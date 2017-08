Studie: Wellness-Oasen von Fitness-Studios 2017 / Wohlfühl-Ambiente und guter Service - Wellness-Oasen in Berlin besser als in Hamburg - Testsieger ist Meridian Spa

Hamburg (ots) - Vom Crosstrainer oder dem Power-Workout-Kursdirekt ins Entspannungsparadies - bei einigen Fitness-Studios zähltein ambitionierter Wellnessbereich fest zum Konzept. Gerade inMetropolen hat der Kunde die Qual der Wahl. Der Service überzeugtfast überall; dagegen gibt es in puncto Angebot und Ausstattungdeutliche Unterschiede. Das zeigt die aktuelle Studie des DeutschenInstituts für Service-Qualität, welches die Wellness-Oasen von 13Fitness-Studios in Berlin und Hamburg getestet hat.Unterschiede beim Spa-, Massage- und BeautyangebotDie Branche erzielt insgesamt ein gutes Ergebnis und bestätigtdamit die Ergebnisse der Vorstudie 2015. Die Berliner Wellness-Oasenschneiden dabei im Schnitt deutlich besser ab, als jene in Hamburg(76,5 Punkte gegenüber 70,7 Punkte). Vor allem die Ausstattung derWellnessbereiche der getesteten Fitness-Studios ist in der Hauptstadtbesser als die der Hamburger Anbieter.Ob finnisch oder japanisch, Bio- oder Aromasauna - bei allenAnbietern steht den Besuchern eine Auswahl verschiedener Saunen - imSchnitt vier - zur Verfügung. Auch Dampfbad, Pool, Solarium,Außenbereich und Ruheräume sind in fast allen Wellness-OasenStandard. Die besten Unternehmen bereichern das Spa-Angebot mitExtras, wie Whirlpools, Außenpool, Kneipp- und Tauchbecken. Positivfallen auch die langen Öffnungszeiten und Zusatzservices wieKinderbetreuung aus. Stärker unterscheidet sich das Angebot in punctoMassagen, Beautyanwendungen und im Gastronomiebereich. Ein Ärgernis,das viele Urlauber im Süden erleben, kann übrigens auch in denWellness-Oasen auftreten: Die Zahl der Liegen am Swimmingpool reichtfür die anwesenden Besucher oft nicht aus.Guter Service als ErholungsfaktorAnsprechend gestaltete, saubere Räumlichkeiten sorgen häufig fürWohlfühlatmosphäre. Stark im Service sind nicht zuletzt auch dieMitarbeiter, die freundlich, hilfsbereit und motiviert auftreten undFragen fast ausnahmslos korrekt beantworten. Abzüge gibt es im Testaber für teils unvollständige Beratungen und den Umgang mitBeschwerden. Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Institutsfür Service-Qualität: "Ein entspannender Saunagang nach dem Sport istüberall möglich. Insgesamt unterscheiden sich die Leistungen derFitness-Studios im Wellnessbereich aber deutlich - dieQualitätsurteile reichen von 'sehr gut' bis 'ausreichend'."Die besten Wellness-OasenMeridian Spa geht sowohl in Berlin als auch in Hamburg alsTestsieger aus der Studie hervor und erzielt in beiden Metropolen dasQualitätsurteil "sehr gut". In Berlin sorgt das äußerst saubere undansprechend gestaltete Umfeld für Wohlfühlatmosphäre. Sehr kurzeWartezeiten und hilfsbereites Personal, das souverän und individuellberät, zeichnen das Unternehmen ebenso aus wie zahlreiche Saunen,Whirlpools und Massageanwendungen sowie ein umfangreichesGastronomieangebot. Auch in Hamburg überzeugt Meridian Spa in allenTestbereichen und punktet mit einem ansprechenden und sauberenUmfeld, sehr individuellen Beratungen und freundlichem Personal. DasMassageangebot