Berlin, Bonn (GTAI) (ots) - Die Herkunftsbezeichnung "Made inGermany" steht seit über 130 Jahren für Qualität und Zuverlässigkeit.Doch gilt dieses Image immer noch? Wie haben sich Negativschlagzeilenaus Deutschland über Verzögerungen bei großen Bauprojekten oderManipulationen der Automobilindustrie auf den internationalen Rufausgewirkt? An 43 Standorten weltweit haben die Marktanalysten vonGermany Trade & Invest (GTAI) das aktuelle Image von "Made inGermany" untersucht. Sie sprachen mit Unternehmen vor Ort überKonsumenten, Konkurrenten und Perspektiven. Die gute Nachricht: DasLabel bleibt eine Erfolgsstory."Unsere Unternehmen sind weltweit gut aufgestellt und liefernqualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen. Das Gütesiegel"Made in Germany" genießt im Ausland zu Recht einen sehr guten Ruf.Gleichzeitig zeigt die Studie der GTAI, dass die Herausforderungensteigen, denn die internationale Konkurrenz hat zugenommen. UnsereUnternehmen müssen ihre Vermarktungsmaßnahmen in den betreffendenMärkten künftig noch stärker landesspezifisch anpassen", sagt PeterAltmaier, Bundesminister für Wirtschaft und Energie."Ein so exzellentes Label gibt man doch nicht auf", so derchinesische Ingenieur eines deutsch-chinesischenTechnologieunternehmens auf die Frage nach der Zukunft von "Made inGermany". Ob Maschinen, Autos oder Haushaltsgüter: in Russland istdie Vorliebe für deutsche Markenprodukte ebenfalls ungebrochen. Nichtzuletzt hilft auch die gemeinsame Geschichte, wie z.B. in einigenLändern Südamerikas, wo viele deutsche Auswanderer seit mehrerenGenerationen leben. In der Türkei wiederum leisteten seit Beginn der1960er türkische Gastarbeiter einen wichtigen Beitrag zur Popularitätdeutscher Waren.Die hohe Qualität von Produkten "Made in Germany" wird geschätzt,mancherorts gilt das Label als Statussymbol. Im Gegenzug bleibt dasHauptproblem deutscher Produkte der relativ hohe Preis. Nicht jederist immer bereit oder in der Lage, hohe Geldbeträge auszugeben -insbesondere dann, wenn sich beispielsweise Konkurrenzprodukte ausFernost als Alternative anbieten.Gleichzeitig kommt die Frage auf, ob ein Herkunftssiegel in einerglobalisierten Weltwirtschaft überhaupt noch Sinn macht? Vieledeutsche Unternehmen produzieren im Ausland - kann da überhaupt nochvon "Made in Germany" die Rede sein? Wie kann man verhindern, dassdas Label als Absatzinstrument an Glaubwürdigkeit verliert? Reichenalternative Bezeichnungen wie "Designed" oder "Engineered in Germany"aus?Antworten auf diese und weitere Fragen gibt es ab sofort auf derneuen Sonderseite der GTAI "Made in Germany: Das Erfolgslabel auf demPrüfstand" unter www.gtai.de/made-in-germanyGermany Trade & Invest (GTAI) ist dieWirtschaftsförderungsgesellschaft der Bundesrepublik Deutschland. DieGesellschaft informiert deutsche Unternehmen über Auslandsmärkte,wirbt für den Wirtschafts- und Technologiestandort Deutschland undbegleitet ausländische Unternehmen bei der Ansiedlung in Deutschland.Pressekontakt:Esad FazlicT +49 (0)30 200 099-151Esad.Fazlic@gtai.comhttp://twitter.com/gtai_dehttp://youtube.com/gtaiOriginal-Content von: Germany Trade and Invest, übermittelt durch news aktuell