alsdurchschnittlich, 27 Prozent sogar als überdurchschnittlich agil.Beim Blick auf konkrete Veränderungen klaffen allerdings Wunsch undWirklichkeit an vielen Stellen noch auseinander. Der Einsatz agilerMethoden wie Scrum und Kanban ist beispielsweise nichtflächendeckend. Ein Viertel aller Unternehmen nutzt gar keine agilenMethoden, und erst 14 Prozent verfügen über ein rein agilesFührungsmodell.Mitarbeiter sollen selbständiger entscheidenAls Voraussetzung für eine agile Organisation zählenEntscheidungsautonomie der Mitarbeiter, eine Unternehmenskultur, dieFehler verzeiht und flache Hierarchien. Das ist den meistenEntscheidern bewusst. Neun von zehn Führungskräften erklären, dasssie ihre Mitarbeiter ermutigen, schnell und selbständig zuentscheiden. 74 Prozent sagen, dass in ihrer OrganisationFehlentscheidungen genutzt werden, um daraus zu lernen. Nur sechsProzent erklären, dass in ihrem Unternehmen Fehlentscheidungensanktioniert werden.Dennoch ist bei 28 Prozent das Führungsmodell von Unternehmenklassisch hierarchisch aufgebaut, weitere 19 Prozent pflegen einenpartizipativen Führungsstil, 39 Prozent der Befragten bezeichnen denFührungsstil in ihrem Unternehmen als Mischform. Nicht einmal jedesdritte Unternehmen (30 Prozent) arbeitet aktuell am Abbau vonHierarchien.Entscheider verlassen sich auf Erfahrungsschatz aus der analogenWeltÄhnlich widersprüchlich sind die Angaben, wenn es darum geht, aufwelcher Basis Entscheidungen getroffen werden. Mithilfe moderneWissensmanagement-Systeme und Collaboration Tools, Analytics undkünstlicher Intelligenz können Unternehmen auf Basis von Datenschneller und agiler Entscheidungen treffen. 46 Prozent derFührungskräfte bezeichnen die Entscheidungsprozesse in ihremUnternehmen als "stark datengetrieben", so die Studie"Potenzialanalyse agil entscheiden. Dennoch nutzen sie bei weitemnicht das volle Potential digitaler Technologien. KlassischeERP-Systeme unterstützen in 54 Prozent der Unternehmen dieEntscheidungsfindung, ein Viertel nutzt Big-Data-Lösungen (26Prozent). Deutlich seltener kommen Predictive Analytics (15 Prozent),Collaboration Tools (14 Prozent) oder künstliche Intelligenz (9Prozent) zum Einsatz.Lieber als auf Technik und Daten verlassen sich Führungskräfte inDeutschland noch immer auf ihre Erfahrung und treffen Entscheidungenvielfach rein intuitiv. Neun von zehn Führungskräften geben an, dassihre Entscheidungen stark (48 Prozent) oder sogar sehr stark (42Prozent) auf Erfahrung und Intuition beruhen. "In einer Welt, in derdie Digitalisierung das Innovationstempo vorgibt, sinkt dieHalbwertzeit unseres analogen Erfahrungswissens dramatisch", so UrsM. Krämer. "Unsere Studie belegt, dass Entscheider zwar durchausspüren, dass sich etwas verändern muss. Dennoch setzen sie eher aufbewährte Methoden, als konsequent umzudenken".Managementkompass agil entscheiden veröffentlichtUm Entscheidern neue Wege aufzuzeigen und sie in ihrem Wusch nachmehr Agilität zu unterstützen, hat Sopra Steria Consulting parallelzur Potenzialanalysegemeinsam mit dem F.A.Z.-Institut den"Managementkompass agil entscheiden" veröffentlicht. Der Studienbandbietet Erfahrungsberichte von Top-Entscheidern, Best Practicesführender deutscher Unternehmen, neue Erkenntnisse aus derbetrieblichen Forschung aber auch Anregungen und Inspiration aus derNatur oder der Welt des Sports.Über die Studie:Für die Studie "Potenzialanalyse agil entscheiden" hat dasF.A.Z.-Institut im Auftrag von Sopra Steria Consulting im Februar2018 mehr als 300 (n=302) Geschäftsführer, Vorstände, undFührungskräfte von Finanzdienstleistern, Energie- undTelekommunikationsunternehmen, aus dem verarbeitenden Gewerbe und derÖffentlichen Verwaltung befragt.Links:Studie Potenzialanalyse Agil Entscheiden: https://goo.gl/EX8hfhInfografik Agil Entscheiden: https://goo.gl/qzWxroManagementkompass Agil Entscheiden: https://goo.gl/gxJVXfÜber Sopra Steria Consulting (www.soprasteria.de):Sopra Steria Consulting zählt heute zu den Top BusinessTransformation Partnern in Deutschland. Als ein führendereuropäischer Anbieter für digitale Transformation bietet Sopra Steriaeines der umfassendsten Angebotsportfolios für End-to-End-Services amMarkt: Beratung, Systemintegration, Softwareentwicklung,Infrastrukturmanagement und Business Process Services. Unternehmenund Behörden vertrauen auf die Expertise von Sopra Steria, komplexeTransformationsvorhaben, die geschäftskritische Herausforderungenadressieren, erfolgreich umzusetzen. Im Zusammenspiel von Qualität,Leistung, Mehrwert und Innovation befähigt Sopra Steria seine Kunden,Informationstechnologien optimal zu nutzen. Mit mehr als 42.000Mitarbeitern in über 20 Ländern erzielte Sopra Steria 2017 einenUmsatz in Höhe von 3,8 Mrd. Euro.Die Sopra Steria Group (SOP) ist notiert an der NYSE EuronextParis (Compartment A) - ISIN: FR0000050809.Weitere Informationen finden sich unterwww.soprasteria.de/newsroomPressekontakt:Sopra Steria Consulting: Nils RitterTel.: +49 (0) 40 22703-8801E-Mail: nils.ritter@soprasteria.comFaktor 3:Eva KleinTel. +49 (0) 40 679446-6174E-Mail: e.klein@faktor3.deOriginal-Content von: Sopra Steria AG, übermittelt durch news aktuell