ist am umfassendsten; auch Whirlpools,Abkühlmöglichkeiten wie Tauch- oder Kneippbecken, die Ruheräume unddas Gastronomieangebot fallen positiv ins Gewicht.In Berlin platziert sich auf Rang zwei Centrovital Spa & Sportclubmit dem Qualitätsurteil "sehr gut" und einem außerordentlich großenWellnessangebot, etwa mit über jeweils 20 verschiedenen Massagen undBeauty-Behandlungen, fünf Saunen sowie drei Ruheräumen. Positiv fälltauch das sehr freundliche Auftreten der Mitarbeiter auf. Rang dreibelegt Aspria, ebenfalls mit einem sehr guten Gesamtergebnis. DieAngestellten beweisen eine ausgesprochen hohe Beratungskompetenz;auch im Bereich Angebot und Ausstattung erzielt das Unternehmen dasUrteil "sehr gut".In Hamburg landet Aspria (Qualitätsurteil: "sehr gut") auf Platzzwei. Auch in den Filialen in der Hansestadt überzeugt dieAusstattung des Spa-, Massage- und Beautybereichs; zudem ist derService der zweitbeste, beispielsweise aufgrund individuellerBeratungsleistungen der Mitarbeiter und sehr kurzer Wartezeiten. AufPlatz drei positioniert sich Kaifu-Lodge (Qualitätsurteil: "gut").Beim Angebot punktet das Unternehmen vor allem mit der größtenVielfalt an Beauty-Behandlungen und zahlreichen Saunen. Der Serviceist insgesamt gut, nicht zuletzt dank hilfsbereiter Mitarbeiter, dieauch mit Beschwerden professionell umgehen.Das Deutsche Institut für Service-Qualität testete großeFitness-Studios in Berlin (sechs Unternehmen) und Hamburg (siebenUnternehmen), die über einen umfangreichen Wellnessbereich verfügen.Die Messung der Servicequalität erfolgte über je fünf verdeckteBesuche (Mystery-Tests) in den Filialen eines jeden Anbieters.Untersucht wurden unter anderem die Qualität des Wellnessbereichs inpuncto Gestaltung und Sauberkeit, die Freundlichkeit und Kompetenzder Mitarbeiter sowie die Wartezeiten. Insgesamt flossen 65Servicekontakte mit den Anbietern in die Auswertung ein. Zudemerfolgte eine Analyse des Angebots beziehungsweise der Ausstattungder einzelnen Wellnessbereiche Spa, Massage und Beauty. WeitereBewertungskriterien stellten die Öffnungszeiten, das gastronomischeAngebot und Zusatzservices, wie Kinderbetreuung, dar.Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) verfolgt dasZiel, die Servicequalität in Deutschland zu verbessern. DasMarktforschungsinstitut mit Sitz in Hamburg führt zu diesem Zweckunabhängige Wettbewerbsanalysen und Kundenbefragungen durch. Rund1.500 geschulte Tester sind in ganz Deutschland im Einsatz. DieLeitung der Forschungsprojekte, bei denen wissenschaftlich anerkannteMethoden und Service-Messverfahren zum Einsatz kommen, obliegt einemTeam aus Soziologen, Ökonomen und Psychologen. Dem Verbraucherliefert das Institut wichtige Anhaltspunkte für seineKaufentscheidungen. Unternehmen gewinnen wertvolle Informationen fürdas eigene Qualitätsmanagement. Das Deutsche Institut fürService-Qualität arbeitet im Auftrag von renommierten Print-Medienund TV-Sendern; Studien für Unternehmen gehören nicht zumLeistungsspektrum des DISQ.Veröffentlichung nur unter Nennung der Quelle: Deutsches Institutfür Service-QualitätPressekontakt:Martin SchechtelTel.: +49 (0)40 / 27 88 91 48 - 20E-Mail: m.schechtel@disq.dewww.disq.deOriginal-Content von: Deutsches Institut f?r Service-Qualit?t, übermittelt durch news aktuell