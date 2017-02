Studie: Weniger neue Shopping-Center in Deutschland

KÖLN (dpa-AFX) - In Deutschland eröffnen laut einer Studie weniger neue Shopping-Center als noch vor einigen Jahren.



Nachdem in den vergangenen zwei Jahrzehnten durchschnittlich jedes Jahr mehr als zehn derartige Einkaufparadiese eingeweiht wurden, hätten 2016 bundesweit nur noch drei neue Shopping-Center eröffnet, berichtete das Kölner Handelsforschungsinstitut EHI am Donnerstag. Auch für das laufende Jahr rechnet das Institut mit maximal vier Neueröffnungen.

Der Markt trete von einer Boom- in eine Reifephase ein. Da es bereits eine hohe Dichte an Einkaufszentren gebe, habe sich das Wachstum sehr verlangsamt, betonte das Institut. Es sei zu erwarten, dass künftig die Revitalisierung der bestehenden 479 Center eine größere Rolle spiele als Neubauten.

"Wenn ein Shopping-Center heute Konsumenten anlocken möchte, geht das nur mit einer Profilierung über Aufenthaltsqualität und Mietermix - das bedeutet also mehr Aufwand bei mehr Wettbewerb", betonte EHI-Experte Marco Atzberger. Insgesamt verfügen die 479 Shopping-Center in Deutschland laut dem Institut über eine Gesamtfläche von 15,4 Millionen Quadratmetern./rea/DP/fbr