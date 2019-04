Studie: Weiterentwicklung des digitalen Zwillings Voraussetzung für die kollaborative Entwicklung

Finanztrends Video zu



Hannover (ots) - Aktuelle Beispiele wie die geplante Kollaborationvon Volkswagen und Amazon zeigen, wie wichtig die Zusammenarbeit inder Produktion ist. Das kollaborative Engineering ist eine besondereForm der unternehmensübergreifenden Zusammenarbeit, die zuunterschiedlichen Phasen des Lebenszyklus von ingenieurstechnischenAnlagen, Produkten, Diensten und Prozessen erfolgen kann. WelcheErfolgsfaktoren für die Kollaboration maßgeblich sind, zeigt dieStudie "Kollaboratives Engineering | Grundzüge und Herausforderungender unternehmensübergreifenden Zusammenarbeit beim Engineering vonProdukten und begleitenden Services", die heute auf der HannoverMesse vorgestellt wird. Die konsequente Weiterentwicklung desdigitalen Zwillings wird dabei als eine Schlüsselfunktion für dieunternehmensübergreifende Zusammenarbeit identifiziert."Das kollaborative Engineering zeichnet sich durch das parallele,gemeinsame Arbeiten von mehreren Akteuren wie Ingenieure, Technikerund Informatiker aus, die oft über unterschiedliche Unternehmenverteilt sind", erklärt Matthias Künzel, einer der drei Autoren derStudie, die im Rahmen des Technologieprogramms PAiCE im Auftrag desBundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) herausgegebenwurde. "Typische Motivation der kollaborierenden Unternehmen istdabei die Steigerung von Wettbewerbsvorteilen hinsichtlichInnovationsfähigkeit oder Effizienz."Der Schlüssel zum Erfolg: der erweiterte digitale ZwillingDer digitale Zwilling wird durch die technische Weiterentwicklungkünftig seine Schlüsselfunktion als virtuelles Abbild erfüllenkönnen. Dadurch werden sämtliche Koordinations- undKommunikationsaufgaben unter den Akteuren erleichtert. Die konkretenVorteile für das kollaborative Engineering sind insbesondere: dieSimulation von Geschäftsmodellen zur Bewertung wirtschaftlicherPotenziale, Berücksichtigung von Informationen zur Urheberschaft undExpertise von Personen, Begründung kollaborativer Geschäfts- undBeteiligungsmodelle und Beachtung national geltender Bestimmungen undGesetze.Denn die rechtliche Lage ist häufig noch ungewiss, was Unternehmenbisher bei der Zusammenarbeit zögern lässt. Autor Sebastian Straub,der die rechtlichen Aspekte des kollaborativen Engineeringsuntersucht hat, kommt zu dem Schluss: "Es besteht noch keine klareVorstellung darüber, welchen rechtlichen Anforderungen derEngineering-Prozess und die entstehenden Produkte und Servicesgenügen müssen. Ein Grund dafür ist die derzeit noch uneinheitlicheinternationale Rechtsprechung".Ausblick: Zusammenarbeit erfordert neue GeschäftsmodelleDas Engineering selbst ist nicht der Kern völlig neuerGeschäftsmodelle, doch es legt den Grundstein für die Umsetzung neuerGeschäftsmodelle: begleitende Services und neuartige Möglichkeitender Produkterweiterung werden in der Entwicklungsphase angelegt.Durch die Zusammenarbeit können Komponenten und Endprodukte bereitsim Erstentwurf wesentlich besser aufeinander abgestimmt werden. Beispäteren Änderungen oder Weiterentwicklungen können dieverschiedensten Akteure das System ohne aufwändigeDatentransformation weiterentwickeln.Autor Tom Kraus erklärt: "Kollaboratives Engineering brauchtfestgelegte Umsetzungspläne. Das ist Hauptaufgabe des Managements.Das Kollaborationsmanagement muss an den gemeinsamen Zielen derAkteure ausgerichtet werden und dabei zu jedem Zeitpunkt dieEinzelinteressen der Partner berücksichtigen".Das Beispiel von Volkswagen und Amazon zeigt: Unternehmen sind aufdas Angebot anderer angewiesen. Der Einkauf von Dienstleistungen aneiner Stelle ermöglicht die Weiterentwicklung des eigenen Produkts ananderer Stelle.Hier geht´s zur Studie: www.paice.deÜber PAiCEDas Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) fördertmit dem Technologieprogramm PAiCE (Platforms | Additive Manufacturing| Imaging | Communication | Engineering) derzeit 18 Projektkonsortienaus Wissenschaft und Industrie in den Fachbereichen Logistik,Robotik, Engineering, Kommunikation und additive Fertigung mit rund50 Millionen Euro. Der Schwerpunkt liegt auf der digitalenVerknüpfung aller Stufen der Wertschöpfungskette in Industrie undLogistik sowie auf der Förderung von kollaborativen Plattformen.Querschnittsthemen wie rechtliche Herausforderungen, neueGeschäftsmodelle und sichere Plattformarchitekturen werden anhand vonPraxisbeispielen aus den Förderprojekten bearbeitet, um neueLösungsansätze zu etablieren.Pressekontakt:Lynn RohwerLoeschHundLiepold Kommunikation GmbHTelefon: +49 30 4000652-24E-Mail: l.rohwer@lhlk.deOriginal-Content von: PAiCE, übermittelt durch news aktuell