Hamburg (ots) - 70 Prozent der Bundesbürger können nach eigenerAussage den Neuwert ihres Hausrats nicht exakt beziffern. Zudemglauben nur 56 Prozent der Deutschen, gegen Schäden am Haus- oderWohnungsinventar gut versichert zu sein. Im Ernstfall droht alsovielen Versicherten, dass sie auf einem massiven Schaden sitzenbleiben. Das zeigt eine aktuelle bevölkerungsrepräsentative Umfragedes Hamburger InsurTech helden.de unter mehr als 1.000 Bundesbürgern.Damit sind beispielsweise viele Deutsche im Falle eines Einbruchsnicht ausreichend abgesichert. 44 Prozent der Befragten sind entwederüberhaupt nicht versichert, gefühlt unterversichert oder haben starkeZweifel, ob die Leistungen ihrer Hausratversicherung ausreichendSchutz bieten. Schlimmstenfalls öffnet sich hier eine gefährlicheFinanzierungslücke, weil beim Haus- und Wohnungsinventar schnell hoheSummen zusammenkommen: z. B. der neue Smart-TV, teurer Schmuck, derInhalt des Kleiderschranks und natürlich auch die Fahrräder oderGerätschaften im Gartenschuppen. Wer im Ernstfall alles neu kauft,muss tief in die Tasche greifen.Dass Versicherungssumme und tatsächlicher Wert des Hausrats häufigweit auseinanderliegen, liegt auch an der seltenen Überprüfung derVerträge durch die Versicherungsnehmer. So prüft laut der aktuellenStudie von helden.de nur gut jeder dritte Bundesbürger seine Verträgemindestens einmal jährlich auf einen möglichen Aktualisierungsbedarf.Viele notwendige Anpassungen der laufenden Verträge nach oben bleibensomit regelmäßig aus.Und die Gefahr, beispielsweise Opfer eines Diebstahls zu werden,ist groß: Bei 15 Prozent der Befragten wurde bereits mindestenseinmal eingebrochen, 17 Prozent verzeichneten einen oder mehrereEinbruchsversuche. Sehr häufig werden Fahrradfahrer von Dieben insVisier genommen: Jedem dritten Bundesbürger wurde schon mindestenseinmal das Fahrrad gestohlen. Besonders ärgerlich ist dies im Fallder neuen E-Bikes oder Pedelecs, die meist teurer sind alsherkömmliche Fahrräder.Dabei leistet eine gute Hausratversicherung nicht nur beiEinbruchdiebstahl, sondern auch bei Schäden durch Naturgefahreneinschließlich Starkregen oder Überschwemmungen. Auch bei grobfahrlässig verursachten Schäden leisten sehr gute Tarife ohneAbstriche - denn wer möchte mit einem Versicherungsunternehmen um dieEntschädigung feilschen, wenn etwa eine nicht beaufsichtigte Kerzeeinen Brandschaden verursacht hat. Durch die Hausratversicherung wirdder Verlust des eigenen Sachvermögens abgesichert und somit einfinanziell existenzielles Risiko ausgeschaltet - sie gehört damit fürHaus- und Wohnungseigentümer sowie für Mieter zu den wichtigstenPolicen.Bundesbürger wollen eine faire Versicherung mit leistungsstarkenProduktenAber wie sieht die optimale Hausratversicherung aus? Die meistenBundesbürger wünschen sich vor allem eine reibungslose Abwicklung,wenn Leistungen in Anspruch genommen werden müssen. Dabei ist es zweivon drei Versicherten wichtiger, dass große, existenzielle Schädenzügig und ohne lange Diskussionen bezahlt werden, als dass kleinereSchäden ohne Selbstbeteiligung reguliert werden. Die Bundesbürgerwissen also offenbar sehr genau, wofür eine Versicherung wirklichwichtig ist und wofür eben eigentlich nicht.Verlässlichkeit steht bei den Deutschen hoch im Kurs. Auf dieFrage, was ihnen bei einem Versicherungsunternehmen am wichtigstensei, rangieren die Einhaltung von Versprechen und die faireAbwicklung im Schadenfall auf Platz 1 der meisten Befragten (61Prozent). Gleich dahinter landet mit 58 Prozent der Punktverständliche und leistungsstarke Produkte, gefolgt von einemvorbildlichen Kundenservice mit konkreten Ansprechpartnern (51Prozent).Über die Studie "Versicherungsschutz im Alltag"Die Studie "Versicherungsschutz im Alltag" beruht auf einer imAugust 2019 durchgeführten Befragung des Hamburger InsurTechhelden.de. Insgesamt nahmen 1.034 Bundesbürger ab 18 Jahren(bevölkerungsrepräsentativ) an der Online-Befragung teil. Die Studiekann unter folgendem Kontakt angefordert werden: presse@helden.deÜber helden.de - www.helden.deDas Spektrum der von helden.de angebotenen Versicherungen umfasstmittlerweile den privaten Haftpflichtschutz für Menschen, Pferde,Hunde sowie Drohnen - kürzlich erst erweitert um den neuenHausrat-Schutz. Das Unternehmen wurde von "Focus Money" mehrfach mitBestnoten ausgezeichnet, insbesondere für das fairste Produktangebot,die Kundenkommunikation und den Service im Schadenfall.Hinter helden.de steht ein erfahrenes Experten-Team, das es sichzur Aufgabe gemacht hat, bisherige Versicherungsangebote konsequentzu hinterfragen. Die dabei neu entstandenen Produktlösungen sindeinfach zu verstehen, transparent gestaltet, täglich kündbar undhaben ein faires Pricing.helden.de gehört zur Insurance Hero GmbH, die bereits seit 2015mit durchdachten, fairen und digitalen Versicherungsprodukten denAssekuranz-Markt erneuert und damit zu den InsurTech-Pionieren inDeutschland gehört.