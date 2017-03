Studie: Viele Handwerker in Deutschland wollen ihre Preise erhöhen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Bau eines Hauses, der nächste Besuch beim Friseur oder auch einige Lebensmittel könnten laut einer Studie schon bald teurer werden.



51 Prozent der Handwerksbetriebe in Deutschland wollen ihre Preise erhöhen, teilte Michael Bretz, Leiter der Wirtschaftsforschung der Unternehmensgruppe Creditreform am Donnerstag auf der Internationalen Handwerksmesse in München mit. 46,1 Prozent der Betriebe planen, ihre Preise stabil zu halten, nur 2,1 Prozent wollen die Preise senken.

Mit den Preiserhöhungen sei vor allem im Bauhandwerk zu rechnen, aber auch zahlreiche Lebensmittel-Betriebe und Dienstleister wie etwa Frisöre planen die Preise zu erhöhen.

Das Handwerk blickt laut der Studie sehr zuversichtlich auf die kommenden Monate: Jeder dritte Handwerksbetrieb rechnet demnach mit steigenden Umsätzen bis Herbst. 22,5 Prozent der Betriebe gaben an, mehr Stellen schaffen zu wollen. Die Wirtschaftsforscher von Creditreform gehen davon aus, dass der Fachkräftemangel dadurch weiter verschärft wird. Bereits im Jahr 2016 hatten rund 28 Prozent der Betriebe laut der Wirtschaftsauskunftei das Personal aufgestockt./nif/DP/jha